Jan Karpiel-Bułecka o własnym stylu projektowania i przyszłości hoteli

Jan Karpiel Bułecka, architekt z biura Karpiel Steindel-Architektura opowiedział nam podczas 4 Design Days 2022 o tym, jak przepisuje elementy tradycyjnej architektury Podhala na język współczesny. Autora projektu jednego z nowym condohoteli w Zakopanem zapytaliśmy również o to, czy z jego perspektywy, takie obiekty wyprą tradycyjne hotele.

- Czerpiemy inspiracje z pierwotnego budownictwa wsi podhalańskich, którym inspirował się też Witkiewicz. Staramy się je łączyć tak, aby ta architektura miała wyraz mocno współczesny, ale odnosiła się do tradycji. Jest jednak przepisana na język współczesny - mówi Jan Karpiel-Bułecka, architekt, Karpiel Steindel-Architektura.

Zapytany o to, czy z perspektywy architektura i autora projektów hoteli, widzi możliwość, aby condohotele wyparły z rynku tradycyjne obiekty, Karpiel-Bułecka nie uważa ich za konkurencję.

- Condohotele nie są konkurencją dla typowych hoteli, choć często mają praktycznie taką samą funkcję - mówił architekt. - Te obiekty w miejscowościach kurortowych są oczywiście przystosowane do klienta, często są to condohotele bardzo prorodzinne, pokoje są większe, bardziej komfortowe, żeby mogły tam przyjeżdżać rodziny z dziećmi (...), jednak wciąż nie mają one wszystkich funkcji towarzyszących obiektom hotelowym - konkludował Jan Karpiel -Bułecka.