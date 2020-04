Jak branża budowlana radzi sobie z obecnym kryzysem?

- Nasza branża jest branżą znajdującą się poniekąd po środku. Nie jesteśmy jak tu wspomniano turystyką, czy gastronomią, gdzie jak wiadomo sytuacja jest obecnie bardzo ciężka - mówi Robert Stefanowski, prezes firmy Greinplast.

W jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie firmy Greinplast?

Przede wszystkim ta sytuacja, jak chyba każdego, bardzo nas zaskoczyła. Można starać się przewidywać przeróżne sytuacje, ekonomiczne i gospodarcze, jednak ataku wirusa z którym musimy zmagać się obecnie nie spodziewał się chyba nikt. Epidemia znacząco wpłynęła na nas wszystkich, zmiany musiały więc nastąpić również w naszym przedsiębiorstwie. Byliśmy zmuszeni poniekąd stworzyć pewne procedury na nowo, zoptymalizować produkcję, a także funkcjonowanie poszczególnych działów, aby dostosować życie firmy do nowej rzeczywistości. Odłożyliśmy też w czasie niektóre zaplanowane inwestycje. Na każdym szczeblu wprowadzono jakieś zmiany i w dalszym ciągu podejmowane są kroki, aby wyjść z tego trudnego czasu obronną ręką.

Jakie dodatkowe środki ochrony dotyczące zarówno pracowników jak i klientów wdrożono w firmie

W pierwszej kolejności podjęliśmy działania mające na celu ochronę naszych pracowników, kontrahentów oraz ich bliskich. Dostosowaliśmy godziny oraz system pracy pracowników, tak aby ograniczyli kontakty ze sobą do minimum. Na terenie zakładu jest obowiązek noszenia masek, przy wejściach do poszczególnych budynków zamontowaliśmy urządzania dzięki którym każdy wchodzący może zdezynfekować ręce. Staramy się również w miarę możliwości jak najczęściej dezynfekować pomieszczenia w których przebywają nasi pracownicy. Warto wspomnieć, że obecnie na terenie naszej fabryki w Krasnem pracuje 214 osób. Zmuszeni byliśmy również zmienić godziny otwarcia działu sprzedaży, tak aby jak najelastyczniej dostosować się do rządowych restrykcji.

Sytuacja branży budowlanej w porównaniu do np. turystyki czy gastronomii, wydaje się w tym momencie stosunkowa stabilna. Jak to wygląda z punktu widzenia producenta materiałów budowlanych?

Jeśli chodzi o Greinplast, to na ten moment zapotrzebowanie na nasze produkty cały czas jest. Wiadomo, cała gospodarka to system naczyń połączonych i w przypadku osłabienia jednego sektora, cierpieć zaczyna cała reszta, aczkolwiek na chwilę obecną nie można powiedzieć, że jesteśmy szczególnie mocno poszkodowani. Nasza branża jest branżą znajdującą się poniekąd po środku. Nie jesteśmy jak tu wspomniano turystyką, czy gastronomią, gdzie jak wiadomo sytuacja jest obecnie bardzo ciężka. Oczywiście są też ekstremalne przykłady sektorów, które poprzez działanie wirusa są w fazie rozkwitu, jak na przykład producenci środków ochrony higieny.

Co do sprzedaży, to rok zaczął się dla nas bardzo dobrze. Od kwietnia odnotowaliśmy już jednak spadek wartości zamówień. Na ten moment sprzedaż utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. Liczymy na to, że wraz z upływem czasu sytuacja na rynku będzie wracała na normalne tory.

Czy firma finansowo jest przygotowana na dłuższy okres trwania epidemii?

Sytuacja finansowa firmy Greinplast jest stabilna. Od dawna staramy się posiłkować przede wszystkim kapitałem własnym, ale jeśli nadejdzie taka konieczność, nie wykluczamy skorzystania z zewnętrznych źródeł, na przykład kredytu. Mamy bardzo dobre zdolności kredytowe, dlatego trzeba podkreślić, że pod tym względem nasza pozycja na pewno nie jest najgorsza.