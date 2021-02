Jak projektować aparthotele i mieszkania na wynajem krótkoterminowy w dobie pandemii?

Jakie wyzwania postpandemiczna rzeczywistość przyniosła aparthotelom i najmowi krótkoterminowemu? Agata Frątczak, architekt z pracowni Madama, odpowiedzialna za wiele projektów dedykowanych tej branży, o dwóch kierunkach, w których poszedł rozwój tego segmentu w Polsce.

REKLAMA

- Najem krótkoterminowy nie uniknął negatywnych skutków pandemii, choć nie ucierpiał tak bardzo jak tradycyjny sektor hotelarski - mówiła w trakcie 4 Design Days Pre-Opening Online Agata Frątczak, architektka z pracowni Madama. Jej zdaniem, można wymienić w tym momencie dwa kierunki, w którym najem krótkoterminowy obecnie poszedł.

- Jeden z nich to najem stricte biznesowy, gdzie osoby po podróży, z koniecznością przebywania na kwarantannie poszukują miejsca do pracy. Drugi kierunek to wynajem lokalizacji totalnie wiejskich, na odludziu, na weekendowe wypady, gdzie odrywamy się od zwykłej rzeczywistości.

Główna zmiana będzie jednak z pewnością zmianą technologiczną, wyjaśnia Agata Frątczak. - Bezobsługowe przekazywanie kluczy, zamki z kodami przekazywanymi mailem czy smsem, drzwi otwierane nogą lub aktywowane ruchem, samoczyszczące się łazienki, światło sterowane ruchem – to z pewnością przyszłość, a nawet już teraźniejszość wielu short termów w Polsce. W zapomnienie odejdą tradycyjne zasłony czy dywany i inne materiały, które trudno czyścic – dodała Agata Frątczak.

Agata Frątczak była prelegentką wydarzenia 4 Design Days Pre-Opening Online. 29 stycznia wzięła udział w dyskusji "Jak zaprojektować 1,5-metrowe społeczeństwo..." poświęconej projektowaniu w dobie dystansu społecznego. Więcej informacji i retransmisje na www.4dd.pl.