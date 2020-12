Jan Karpiel-Bułecka: Dom jest centrum świata. Mój to Podhale. Poświęciłem się, teraz idę dalej

Byliśmy zgaszeni, musieliśmy mocno balansować między oczekiwaniami innych, a własnymi ambicjami – zdradza Jan Karpiel-Bułecka jr. w noworocznej rozmowie o życiu i architekturze na Podhalu. Jako góral i potomek słynnego Jana Karpiela Bułecki seniora czuł misję kultywowania lokalnych tradycji i kultury. Własne ambicje tworzenia nowoczesnych projektów chował do szuflady. W końcu zdradza, czym chce zaskoczyć w nowym roku.

Jesteś domatorem?

(śmiech) Sam nie wiem… zdecydowanie entuzjastą domu. Dom kojarzy mi się ze spokojem, ale też pasją i namiętnościami. To przestrzeń, w której czuję się swobodnie. Dla górala dom to centrum świata. To także schronienie, rodzina, izby, chałupa, ale też miejsce na ziemi. Moim zawsze było Podhale. Tu się urodziłem i wychowałem. Tutaj mam swoich oddanych przyjaciół, tu ojciec wpajał mi miłość do drewnianej zabudowy, tu uczyłem się drewnianego rzemiosła. Tu chłonąłem polską kulturę. Uczyłem się rysunku pod okiem Michała Suffczyńskiego, w moim domu grali z ojcem najsłynniejsi muzycy. Zakopane zawsze przyciągało artystów, a oni często odwiedzali nasz dom. Jestem dumny z tego, co udało mi się tu zbudować. Jakkolwiek to nie zabrzmi, cieszę się, że dzięki naszym 15-letnim staraniom ten nasz wspólny, zakopiański dom wygląda nieco lepiej. Choć dobrze nie jest.

Twój własny dom stoi pod szczytem Gubałówki?

Tak, ale wychowałem się w tradycyjnej góralskiej chałupie, w górach. Zbudowana z płazów, była ciemna i raczej ciasna. Pachniała drewnem. Obecnie mój dom jest przeciwieństwem tego z dzieciństwa. Jak odwiedza nas ojciec, to zawsze z żalem mówi, że szkoda, że tych koni czy rysi cosik nie rozrzeźbiłem (śmiech). Mój dom jest przestrzenny, z dużymi przeszkleniami, minimalistyczny w detalu. Nie miałem tego jako dziecko.

Drewno to podstawowy budulec, łącznik nowego świata ze starym?

Tak, ale drewno użyte jest w inny sposób. Pojawiło się na elewacji, wewnątrz jest tylko na podłogach i sufitach. Ociepla, ale nie przytłacza. Przełamuje je biel, która dominuje, rozjaśniając wnętrza. Przybrała postać różnych materiałów – białe są lampy z poliwęglanu czy blat z corianu. Drewno pozostaje jednak sercem domu, nadaje mu ciepło, charakter, klimat i romantyzm.

Przez wielkie okna roztacza się malowniczy widok na panoramę Tatr z Giewontem. Bliskość gór wydaje się namacalna.

Tak i po to właśnie przyjeżdża się na Podhale. Choć Zakopane zmienia się bardzo dynamicznie, coraz częściej można odnieść wrażenie, że nasze obecne życie – ze względu na wygody – coraz bliższe jest temu nizinnemu, to tu żyjemy i chcemy pamiętać skąd pochodzimy; dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy.

Te duże okna to znak naszych czasów. Nie chcemy już oglądać świata przez małe szybki w ciemnych izbach. Mamy technologie, które pozwalają nam w końcu wykorzystać w drewnianym budownictwie duże przeszklenia. Sto lat temu szkło było bardzo drogie, okna generowały też ogromne straty ciepła. To dziś nie jest już problem. Widok stał się częścią „wyposażenia” nowoczesnej, góralskiej chałupy.