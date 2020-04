Jeszcze nie zaciągnęliśmy awaryjnego hamulca. Nadal toczymy się siłą rozpędu

Dla nas architektów, awaryjny hamulec nie został zaciągnięty, nadal toczymy się siłą rozpędu a będąc z natury optymistą jestem przekonany, że się nie zatrzymamy a jedynie chwilowo zwolnimy - przekonuje Jarosław Ostrowski z Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe.

Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe pracują od trzech tygodni w systemie home office. - Adaptacja do nowych warunków trwała zaledwie jeden dzień. Praca zdalna w naszym przypadku sprawdza się doskonale i nie jest to jedynie zasługa możliwości technologicznych, ale przede wszystkim samodyscypliny członków zespołu. Zgrany i świadomy zespół nie potrzebuje bezpośredniego nadzorowania, każdy wie co ma zrobić i na kiedy - podkreśla architekt Jarosław Ostrowski.

Z jakimi obecnie wyzwaniami mierzą się pracownie architektoniczne? - Na wielu polach naszej działalności zwłaszcza administracyjnych czy wykonawczych występują utrudnienia. Doceńmy jednak fakt, że zaistniała sytuacja nie sparaliżowała naszej branży tak dotkliwie w jaki sposób dotknęła wiele innych dziedzin naszego życia. Dla nas architektów, awaryjny hamulec nie został zaciągnięty, nadal toczymy się siłą rozpędu a będąc z natury optymistą jestem przekonany, że się nie zatrzymamy a jedynie chwilowo zwolnimy - zauważa architekt.

Nowa rzeczywistość dla pracowni przyniosła wymierne skutki. - Zredukowanie do zera wszystkich spotkań, wyjazdów czy licznych odwiedzin znacząco podniosło efektywność a zaoszczędzony czas przeznaczamy na proces projektowy. Realizując bieżące tematy projektowe nie czekamy z założonymi rękoma na rozwój wydarzeń. Już teraz planujemy przyszłości naszego biura, modyfikujemy schematy i przyzwyczajenia związane z tradycyjnym sposobem pracy. Wdrażamy nowe technologie ułatwiające i przyspieszające zdalną komunikację, opracowujemy innowacyjny sposób pozyskiwania zleceń w nowych warunkach - opowiada Jarosław Ostrowski.

Trudno w obecnej sytuacji przewidywać przyszłość branży. - Dzisiaj każda próba rokowania w jaki sposób pandemia wpłynie na naszą branżę będzie obarczona dużym lub jeszcze większym błędem. Na chwilę obecną mamy zbyt wiele niewiadomych w tym równaniu. Niestety, doszło do poważnego uszkodzenia systemu ekonomicznego w skali globalnej. Co więcej, usterka ta będzie trudno naprawialna a skutki dzisiejszej wielkiej niewiadomej odczujemy w niedalekiej przyszłości. Z pewnością będą one miały znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji gospodarczej, będą również zróżnicowane w swojej skali i dotkliwości - twierdzi architekt i dodaje, że jednak, wszyscy musimy się z tym zmierzyć, proponuję jednak by to zrobić z optymistycznym nastawieniem. - Właśnie tego najbardziej nam brakuje w nowej rzeczywistości - dodaje.