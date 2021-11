Kazimierz Śródka, SRDK Studio: architekt długofalowo wpływa na życie ludzi

Kazimierz Śródka, wspólnie z Dorotą Jarodzką-Śródką od ponad 30 lat działają na polskim rynku usług architektonicznych. Wcześniej jako Archicom, od niedawna jako samodzielna pracownia projektowa. Ponad 30-letni dorobek projektowy, któremu poświęcono w ubiegłym roku wystawę w Muzeum Architektury we Wrocławiu, jest jednocześnie odzwierciedleniem przemian, jakie zachodziły w polskiej architekturze. Z Kazimierzem Śródką rozmawiamy m.in. o tych zmianach, społecznej odpowiedzialności zawodu architekta, pionierskich na aktualne czasy rozwiązaniach wdrażanych w projektach oraz o współczesnych trendach w architekturze.

REKLAMA

Państwa pracownia, dziś pod nazwą SRDK Architekci Studio Śródka, działa na rynku od 1986 roku. Jak na przestrzeni ponad trzydziestu lat zmieniała się architektura w Polsce?

Zmiany te należałoby podzielić na trzy etapy: pierwszy od 1989 roku po zmianach ustrojowych, drugi to pierwsza dekada drugiego millenium/lat 2000. i trwający od 2010 roku do dziś trzeci etap.

Pierwszy okres był odreagowaniem wielkiej płyty. Wówczas nie istnieliśmy jako architekci, nie projektowaliśmy tylko aranżowaliśmy wielkie blokowiska, wypełnione najczęściej błotem albo trawą. W momencie odzyskania wolności/transformacji ustrojowej powstał rodzaj postmodernizmu, czyli architektura „ozdobna” – przydaszki na plombach, stalowe elementy czy architektura wypełniona niezliczoną ilością detali. Odreagowywaliśmy, chcieliśmy coś zamanifestować. W ten nurt wpisuje się pozytywnie dom handlowy Solpol, kolorowy postmodernistyczny budynek, spójny jednoznaczny manifest czasu.

W następnej dekadzie pojawiają się duże prywatne firmy, nowe rozwiązania na rynku. Pojedyncze budynki zaczęły zastępować zespoły mieszkalne, a jako odrębna i nowa grupa projektów zaistniały biurowce. Przykładem są obiekty przy ulicy Ruskiej i Kiełbaśniczej, zespół Hotelu Dorint, RBC i zabudowa przy placu Dominikańskim. Wiele fabryk kończy działalność w centrum Wrocławia a te, które się pojawiają lokują się poza centrum miasta. Rodzi się współczesna architektura z nowoczesnymi technologiami. To jest początek nowych przestrzeni miejskich.

W ostatnich latach widzimy w pracowni potrzebę kreowania przestrzeni społecznych w założeniach mieszkalnych. Potrzebę, którą odczuwają mieszkańcy. Ważne stało się nie tylko samo miejsce do mieszkania, ale i jego otoczenie – dostępność parków, szkół, usług i sklepów, terenów rekreacyjnych. Uwzględniamy to projektując osiedla z potencjałem społecznym. Najbardziej kompletnym tego typu założeniem jest Olimpia Port – właśnie powstaje jej ostatni etap. Zanurzona w zieleni, z dostępem do kanału żeglownego Odry, duża (ponad trzydzieści pięć hektarów gruntu i dziesięć tysięcy mieszkańców), a jednocześnie kameralna ze względu na niską zabudowę i zagospodarowanie terenu.

Czy był Pan świadkiem trendów architektonicznych, które nie przetrwały próby czasu?

Próby czasu nie przetrwały budynki z lat 90. czyli bogata formalnie architektura z niedostatkami technologicznymi. Dzisiaj nie spełniają norm jakościowych i użytkowych, zmieniła się rzeczywistość formalno-prawna. Część z modernizowanych przez nas wnętrz banków ma dzisiaj nowe funkcje – w jednym jest kasyno, w innym mają powstać restauracje.

Stawiacie sobie Państwo za cel tworzenie architektury, która „zawsze jest elementem miasta, wzbogacając istniejącą tkankę także w sensie społecznym”. Jak zapatruje się Pan na popularną w ostatnich miesiącach ideę miasta 15-minutowego? Czy taka jest przyszłość polskich miast?