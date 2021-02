Joanna Dec-Galuk, Roca: Łazienka w pandemii stała się domowym spa

Pandemia zmieniła sposób, w jaki patrzymy na wnętrza. Dotyczy to także łazienki, która, niezależnie od swojego metrażu, stała się dla nas małym domowym spa, gdzie odpoczywamy, czytamy, przeglądamy media społecznościowe czy wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, a nawet szukamy samotności - mówi Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu marek Roca i Laufen.

W pandemii inaczej patrzymy na nasze wnętrza. Zaczęliśmy zauważać różne niedociągnięcia w pomieszczeniach, w których spędzamy teraz tak dużo czasu. Nasz domy, ogrody, balkony czy łazienki stały się teraz przecież centrum naszego wszechświata, miejscem pracy, zabawy, rozrywki i relaksu. Dlatego rzeczywiście zaczęliśmy zwracać na funkcjonalność, estetykę wnętrza i jakość produktów, które stosujemy we wnętrzach. Dotyczy to także łazienki, która, niezależnie od swojego metrażu, stała się dla nas małym domowym spa, gdzie odpoczywamy, czytamy, przeglądamy media społecznościowe czy wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, a nawet szukamy samotności - mówiła w trakcie 4 Design Days Pre-Opening Online Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu Roca Polska.

W obszarze łazienki wyróżnić można teraz trzy ważne tendencje, dodała. - Po pierwsze, chcemy otaczać się dobrym wzornictwem. Chcemy sobie zapewnić komfort, lubimy rzeczy, które są ładne, dobrze zaprojektowane, ponadczasowe i innowacyjne, takie jak na przykład kolekcje New Classic marki Laufen.

Po drugie, cała sytuacja związana z pandemią skłoniła nas często do porzucenia starych przyzwyczajeń i nabrania nowych nawyków. Niektóre z nich jak np. większa dbałość o higienę, częste i dokładne mycie rąk czy regularna dezynfekcja z pewnością zostaną z nami na dłużej. Szukamy rozwiązań, które zapewnią nam higieniczne bezpieczeństwo, nie tylko w łazienkach publicznych, ale także tych w domu. Jest to np. bezdotykowa armatura, elektroniczne przyciski, jednak dla nas producentów, prawdziwą rewolucją higieniczną stała się toaleta myjąca czyli połączenie toalety, deski i bidetu, którą obsługujemy całkowicie bez użycia rąk. Jeśli do tego innowacyjnego produktu dodamy jeszcze funkcje oczyszczania całej instalacji w temperaturze 70% - znane powszechnie w Japonii, u nas jeszcze rzadko spotykane czy możliwość pokrycia sprzętów powłoką zapobiegającą pokryciu się brudem czy o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym, wtedy otrzymujemy doskonałe urządzenie, które z zewnątrz wygląda jak zwyczajna toaleta, a tak naprawdę jest synonimem kompleksowej higieny - dodała Joanna Dec-Galuk.

