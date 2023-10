Katarzyna Kuchejda: Nie ma lepszego wnętrza niż trudne i wymagające. Wtedy wychodzą najciekawsze projekty

Modernistyczna bryła wypełniona nawiązaniami do galicyjskiej tradycji oraz art déco rodem z New York City - taki jest krakowski hotel The Crown Handwritten Collection. O projekcie rozmawiamy z architektką, Katarzyną Kuchejdą.

W Krakowie otwarto pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection z portfela Accor.

The Crown Kraków Handwritten Collection powstał w odrestaurowanej kamienicy z 1923 r. projektu Wacława Krzyżanowskiego, w której znajdziemy mnóstwo odwołań do stylu art déco.

Inwestorem jest twórca grupy kapitałowej Alventa Invest Wiesław Hałucha, operatorem grupa Accor, zaś za projekt odpowiada Katarzyna Kuchejda.

Czy łatwo wypełnić modernistyczny budynek wnętrzem w stylu art déco?

Katarzyna Kuchejda: Hotel ma fenomenalną lokalizację, gdyż jest to budynek narożny. Jego skromność i prostota jest w tym kontekście drugorzędna. Co w przypadku hotelu The Crown oznacza wnętrze artdecowskie? Wszystko to, co jest proste i równocześnie dekoracyjne, czyli form follows function. Prostota, elegancja, kolorystyczne wyrafinowanie na bardzo ograniczonej gamie – to wszystko tu znajdziemy. Inwestor, Accor i ja mocno debatowaliśmy nad tym, jak ten obiekt ma wyglądać. Zrodziło to bardzo emocjonalne i energetyczne wnętrze. Dostałam wytyczną – zaprojektuj ten obiekt tak, aby maksimum przedmiotów było autorskich, tylko dla nas. I tak też się stało – od logotypu po kształt sofy, wszystko jest indywidualnym projektem.

Poznanie z inwestorem było niezwykle ważne w tym projekcie. Oboje jesteśmy na wskroś krakowscy i bardzo dobrze się z tym czujemy. Marzyło mi się również pokazać w tym projekcie, że Kraków nie jest zaściankowy. Chcieliśmy podnieść jego rangę do miasta światowego.

Narożny budynek – łatwość czy utrudnienie?

Na pewno wyzwanie. Narożnik w formie łuku zainspirował nas w kontekście architektury wnętrz. Okręgi i linie proste są motywem przewodnim tego obiektu. Dodatkowo w części narożnej znajdują się półkoliste apartamenty, które są niezwykle reprezentacyjnym elementem hotelu.

W Krakowie otwarto pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection z portfela Accor, fot. mat. pras.

Ile trwał cały proces projektowy?

Całość trwała 3,5 roku, z czego 2 lata tkwiliśmy dosłownie w piwnicach ze względu na podbijanie budynku fundamentami. Wydaje się, że wnętrza to coś, co przychodzi na końcu, lecz prawda jest zupełnie inna, działamy nad nimi od pierwszego dnia remontu.

Jak wyglądała sytuacja wyburzeniowa w obiekcie? Jest to dawna kamienica czynszowa, która miała z pewnością zupełnie inny układ pomieszczeń.

Wewnątrz kamienica nie reprezentowała żadnej szczególnej wartości estetycznej. Konserwatorowi zależało jedynie na klatce schodowej, o co w ogóle nie musiał walczyć, bo i tak chcieliśmy ją zachować. Wszędzie mieliśmy do czynienia ze stropami drewnianymi z podsiębitką z trzciny, co oczywiście musieliśmy piętro po piętrze zastąpić stropami żelbetowymi. Ściany i instalacje zostały całkowicie wymienione. Ograniczała nas architektura zewnętrzna, środek zmieniliśmy niemal całkowicie ze względu na anachroniczność budownictwa i zmienioną funkcję.

Nie ma lepszego wnętrza niż trudne i wymagające. Wtedy wychodzą najciekawsze projekty.

Kamienica, w której powstał obiekt ma ok. sto lat. Jak bardzo przedłużyliście życie temu obiektowi?

O co najmniej 50 lat. Zabezpieczenie instalacyjne, zabezpieczenie przeciwwilgociowe – to wszystko się tu znajduje. Budynek jest na nowo podbity głębokim fundamentem. Kamienica dostała drugie życie na dużo wyższym standardzie niż była oryginalnie zbudowana. Modernizm stawiał na funkcjonalną, tanią, użyteczną architekturę, my dodaliśmy temu obiektowi nowoczesności i charyzmy.

Zarówno inwestorowi, jak i Pani zależało na tym, aby duch Krakowa przewijał się po obiekcie. Jak uzyskaliście ten efekt?

Chcieliśmy nawiązać do tradycji galicyjskiej i aspirować do Wiednia i Budapesztu. Wierzę, że jak ktoś przyjedzie do naszego hotelu zobaczy obiekt porównywalny a może i lepszy od tych wiedeńskich i budapesztańskich. Zależało nam na tym, aby ta historia i konotacja przejawiała się we wnętrzach. W pokojach postawiliśmy na tapety z nadrukiem z historycznych pocztówek z Krakowa. W obiekcie znajdziemy również grafiki krakowskich artystów i meble inspirowane historycznym rzemiosłem. Korzystaliśmy z usług tutejszych rękodzielników, którzy dostarczyli nam m.in. sztukaterie, stiuki, odlewy, tapicerkę czy elementy kamienne. Kraków nadal pod tym kątem jest jakościowy, w przeciwieństwie do innych miast.

Stylistyka art déco jest Pani bliska na co dzień?

Bardzo. W sercu jestem nowojorką, mieszkałam tam 4 lata. Pracowałam dla wspaniałej projektantki wnętrz, która do dziś jest moją przyjaciółką. Nowy Jork jest niesamowicie artdecowski, uwielbiam jego tętno i wybujałość. Międzywojnie takie było – szaleństwo zwyciężało nad rozsądkiem. W The Crown nie zależało mi oczywiście na wnętrzach szalonych, ale na elegancji i blichtrze.

The Crown Kraków Handwritten Collection powstał w odrestaurowanej kamienicy z 1923 r. projektu Wacława Krzyżanowskiego, w której znajdziemy mnóstwo odwołań do stylu art déco, fot. mat. pras.

Zarówno po stronie inwestora, grupy Accor, jak i u Pani widać ogromne emocje, gdy opowiadacie o hotelu The Crown Handwritten Collection. Co dziś przeważa u Pani – zmęczenie tematem czy jednak ekscytacja i duma?

Zdecydowanie duma i ekscytacja! Czekam na następny tego typu projekt od Wiesława Hałuchy. Jest to niezwykle inspirujący człowiek, z którym świetnie się pracuje.