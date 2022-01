Jak zaprojektować mieszkanie na PRS?

Co jest kluczem do udanego projektu PRS? Czy projektowanie PRS jest podobne do projektowania wnętrz hotelowych? Odpowiada Wojciech Witek, członek zarządu Reesco Hospitality, współzałożyciel pracowni Iliard Architecture & Interior Design.

Rynek mieszkań PRS w Polsce zaczął się intensywnie rozwijać, nie zmieniła nawet tego trwająca blisko dwa lata pandemia. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem najmem instytucjonalnym należy odpowiednio zdefiniować wymagania i potrzeby najemców w zakresie designu i funkcjonalności przestrzeni. Dla projektantów wnętrz jest to nowe wyzwanie. Jak mu sprostać?

Przeformatowanie oczekiwań

Z jednej strony przedłużający się lockdown spowodował odpływ części najemców mieszkań z dużych miast. Wielu studentów i niektórych pracowników wróciło do rodzinnych domów na czas nauki zdalnej lub przejścia na home office. Pomimo pandemii COVID-19 rynek najmu instytucjonalnego przeżywa swoisty boom i odgrywa coraz istotniejszą rolę w planach inwestorów, którzy chcą kupować pakiety mieszkań. Aktualnie rynek najmu jest obecnie rynkiem najemcy, a niemal połowa z nich uznała, że pandemia wpłynęła na zmianę ich potrzeb mieszkaniowych .

W wyniku pandemii szczególnie ważne stały się elastyczność i mobilność. Większą uwagę przywiązuje się także do standardu lokalu i możliwości przystosowania mieszkania do nowych funkcji, na przykład pracy z domu. Nie są to krótkotrwałe zmiany – eksperci przewidują, że rynek pracy nie wróci do statusu sprzed pandemii, a coraz więcej firm przejdzie na model hybrydowy.

Kluczowe aspekty w projektowaniu PRS

Skąd wziął się boom na PRS-y? Przede wszystkim segment został doceniony przez inwestorów, których wysokie standardy inwestycyjne prowadzą do podniesienia wartości mieszkań i ich jakości, co wiąże się również z wymaganiami osób i firm, które będą te mieszkania wynajmować – pakietowo lub jako usługę abonamentową. Ponadto PRS odpowiada na potrzeby użytkowników, oferując usługę łączącą zalety najmu długoterminowego, ze standardem i zaletami usługi hotelowej. Inwestorzy chcą dostarczać najemcom przestrzenie na wysokim poziomie designu i wykończenia, a zarazem funkcjonalne i elastyczne.

Dodatkowo: atrakcyjne i dobrze zaplanowane części wspólne, wpisujące się w koncepcję Community Building - wzmacniają poczucie wspólnoty i budowanie wzięzi społecznych. Sam standard wykończenia wynika z lokalizacji danej inwestycji – jeśli daje ona możliwość przyciągnięcia klientów, którzy są gotowi zapłacić więcej za wynajem mieszkania, wtedy design wnętrz i użyte sprzęty oraz materiały będą realizowane w wyższym standardzie.