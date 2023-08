Jak mieszkają Polacy? Architekt o trendach w projektowaniu mieszkań

Jakie trendy w projektowaniu wnętrz mieszkaniowych zyskały popularność w ostatnich latach? Jak się projektuje mieszkanie pod klucz, trafiając w gust klienta, którego jeszcze nie ma? Opowiada Izabela Kucharska Menadżer ds. Rozwoju Produktu, Skanska Residential Development Poland, z wykształcenia architekt.

Co odróżnia projektowanie mieszkań pod klucz od projektowania wnętrz dla indywidualnego klienta?

Izabela Kucharska Menadżer ds. Rozwoju Produktu, Skanska Residential Development Poland

Izabela Kucharska: Stajemy się swego rodzaju wróżbitami (śmiech). Przede wszystkim nie mamy klienta, który fizycznie stoi przed nami i może nam powiedzieć, że zawsze marzył o czerwonej kuchni. Musimy zrobić taki projekt, który spełni jego oczekiwania, jeszcze zanim je poznamy.

Sitta, czyli nasze mieszkania pod klucz, to wyjątkowy przypadek na rynku: przygotowujemy mieszkania gotowe w 100 procentach, w wysokim standardzie. W mieszkaniach są już podłogi, wstawione drzwi i pomalowane ściany. Dodatkowo w pakiecie jest w pełni wyposażona kuchnia, z blatami, z zabudową meblową wykonaną przez stolarza wraz z wszystkimi urządzeniami AGD. W łazience są nie tylko dekoracyjne płytki, ale również z armatura, baterie, dopasowane lustro i funkcjonalne oświetlenie. W sypialni klient zastaje jedną wyróżnioną ścianę, np. poprzez tapetę.

Staramy się je urządzać w taki sposób, by nie były to neutralne mieszkania bez wyrazu, a projekty, które mają już wyszukany i przytulny charakter. Wielu klientów decyduje się na istniejące już projekty Sitta, to dla nich wielka oszczędność czasu i energii, a także pieniędzy. Wolą kupić wykończone mieszkanie ze względu na pewny koszt, gdyż nie są w stanie oszacować kosztu samodzielnego wykończenia mieszkania i nie chcą podejmować się koordynacji tych prac.

Jakie trendy w projektowaniu wnętrz mieszkaniowych zyskały popularność w ostatnich latach? W trakcie pandemii był nacisk na mieszkania z balkonem, później metraż mieszkań malał z uwagi na trudną sytuację kredytową w kraju… Czy teraz zauważalny jest jakiś jeden "przodujący" trend?

Po latach bardzo zachowawczych, biało-szaro-brązowych wnętrz, które byśmy nazwali skandynawskim minimalizmem, weszliśmy w okres odważnych kolorów i wzorów w stylu lat 70. W naszych mieszkaniach Sitta nie boimy się takich kolorów jak koralowy czy niebieski. W łazienkach i kuchniach używamy płytek trójwymiarowych czy wzorów lastryko i montujemy kolorowe fronty szafek. Nadal pozostajemy w materiałach naturalnych, ale nie chcemy mieszkań bezosobowych, neutralnych. Są na rynku też tendencje glamour, ale one nie są w stylu Skanska.

Skąd czerpiecie inspiracje do projektów mieszkań pod klucz w realizowanych inwestycjach? Czy opieracie się o preferencje zakupowe klientów z poprzednich inwestycji?

Przede wszystkim słuchamy głosów klientów z poprzednich inwestycji – prowadzimy badania satysfakcji, dzięki którym wiemy, co jest ważne dla odbiorców naszych mieszkań i łatwiej nam wprowadzać zmiany zarówno w projektach przestrzeni wspólnych, jak i samych mieszkaniach. Uczestniczymy w targach designu, analizujemy trendy.

Coś, co kiedyś było uważane za kicz, teraz staje się bardzo trendy. Jeszcze parę lat temu nikt nie chciałby w łazience płytek 20 x 20 cm, wszyscy wybierali jak największe, by przypominały naturalną skałę, a dziś te drobne płytki zachwycają. Czerpiemy z różnych trendów na świecie i staramy się je przywieźć do Polski. Dlatego nawet w mieszkaniach Skanska, której podstawową inspiracją jest styl skandynawski, z odwagą używamy faktur i kolorów, które zawojowały Mediolan.

Jakie mieszkania najczęściej wybierają klienci? Jakiś styl lub rozwiązania cieszą się szczególną popularnością?

Klienci na pewno zwracają uwagę na jakościową, drewnianą podłogę. Chcą mieć funkcjonalną kuchnię oraz miejsce do przechowywania, pojemne szafki i szafy aż pod sufit.

Jednak, jeśli chodzi o styl wykończenia, nie da się wskazać najbardziej popularnego. Pierwsza inwestycja, w której mieliśmy gotowe mieszkania, czyli mokotowski Holm House, pokazała, że żaden z dwóch zaproponowanych tam stylów nie był jednoznacznie preferowany przez klientów. Sprzedawały się bardzo równo. Przeprowadziliśmy wówczas wewnętrzną ankietę, podczas której część naszych pracowników opowiedziała się za stylem modernistycznym, a część wybrała wystrój klasyczny. Nie dało się wyróżnić tego dominującego.

Holm House na Mokotowie

Dlatego wprowadzając ten produkt w kolejnych inwestycjach zadbaliśmy o to, by stylistyka mieszkań była jak najbardziej różnorodna. Obecnie oferujemy klientom pięć różnych typów mieszkań wykończonych pod klucz. Staramy się, żeby w każdym projekcie, był motyw przewodni, element, który jest wspólny dla wszystkich wnętrz i powiela się, czy to kolorem, wzorem czy kształtem w każdym pomieszczeniu.

Projektowanie mieszkania pod klucz wymusza na projektancie znalezienie kompromisu pomiędzy stworzeniem wnętrza "uniwersalnego", takiego które spodoba się każdemu, a jednocześnie umożliwiającego późniejszą personalizację (zazwyczaj nie chcemy mieć wszystkiego tak samo jak sąsiad). Jak połączyć te dwie pozornie sprzeczne kwestie? Jak przygotować lokal na jego "indywidualizację"?

Trafić w gust indywidualnego klienta jeszcze zanim go poznamy to wielkie wyzwanie. Klient nie daje nam wskazówek. Nie może podmienić podłogi czy kolorów ścian, zgłosić, że chce laminaty w kuchni. Swój indywidualizm może pokazać dobierając meble, dodatki i akcesoria ulubionych kolorach. Wnętrza są tak zaprojektowane, by można było dodać im charakteru detalami, bez ingerencji w ich wykończenie.

W inwestycji Holm House III Skanska oferowała mieszkania pod klucz w dwóch różnych stylach. Czy lokale w różnych estetykach w ramach jednej inwestycji to częsty zabieg?

Czuję, że jesteśmy na początku tej drogi. Nie chcemy proponować mieszkań mdłych, zbyt uniwersalnych, dlatego nie boimy się proponować różnych opcji. Holm House to był nasz debiut z tak zaawansowanym wykończeniem mieszkania. Właściwie nikt na rynku nie proponuje mieszkań, do których wystarczy wstawić łóżko i można się wprowadzać – produkt Sitta, który oferujemy nie tylko jest wykończony, ale także wyposażony w dobrej klasy sprzęt AGD.

Dziś w Nu! Warszawa Wola można wybierać spośród trzech styli: Olive, Beige i Coral, a w kolejnych etapach Holm House z dwóch: Modern Elegance i Shadows of Nature. To daje łącznie pięć projektów, które trafiają w bardzo różne gusta. Mają odpowiedzieć na różne potrzeby i marzenia: tych, którzy potrzebują odrobiny szaleństwa, osób, które inspirują wnętrza boho, klientów, którzy lubią akcenty śródziemnomorskie czy takich, którzy najlepiej czują się wśród kamienia i metalu itd.

Czy zdarza się Pani projektować wnętrza mieszkań nawiązujące np. do zabytkowej okolicy inwestycji czy raczej w mieszkaniach pod klucz dominuje neutralność wnętrz?

Zwykle to nie wnętrza, a cały budynek mają się wpasować w otoczenie – szanujemy zastany układ urbanistyczny. Tak było na przykład w przypadku niedawno oddanej w użytkowanie Hemmy Orawskiej w Krakowie, której fasada została zaprojektowana z myślą o sąsiadujących kamienicach. Elewacja i wnętrza, przestrzenie wspólne takie jak lobby, mimo że współczesne, zachowały historycznego ducha starego Podgórza. Zadbaliśmy o to współpracując z lokalnym konserwatorem zabytków.

Osiedla Hemma Orawska a Krakowie

Skanska ma w swoim portfolio kilka inwestycji z certyfikatem Obiekt bez barier - również mieszkaniowa spółka Skanska może się pochwalić dostępnymi lokalami w inwestycji Solen Kabaty. Czy oprócz tej lokalizacji, doszły kolejne, w których ze szczególną uwagą potrakowane zostały kwestie dostosowania wnętrz mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

Właśnie te dwie inwestycje, w której mamy wykończone mieszkania Sitta, czyli Nu! Warszawa Wola oraz Holm House posiadają certyfikat Obiekt bez barier. Ponieważ to dla nas ważne, projektujemy kolejne inwestycje z myślą o potrzebach klientów o ograniczonej mobilności. W przyszłości każdy nasz budynek powinien je spełniać.

Automatyzacja mieszkaniowa zdominuje rynek? Jakie smart-rozwiązania najczęściej pojawiają się w mieszkaniach od Skanska?

Nasz świat już zdominowała! W standardzie mieszkania uwzględniamy system automatyki mieszkaniowej o profilu służącym zarządzaniu energię (Appartme, tzw. Home Energy Management System). Klienci zarządzają temperaturą w lokalu poprzez aplikację mobilną, umożliwiającą ustawianie harmonogramów i prezentującą aktualne i historyczne zużycie energii elektrycznej w lokalu.

Poza aplikacją, w której można zrobić to zdalnie, w mieszkaniu znajdują się fizyczne przyciski służące przełączeniu go w tzw. tryb eko lub stand-by – wyłączenie ogrzewania i elektryczności na czas naszej nieobecności. Integracja z licznikami ciepła i wody firmy Ista – co umożliwia prezentowanie w aplikacji mobilnej danych zużycia ciepła przez lokal (bieżące i historycznie), związanych z tym estymacji kosztowych, oraz porównań zużycia ciepła w lokalu ze średnimi wartościami dla całego budynku. Wkrótce będzie także możliwe przeliczanie zużycia ciepła na związane z tym emisje CO 2 .

Nasze smart mieszkania są zintegrowane z systemem LokaleNet, co jest usprawnieniem komunikacji zarządcy budynku z mieszkańcami. Co ważne, ten standard może być rozbudowywany o inne, dodatkowe funkcje, już po odbiorze lokalu przez klienta, zależnie od jego potrzeb i decyzji.