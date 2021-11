Katarzyna Miastkowska: musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego służyć ma nam biuro

Projektantka Katarzyna Miastkowska to autorka licznych projektów biurowych, współtworzyła m.in. siedzibę Wirtualnej Polski. Wiedzą o projektowaniu biur dzieli się m.in. na łamach niedawno wydanego przez Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych poradnika „W biurze 2022. Nowa normalność”. Naszej redakcji opowiada tym, jak pandemia pozwoliła oswoić się nam z modelem activity based working place, zaletach agoryzacji przestrzeni biurowych oraz… dlaczego te same cechy charakteru, które każą nam budować konstrukcje z parawanów na plaży, stanowią wyzwanie dla idei hot-desków.

Pisze Pani, że pandemia wytrąciła nas z letargu. Czy pozytywnym skutkiem ubocznym Covidu jest tchnięcie świeżości również w dziedzinę projektowania wnętrz biurowych? Czy w branży zauważa Pani rewolucję?

Zdecydowanie tak. Myślę, że najważniejszą rzeczą jaka uległa zmianie jest konieczność przyjrzenia się od nowa funkcjom biura i odpowiedzenia sobie na pytanie, do czego ma ono nam służyć. Rewolucja ta ma zresztą podwójną perspektywę: i pracodawcy, i pracownika. Jeszcze kilka lat temu idea „activity based working place” była dla wielu firm niemożliwą do przeprowadzenia rewolucją, ponieważ pozbawienie pracownika własnego, stałego biurka było postrzegane jako działanie wrogie. Nakłanianie ludzi do pracy „na hot deskach” oznaczało często transformację nie tyle logistyczną, co kulturową, bo taki proces obarczony był ryzykiem pojawienia się niezadowolenia i spadku morale.

Mimo, że często w ramach benefitów pracy w takim systemie oferowano dodatkowe dni wolne, lub bardziej elastyczne godziny – to nadal było to raczej kategoryzowane jako forma zadośćuczynienia za utracone w procesie optymalizacji kosztów najmu stałe biurko. Pandemia zmusiła nas wszystkich do zmiany starych przyzwyczajeń. Pokazała, że nawet bez możliwości codziennego przychodzenia do biura nadal można pracować. Mało tego, niekiedy jest to bardziej atrakcyjne niż przypuszczaliśmy.

Z punktu widzenia pracodawców – rewolucja wymusiła działania związane z zarządzaniem kosztami przestrzeni najmu (nikomu nie uśmiecha się płacenie za stojące rzędy pustych biurek), ale też takie jej przeorganizowanie, żeby odpowiedzieć na realne, nowe potrzeby pracujących w nowych modelach, pracowników. To nie zawsze oznacza redukcję po-wierzchni najmu, czasem wręcz przeciwnie – ponieważ miejsca spotkań też wymagają przestrzeni – ale na ogół oznacza transformację spaceplanów, co czasem też wiąże się z koniecznością przejścia całej firmy do innego miejsca.

Jednym z proponowanych modeli pracy jest model agory, z którym wiąże się agoryzacja przestrzeni biurowej, która miałaby służyć przede wszystkim spotkaniom i eventom służbowym. Jak zaprojektować biuro działające w takim modelu pracy? Czy standardowe stanowiska pracy mają w nim jeszcze w ogóle rację bytu? Jak, jako architekt, wyobraża sobie Pani taką „biurową agorę”?

Ten model rzeczywiście bardzo zyskał na popularności – ludzie są spragnieni bezpośredniego kontaktu i przestrzeń, która stwarza ku temu warunki jest dziś bardziej pożądana. Klimat takiego miejsca nieco nawiązuje do współczesnych kawiarni – daje możliwość półoficjalnych rozmów, ale też nie narzuca zajęcia określonego miejsca czy sztywnych reguł użytkowania. Można płynnie przemieszczać się między stolikiem kilkuosobowym a pojedynczym, gdzie rozłożymy się z laptopem, żeby odbyć spotkanie zdalne lub porozmawiać przez telefon. To trochę tak jakbyśmy mieli własny, firmowy „ekskluzywny klub” – otwarty dla określonej społeczności, ale też pozostawiający przestrzeń na różne formy użytkowania – od umówienia się na szybką kawę i podrzucenia dokumentów, po bardziej formalną imprezę firmową.