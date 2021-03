Jak zmieni się architektura po pandemii? Wywiad z Agnieszką Szczepaniak

Pandemia COVID-19 wymusiła na nas nowy sposób myślenia o przestrzeni, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo. Po koronawirusie świat będzie musiał zmierzyć się z jeszcze większym zagrożeniem, jakim jest zmiana klimatu - mówi Agnieszka Szczepaniak, dyrektor zarządzająca i PR pracowni architektonicznej AP Szczepaniak.

Koronawirus, podobnie jak zmiany klimatu, przekracza granice geograficzne i kulturowe. Opracowując projekty korzystne dla zdrowia publicznego, architekci mają bezprecedensową okazję do zaprojektowania rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na środowisko, bezpieczeństwo i komfort naszego życia.

– Architektura pozostaje na lata. Proces projektowania inwestycji jest długotrwały – tak jak i efekt, który osiągamy. Jaki wskutek tego może mieć wpływ na kierunki w architekturze pandemia? Zmagamy się z nią dopiero od roku, nie wiadomo też, kiedy będziemy mogli o niej zapomnieć. Czy są już zauważalne pewne zmiany?

– Na długo przed pojawieniem się COVID-19 struktura miast na całym świecie została ukształtowana przez wcześniejsze epidemie i zmiany klimatyczne. Wraz z wybuchem każdej epidemii pojawiały się nowe sposoby zarządzania życiem i interakcjami społecznymi. Z biegiem czasu zmiany było widać w projektowaniu lub przeprojektowywaniu budynków i przestrzeni publicznych oraz narzuceniu nowej polityki i praktyk w zakresie projektowania urbanistycznego.

Należy więc zadać sobie pytanie, czy jest to jednorazowe zdarzenie, czy sytuacja, z którą zostaniemy już na zawsze. Niezależnie od wariantu – wrócimy do życia sprzed pandemii, albo nauczymy się z nią żyć z i będziemy dostosowywać nasze życie do standardu, który znany był nam wcześniej.

Pandemia COVID-19 wymusiła na nas nowy sposób myślenia o przestrzeni, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo. To nieoczekiwane globalne wydarzenie z pewnością zmusiło nas wszystkich do zatrzymania naszych działań, dając architektom możliwość powrotu do tego, co robią najlepiej: do tworzenia i wprowadzania innowacji. Po koronawirusie świat będzie musiał zmierzyć się z jeszcze większym zagrożeniem, jakim jest zmiana klimatu.

– Czy uważa Pani, że mając już doświadczenie pandemii za sobą, architekci będą starali się – myśląc przyszłościowo i uwzględniając różne scenariusze – tworzyć przestrzenie, które mogą ułatwić użytkownikom przystosowanie się do zmiany przeznaczenia czy maksymalnej liczby osób w obiekcie w razie nagłej sytuacji?



– COVID-19 wprowadził do naszego życia strach, nakazał ograniczenie kontaktów międzyludzkich, doprowadził do izolacji i dopuścił do braku możliwości korzystania z usług takich jak kultura, sport czy gastronomia. Pojawiły się także dobre strony, o których nie należy zapominać – zaczęliśmy bardziej o siebie dbać, doceniać nasze zdrowie, rodzinę i wiele innych rzeczy, które pandemia nam ograniczyła bądź zabrała. Chociaż część naszego życia została zmieniona, pandemia przyspieszyła niektóre procesy, które były nieuniknione – mam na myśli cały świat technologiczno-cyfrowy – zakupy internetowe, pracę zdalną, spotkania, czy nawet kulturę i sztukę online.



– Czy oczekiwania deweloperów mieszkaniowych zmienią się pod wpływem pandemii? Co jest teraz ich priorytetem, jeśli chodzi o architekturę?



– Oczekiwania osób kupujących mieszkania zmieniły się podczas pandemii – wszyscy pragniemy teraz większych przestrzeni do życia, z możliwością funkcjonalnego ich dzielenia. Prym wiedzie ekologia – doceniamy dostęp do natury, parków, terenów zielonych. Chcemy więcej ćwiczyć i dbać o zdrowie, lepiej się odżywiać. Postawmy sobie tylko pytanie – czy nie chcieliśmy tego wcześniej? Należy zauważyć, że pandemia pomogła nam przewartościować nasze priorytet, a połączenie z naszymi domami – zarówno fizyczne, jak i psychiczne, nigdy nie było większe.



Może będziemy szukać większych mieszkań, ale przede wszystkim ważne jest ich dopasowanie do budżetu, funkcjonalność i elastyczność. Wielofunkcyjne meble, możliwość mobilnego wydzielenia przestrzeni, wspólne strefy – te wszystkie potrzeby pojawiły się przed pandemią – pojawienie się wirusa tylko to przyspieszyło. Pożądane będą wyznaczone przestrzenie dla większej liczby czynności, takich jak czytanie, drzemka, aktywność fizyczna i rozrywka. Od początku pandemii znacznie wzrosło nasze uznanie dla przyrody. Samo wyjście na spacer lub siedzenie w parku było ważnym źródłem wytchnienia.



– Jak przełoży się to na zachowanie społeczeństwa? W jaki sposób ludzie będą korzystali z przestrzeni i czego będą od nich oczekiwać? Co ma szansę stać się standardem?



– Na pewno standardem będzie większa higiena – przede wszystkim ta w instytucjach i obiektach publicznych. Wielu projektantów i architektów przewiduje szerokie wdrożenie zautomatyzowanych technologii bezdotykowych, takich jak windy sterowane głosem, przełączniki światła bez użycia rąk i wejście do pokoju hotelowego sterowane telefonem komórkowym.



Duży nacisk zostanie położony na układy pomieszczeń. Konieczne będzie rozproszenie ludzi, co jest wyzwaniem nie tylko przy budowie nowych budynków, ale także przy modernizacji istniejących. Będziemy oceniać, jak właściwie rozmieścić ludzi w istniejących przestrzeniach, zmieniając konfigurację mebli lub ustanawiając nowe schematy cyrkulacji.



Ta pandemia z pewnością postawiła przed architektami i projektantami zupełnie nowe wyzwania. Dało to również szansę ponownego przyjrzenia się korzeniom problemu projektowego i zaproponowania rozwiązań, które będą odpowiedzią na te bariery. W obliczu ciągle zmieniającego się klimatu pandemii COVID-19, wiele z tych trendów może być przyszłością architektury i wzornictwa.



– Budynki nierzadko łączą w sobie różnorodne funkcje – w tym mieszkalne, użytkowe i biurowe. Czy fakt, że ograniczamy kontakty międzyludzkie, stawiając nierzadko na zautomatyzowane usługi, wpłynie na sposób projektowania przestrzeni komercyjnych?