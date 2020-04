Jak pandemia zmieni projektowanie biur? Rozmawiamy z ekspertami z Forbis Group

Jak wygląda dziś sytuacja na rynku fit-outu przestrzeni biurowych? Czy w kryzysie, który dotyka wszystkie sektory, firma Forbis dostrzega szansę dla swojej branży? Jak zmieni się projektowanie biur po pandemii, czy zrezygnujemy ze stacjonarnych biur na rzecz home office? O tym mówią Mateusz Laskowski, członek zarządu, Forbis Group i Karolina Dudek, Workplace Strategy Director w Forbis Group.

Forbis zajmuje się projektowaniem i kompleksowym fit-outem wnętrz biurowych, handlowych i hotelowych. Obecnie prowadzi szereg inwestycji w całej Polsce. - Realizujemy prace w niezmienionym harmonogramie, oczywiście przy wprowadzeniu procedur dostosowanych do tej wyjątkowej sytuacji. Pojedyncze problemy pojawiają się na budowie - m.in. z dostawami niektórych materiałów - zaznacza Mateusz Laskowski, członek zarządu, Forbis Group.

W związku z pandemią, większość firm zaleciła pracownikom biurowym home office. - To nam pomaga, dzięki temu przyspiesza pewne prace, np. część prac możemy wykonać nie tylko w nocy, ale też w dzień - ocenia Laskowski.

Czy pandemia i sytuacja, do której doprowadziła, może zmienić funkcjonowanie i projektowanie biur? Czy firmy, początkowo sceptyczne do trybu home office, mogą się do niego przekonać i zrezygnować ze stacjonarnych biur?

- Całkowicie ze stacjonarnych biur nie zrezygnujemy, bo nadal łakniemy społecznego kontaktu, które zapewniało nam biuro (...). Możemy się spodziewać, że będziemy więcej pracować w trybie home office - zauważa Karolina Dudek, Workplace Strategy Director w Forbis.