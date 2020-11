Jakub Bartos, Decoroom: klienci szukają tańszych rozwiązań

Rebranding, działalność w czasie kryzysu i nowe trendy w aranżacji wnętrz, dla których bezpośrednim motorem napędowym jest trwająca pandemia - o tym między innymi rozmawiamy z Jakubem Bartosem, dyrektorem zarządzającym Decoroom.

REKLAMA

Zdecydowaliście się Państwo niedawno na kompleksową zmianę identyfikacji wizualnej pracowni. Co zainspirowało Państwa do tych zmian?

Jakub Bartos: Już od pewnego czasu zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem pewnych zmian w identyfikacji wizualnej, jednak zawsze pojawiały się tematy bardziej priorytetowe. Okres pandemii zmotywował nas do tego, aby podjąć prace związane z rebrandigiem. Inspiracją do tego procesu była potrzeba świeżości, chęć podążania za trendami, a także nasza dojrzałość w branży projektowania wnętrz. Chcemy, aby pracownia Decoroom była postrzegana jako nowoczesne miejsce do pracy, które wyróżnia dynamika i nowatorskie podejście do architektury wnętrz. Biorąc na warsztat logo, katalogi oraz całą identyfikację, myśleliśmy przede wszystkim o klientach i ich potrzebach. Tutaj bardzo znaczące było doświadczenie, które zebraliśmy pracując przez 11 lat w tej branży.

W jaki sposób elementy takie jak logotyp czy kolorystyka katalogów wpływają na pozyskiwanie klientów czy relacje z nimi? Czy warto inwestować w tego typu „lifting”?

JB: Minęły już ponad 2 tygodnie od zaprezentowania nowej identyfikacji wizualnej i z całą stanowczością mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Nasi klienci, partnerzy biznesowi i pracownicy z ogromnym entuzjazmem przyjęli zaprezentowane przez nas zmiany. Odświeżony wizerunek Decoroom to dowód na to, jak nasza pracownia rozwinęła się w ciągu ostatnich lat. Prace nad rebrandingiem prowadziliśmy zespołowo, korzystając również z pomocy specjalistów zewnętrznych, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Pracownia Decoroom obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 10-lecia. Jak na przestrzeni minionej dekady zmienił się rynek projektowania wnętrz w Polsce?

JB: W mojej ocenie to przepaść. Wystarczy spojrzeć na aktualne katalogi naszej pracowni i porównać je np. z tymi z 2009 roku. Myślę, że nasz zespół architektów mógłby opowiadać przez cały dzień o zmianach, jakie zaszły na rynku w ciągu tej dekady. Ciężko ująć to w kilku zdaniach.

Czy w działalności pracowni był taki moment, który mógłby Pan określić jako przełomowy?

JB: Myślę, że co jakiś czas Decoroom przechodzi jakiś przełomowy moment. Rozpoczynaliśmy swoją działalność w 2009 roku, w trakcie kryzysu gospodarczego, teraz mamy pandemię. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, najważniejsze to optymistycznie patrzeć w przyszłość. Miejmy nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy i nasz showroom znowu będzie tętnił życiem, a spotkania z klientami nie będą musiały być uwarunkowane obostrzeniami sanitarnymi.

Wspomniał Pan, że Decoroom rozpoczynał działalność w czasie kryzysu, obecnie mierzymy się z kolejnym, tym razem koronakryzysem. Czy pandemia w negatywny sposób wpłynęła na Państwa działalność?