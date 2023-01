Jocelyn Fillard o miastotwórczych projektach i rewitalizacji na 4 Design Days

W przeszłości proces rewitalizacji był narzucany inwestorom przez miejski zarząd ochrony zabytków i był postrzegany przez deweloperów jedynie jako ograniczenie. Obecnie zainteresowanie rewitalizacją stało się powszechne - zauważa arch. Jocelyn Fillard, partner, SUD Architekt Polska, prelegent 4 Design Days (26-29 stycznia, www.4dd.pl), który w Katowicach opowie m.in. o projekcie rewitalizacji koszar na poznańskim Łazarzu oraz o miastotwórczych projektach mixed-use.

Czy rewitalizacja jest przyszłością architektury? Czy budując w duchu zrównoważonego rozwoju, chcąc być proekologicznym, powinniśmy całkowicie zrezygnować ze wznoszenia nowych budowli?

Zarówno urbanistyczna, jak i architektoniczna rewitalizacja są ważnym elementem dobrych praktyk teraz i z pewnością zyskają na znaczeniu jeszcze bardziej w przyszłości. Podejście do zaniedbanych obiektów budowlanych na świecie zmieniło się drastycznie w ciągu ostatnich 20 lat.

W przeszłości proces rewitalizacji był narzucany inwestorom przez miejski zarząd ochrony zabytków i był postrzegany przez deweloperów jedynie jako ograniczenie. Obecnie zainteresowanie rewitalizacją stało się powszechne wśród podmiotów działających na rynku nieruchomości. Także dzięki udanym projektom, które udowodniły jej marketingowe i komercyjne uzasadnienie. Jednym z najlepszych przykładów jest Manufaktura, nasz projekt w Łodzi zrealizowany 20 lat temu przez Apsys.

Chociaż rewitalizacja będzie w przyszłości stanowić dużą część działań urbanistycznych i architektonicznych, zawsze będziemy potrzebować całkowicie nowych konstrukcji w odpowiedzi na potrzeby rosnącej populacji.

Teraz naszym obowiązkiem jako projektantów i graczy działających na rynku nieruchomości jest dążenie do najlepszych zrównoważonych praktyk dla nowych konstrukcji.

Jednym z Państwa najnowszych projektów jest inwestycja mixed-use na poznańskim Łazarzu. W jaki sposób projekt ten może ulepszyć krajobraz miejski Poznania i, idąc za tym, codzienne życie mieszkańców miasta?

Nasz projekt w Poznaniu powstanie na terenie dawnych koszar kawalerii polskiej. Znajduje się tu dzisiaj pięć historycznych budynków, które do tej pory nie były ani eksponowane, ani użytkowane przez lokalną społeczność, a puste przestrzenie między nimi zajmuje wielkopowierzchniowy parking.

Pierwszym ulepszeniem, jakie przyniesie projekt, jest zatem zintegrowanie tego miejsca i wspomnianych budynków z otaczającym je miastem, a następnie stworzenie silnej więzi mieszkańców Poznania z częścią ich własnej historii.

SUD Architectes z wielkomiejskim projektem na poznańskim Łazarzu. W planach są mixed-use i rewitalizacja, fot. mat. pras.

Planujemy przedłużyć istniejącą tkankę miejską, włączając ją w obręb naszego terenu, likwidując parking i wykorzystując duże puste obszary do stworzenia nowych otwartych ulic, ogrodów, placów publicznych i perspektyw miejskich dla historycznych budynków, które – zrewitalizowane – będą pełnić nowe funkcje.

Ruch samochodów zostanie ograniczony, będziemy zachęcać do miękkiej mobilności, zapewniając łatwy transport pieszy do istniejącej sieci transportu publicznego, takiego jak autobusy i tramwaje. Dzięki temu mieszkańcy Poznania z okolic terenu będą mieli łatwiejszą komunikację po terenie, czas spacerowy będzie krótszy i jednocześnie bardziej atrakcyjni, co zachęci ludzi do niekorzystania z samochodów.

W ten sposób miejsce to stanie się realną częścią miasta, zapewniając swoim nowym mieszkańcom, a także istniejącej już społeczności skupionej wokół terenu, wyjątkową ofertę przestrzeni dla pieszych sprzyjającą również różnorodności biologicznej w mieście.

Dzielnica zaoferuje również nowy mix funkcji. Oprócz zabudowy mieszkaniowej znajdą się tutaj także osiedlowe sklepy, biura, punkty usługowe, a na ostatnim etapie inwestycji miejsce spotkań lokalnej społeczności, które stanie się „wiejskim” placem całego terenu. Wpisujemy się w ten sposób w ideę inkluzywnego i tętniącego życiem miasta, zapewniającego różnorodność funkcjonalną i społeczną.

Mają Państwo duże doświadczenie w pracy z historycznymi budynkami i zabytkami. Jak często kwestie związane z ochroną zabytków, konserwatorem zabytków etc. przeszkadzają we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań – takich, które byłyby najbardziej optymalne pod względem ekologii czy oszczędzania energii?

W przypadku rewitalizacji istniejących obiektów wymagania techniczne są coraz bardziej wyśrubowane i to jest dobre posunięcie. W dzisiejszych czasach nie tylko wyzwania strukturalne i estetyczne napędzają projekt przekształcania zabytkowych budynków, ale także zdolność do wdrażania nowych standardów ekologicznych.

Z mojego doświadczenia nie wynika, aby rewitalizacja była nie do pogodzenia z nowoczesnym zrównoważonym projektowaniem, jeżeli architekt jest w stanie nawiązać konstruktywny dialog z lokalnymi władzami.

Jednym z głównych problemów natury technicznej mogą okazać się izolacje termiczne elewacji, jeżeli mamy do czynienia z ciężkimi dekoracjami i sztukateriami. Wówczas nie możemy po prostu ocieplić budynku warstwą zewnętrznej izolacji, bo stracimy w ten sposób estetyczną substancję historyczną. W takim przypadkach, trzeba wrócić do mniej wydajnych rozwiązań. Często jednak mniejsze okna i grubsze ściany w tego typu konstrukcjach mogą zrekompensować brak izolacji termicznej.

Jako architekt zaniepokojony jestem widokiem wszystkich tych nowych przeszklonych budynków, które widzimy powstające na całym świecie. Budynki te, chcąc zaoferować użytkownikom pełną transparentność, muszą korzystać z ogromnych systemów ogrzewania i klimatyzacji, aby skompensować wszystkie straty ciepła. Strat, które można by było rozwiązać poprzez inne potraktowanie elewacji.

Rewitalizacja to długi proces, często ciągnący się latami, trwając znacznie dłużej niż wzniesienie nowego budynku. Przez to mogą być postrzegane jako mniej rentowne przez inwestorów. Jak próbowałby Pan przekonać potencjonalnego inwestora do rozpoczęcia projektu rewitalizacyjnego? Jakie są potencjalne korzyści?

Korzyści z punktu widzenia inwestora jest wiele. Przede wszystkim lokalizacja projektu. Rewitalizacja zabytkowych budynków umożliwia dotarcie do centralnych lokalizacji, często niedostępnych w przypadku pustych działek. W takiej sytuacji dodatkowy czas i nakłady są w dużej mierze rekompensowane przez korzystną cenę sprzedaży ostatecznego projektu, silnie powiązaną ze wspomnianą atrakcyjną lokalizacją.

Właściwy dialog między miastami a inwestorem może zachęcić deweloperów do podjęcia procesu rewitalizacji. Istnieje na przykład możliwość sprzedaży gruntu za atrakcyjniejszą cenę w zamian za renowację zabytkowych obiektów. Obie strony partnerstwa są na wygranej pozycji.

Trzeba też wziąć pod uwagę atrakcyjność marketingową i komercyjną tego rodzaju projektów. Historia takiego miejsca wnosi do inwestycji lokalną duszę i nadaje bezcenne DNA. To z kolei zakotwicza projekt w lokalnej społeczności, która z przyjemnością będzie korzystać z nowych funkcji nadanych istniejącemu miejscu.

Przekonanie, że każdy dowolny historyczny teren czy budynek można pomyślnie zagospodarować byłoby jednak błędne. Tego rodzaju projekt jest naprawdę złożony i wymaga dużej wiedzy ze strony wszystkich strony inwestora, dewelopera i projektanta.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz

