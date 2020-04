Jaka przyszłość czeka branżę architektoniczną?

Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na branże architektoniczną. Jaka czeka ją przyszłość? Architekci dzielą się swoimi prognozami.

REKLAMA

Obecnie, pracownie działają bez większych przeszkód, jednak ich sytuacja zależy od dalszego rozwoju uwarunkowań ogólnoekonomicznych. Trudno jest prognozować, jednak środowisko powoli przygotowuje się na wybuch kryzysu gospodarczego.

- W tej chwili możemy mówić o małym zawieszeniu. Część osób odkłada decyzje co do finalizacji wykończenia mieszkań, wykonania projektów czy też - być może - finalizacji zakupu nieruchomości. Najbardziej obawiam się załamania rynku nieruchomości, co może długofalowo wpłynąć na zapotrzebowanie na usługi architektów wnętrz. W tej chwili to, że urzędy nie pracują w normalnym trybie, wstrzymuje wiele inwestycji i przedłuża ich finalizację, bo nie można uzyskać odpowiednich pozwoleń i dokumentów - zauważa architekt Izabela Widomska, właścicielka pracowni Izabela Widomska Wnętrza.

- Wydarzyło się coś niespodziewanego, mającego znaczący wpływ na nas i na świat, w którym żyjemy. Szereg dyskusji próbujących określić stan istniejący i w konsekwencji przewidzieć rozwój wydarzeń grzęźnie dziś w ogromnej ilości niewiadomych. To nie jest „tylko” spekulacyjny kryzys finansowy z 2008 roku. Epidemia realnie uderzyła w tworzącą kapitał gospodarkę. Niektóre branże zostały wręcz zmiecione, inne osłabione. Nadzieja na szybkie odbicie spada z każdym miesiącem. Musimy być gotowi na ciężkie czasy - stwierdza architekt Roland Stańczyk, właściciel biura RS Studio Projektowe.

- Przekonamy się, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić bez kontaktu personalnego, że istnieją narzędzia wspomagające komunikację i że to czysta oszczędność czasu. To złoty czas dla firm z branży IT, oferujących takie narzędzia. Okaże się, że uczyć (jedna z moich aktywności zawodowych) też można zdalnie, nawet egzaminować. Obecna sytuacja mocno zrewolucjonizuje rynek edukacyjny, pomoże obniżyć koszt, chociaż nie we wszystkich dziedzinach. Handel w internecie również szybciej się rozwinie, co to zatem oznacza dla branży wystroju wnętrz? Dostrzeżemy nowe nisze do zagospodarowania, m.in. w obszarze AR i VR. To niby żadna nowość, ale dotychczas nie dostrzegano zalet z nich wynikających. Liczę również, że skupimy się na naprawdę istotnych kwestiach, na ważniejszych obszarach projektowych, wnoszących realną wartość a nie tylko estetyczną - podkreśla Szymon Hanczar (hanczar studio).

- Myślę, że Polska - zgodnie z ratingami oraz prognozami - będzie miała w przyszłym roku dobre odbicie gospodarcze. Prognozuję, że czeka nas około roku stagnacji w kraju, a do sytuacji gospodarczej ze stycznia będziemy dochodzić około pięciu lat. Dodatkowo naszą pozycję na arenie międzynarodowej umocni fakt, że przechodzimy tą chorobę łagodnie (nie spełnił się czarny włoski czy amerykański scenariusz). W przeciwieństwie do wielu obserwatorów trendów, jak Li Edelkoort, uważam, że wirus niewiele zmieni w globalnej świadomości społecznej i konsumpcyjnej. Obecny model oparty na niepohamowanym produkowaniu i konsumowaniu dóbr nie ulegnie zmianie - przewiduje profesor Jan Sikora (Sikora Wnętrza Architektura).