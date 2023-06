Kobiety w designie. O nierówności płci w dziedzinie wzornictwa przemysłowego

Zaledwie 24% projektantów w UE to kobiety, wynika z badania przeprowadzonego przez EUIPO. Skąd tak niskie wskaźniki? Jak można im zaradzić? Rozmawiamy z Nathanem Wajsmanem, głównym ekonomistą, Obserwatorium UE ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej, EUIPO.

REKLAMA

Zaledwie 24% projektantów w UE to kobiety. W projektowaniu 21% wzorów zarejestrowanych w UE uczestniczyła przynajmniej jedna projektantka.

Historycznie kobiety mniej studiowały przedmioty ścisłe, nazywane po angielsku STEM. Niższy odsetek kobiet może mieć z tym związek.

Przeciętny wiek kobiet projektantek jest niższy od mężczyzn projektantów.

Zarówno w kwestii udziału kobiet w rejestracji wzorów, jak i zgłaszaniu patentów Chiny, Korea Południowa i USA znacznie wyprzedzają UE.

EUIPO jest zaangażowany w szereg działań mających na celu zachęcanie dziewcząt i młodych kobiet do studiowania na kierunkach ścisłych.

Polska jest fenomenem jeżeli chodzi o wzornictwo: zgłaszamy dużo wzorów i dużo wzorów wykorzystujemy w gospodarce.

Badanie przeprowadzone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office) zatytułowane Women in Design (Kobiety we wzornictwie) pokazuje, że zaledwie 24% projektantów w UE to kobiety. Co więcej, w projektowaniu jedynie 21% wzorów zarejestrowanych w UE uczestniczyła przynajmniej jedna projektantka. O tym, skąd biorą się wspomniane różnice, dlaczego kraje europejske wypadają niekorzystnie na tle Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej czy Chin, a także jakie działania są lub mogą być podejmowane w celu zniwelowania nierówności płci w branży projektowania rozmawialiśmy z Nathanem Wajsmanem, głównym ekonomistą, Obserwatorium UE ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej, EUIPO.

Mniej kobiet w designie: pokłosie historycznych podziałów płci

Raport Women in Design to pierwszy tego typu raport przeprowadzony przez instytucję, która wcześniej nie poruszała tematyki równości płci w dziedzinie wzornictwa. Publikacja raportu zbiegła się w czasie z obchodzonym 26 kwietnia br. Światowym Dniem Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day). W tym roku WIPO (World Intellectual Property Organization) tematem obchodzonego święta ustanowiła właśnie równość płci w sferze własności intelektualnej.

Wstępne statystyki WIPO dotyczące działalności projektowej na całym świecie w 2022 roku ukazują bowiem, że kobiety stanowią ok. 21% projektantów w Globalnej Bazie Wzornictwa WIPO. Pierwsze w historii badanie EUIPO dotyczące kobiet w designie dostarczyło podobnych, niechlubnych informacji.

Z przeprowadzonego przez EUIPO badania wynika, że gender gap w zawodzie projektanta wzornictwa przemysłowego jest większa niż wskazywałby na to ogólny udział kobiet w rynku pracy w UE: zaledwie 24% projektantów w Unii Europejskiej to kobiety. Nierówności te nie muszą jednak wynikać z bezpośredniej dyskryminacji na tle płciowym, a mogą być następstwem społecznych zjawisk, jakie miały miejsce lata, a nawet dekady temu.

Może mieć to związek z faktem, że historycznie kobiety mniej studiowały przedmioty ścisłe, nazywane po angielsku STEM. Tworzenie wzorów jest w końcu w pewnym sensie powiązane z naukami ścisłymi. Dlatego właśnie podejrzewamy, że niższy odsetek kobiet wśród projektantów ma z tym związek – zauważa Nathan Wajsman, główny ekonomista, Obserwatorium UE ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej, EUIPO.

Nathan Wajsman, główny ekonomista, Obserwatorium UE ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej, EUIPO

Widzimy też, że przeciętny wiek kobiet projektantek jest niższy od mężczyzn projektantów. To znaczy, że jest nadzieja na przyszłość. Skoro kobiety pracujące w tym zawodzie są przeciętnie młodsze niż mężczyźni, można liczyć, że w przyszłości będziemy mieć lepszy balans pod tym względem – dodaje.

Młody wiek projektantek rzeczywiście może napawać optymizmem. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że perspektywy na przyszłość nie malują się w różowych barwach. Udział projektantek w branży projektowania przemysłowego w UE w ciągu ostatnich dwudziestu lat rzeczywiście wzrósł. Jednak zachowując obecne tempo wzrostu, na niwelację obecnej różnicy będziemy musieli poczekać kolejne 51 lat.

USA i Azja daleko z przodu

Sytuacja nie wygląda lepiej w przypadku rejestracji wzorów. Tutaj odsetek projektantek jest jeszcze niższy! Jak wynika z danych pochodzących ze zgłoszeń do EUIPO dotyczących zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) co najmniej jedna kobieta na liście projektantów pojawia się tylko w przypadku 21% wzorów zarejestrowanych przez właścicieli mających siedzibę w UE. Również tutaj Nathan Wejsman powodów takiej sytuacji dopatruje się – przynajmniej częściowo – w przeszłości.

Jedną z przyczyn może być to, że wzory są często zgłaszane przez ekipy, a nie przez indywidualnego twórcę. Nierzadko to kierownik ekipy jest tym, który zostaje zarejestrowany jako zgłaszający wzór. A kierownikiem jednak często nadal jest mężczyzna. Ma to związek z tym, że struktura kierownictwa w wielu różnych firmach stanowi odzwierciedlenie tego, co się działo na uniwersytetach i uczelniach jakieś 20-30 lat temu. Z pewnością jest to jeden aspekt tłumaczący zaistniałą sytuację – teoretyzuje Wejsman.

Kwestia rejestracji wzorów przez kobiety stawia unijne kraje w nienajlepszym świetle, jeżeli porównamy je do innych lokalizacji. Okazuje się bowiem, że państwa takie jak Chiny, USA czy Korea Południowa mogą się pochwalić znacznie wyższym odsetkiem projektantek uczestniczących w zgłaszanych wzorach. W Stanach Zjednoczonych i Chinach odsetek ten wynosi ok. 40%, podczas gdy w Korei Południowej jest to ponad połowa zgłoszeń!

Sytuacja jest o tyle zagadkowa, że wydaje się nie odzwierciedlać zawsze tradycji kulturowych danego kraju. W badaniu Women in Design liberalna Holandia znalazła się na szarym końcu wszystkich krajów członkowskich UE jeżeli chodzi o odsetek projektantek (tylko 17%). I chociaż prezentuje się znacznie lepiej (27,4%) jeżeli chodzi o udział kobiet w zgłaszanych wzorach, wciąż pozostaje daleko w tyle za chociażby Koreą Południową, która jest stosunkowo tradycyjnym krajem w kwestiach obyczajowych, na co uwagę zwraca w rozmowie z nami Nathan Wajsman. Wajsman jednocześnie nie krył zaskoczenia wynikami w Holandii, w której sam zresztą mieszkał kiedyś pięć lat, teoretyzując, że być może nie bez znaczenia są dziedziny gospodarki, w których przoduje dany kraj.

Możemy spekulować, że holenderskie firmy często zajmują się wzorami, które są powiązane z technologią, z tymi zawodami, w których kobiety uczestniczą jeszcze stosunkowo mniej. Duży wpływ ma zatem także struktura gospodarki danego kraju – mówił. – Jeżeli popatrzymy na to, jakiego typy wzory są przede wszystkim zgłaszane przez kobiety, to są to np. wzory w dziedzinie farmaceutyki, kosmetyki, tekstyliów. Dziedzin mniej technologicznych – dodawał.

Jak zauważa Nathan Wajsman, podobna przepaść pomiędzy Europą a Azją Wschodnią i USA jest obserwowana również w przypadku zgłaszanych patentów.

Patrząc na udział kobiet w patentowaniu, również zauważamy, że te kraje mają wyższy odsetek kobiet, które zgłaszają patenty niż kraje europejskie. Ale dlaczego tak jest? Tego niestety jeszcze nie wiemy – przyznaje Wajsman.

Dogłębne zbadanie tego zjawiska i próba ustalenia jego genezy jest jednym z kolejnych kroków, jakie planuje podjąć EUIPO.

EUIPO ma dobry kontakt i często współpracuje z amerykańskim urzędem patentowych USPTO. Porównanie i zrozumienie źródła zaobserwowanych różnic będzie kolejnym krokiem w naszym studium – zapowiada ekspert.

Inicjatywy EUIPO

Ale EUIPO nie zajmuje się wyłącznie badaniem i obserwacją rzeczywistości. Angażuje się także w inicjatywy, mające na celu poprawę sytuacji. Jednym ze sposobów zmierzenia się z istniejącym problemem nierówności płci w dziedzinie projektowania przemysłowego mogłaby być jego promocja wśród dziewczynek i młodych kobiet. Urząd podjął m.in. bezpośrednie kroki, mające na celu informowanie o wynikach badania i ukazanej przez nie nierównej sytuacji – wśród nich kampanie informacyjne i filmy edukacyjne w social mediach.

W maju odbyło się również spotkanie EUIPO z BEDA, Biurem Europejskich Stowarzyszeń Projektantów, zrzeszającym 800 tys. projektantów z Europy. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki badania, a w planach jest nawiązanie dalszej współpracy. Polskę w BEDA reprezentuje Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Wspólnie z BEDA urząd organizuje również co dwa lata plebiscyt DesignEuropa Awards. W wąskim gronie jury aktualnej edycji zasiadło pięć projektantek.

Oprócz tego EUIPO uczestniczy obecnie między innymi w inicjatywie Girls Go Circular, w ramach działań związanych z własnością intelektualną w edukacji (Ideas Powered @ school), koordynowanej przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz w forum Women and Girls in STEM, organizowanym w ścisłej współpracy z Komisją Europejską. Urząd współpracuje również z międzynarodową organizacją Cumulus zajmującą się designem i technologią w celu zachęcania kobiet do edukacji w tym kierunku.

Jako urząd ds. własności intelektualnej nie możemy zbyt wiele zdziałać w tej materii, ale współpracujemy z różnymi organizacjami – zaznacza Nathan Wajsman. – Nasza ekspertyza polega na tym, ze wiemy sporo o prawach własności intelektualnej i rozumiemy jaką rolę grają, w tym wypadku wzory, w ekonomii UE. Posiadając tę wiedzę, wiemy również dlaczego ten zawód może być atrakcyjnym wyborem. Naszą rolą jest zatem tworzenie materiałów edukacyjnych, które organizacje i inicjatywy takie jak Cumulus czy Girls Go Circular wykorzystują do swojej działalności – wyjaśnia.

Zjawiskiem nierówności płci w dziedzinie wzornictwa zajął się nie tylko EUIPO. W Polsce tematyka ta interesuje m.in. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (którego kierownictwo – notabene – w dużej mierze stanowią kobiety). Fakt, że tegoroczny Światowy Dzień Własności Intelektualnej odbył się pod hasłem kampanii „Kobiety i własność intelektualna: Przyspieszanie innowacji i kreatywności” ("Women and IP: Accelerating innovation and creativity") pokazuje, że potrzeba większego zaangażowania kobiet w dziedzinie projektowania (i rejestracji) wzorów przemysłowych nie jest ignorowana również przez WIPO

Wzornictwo siłą polskiej gospodarki

Podczas kiedy w UE udział kobiet w branży projektowania przemysłowego wynosi mało imponujące 24%, w Polsce sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Zaledwie 22% projektantów wzornictwa w naszym kraju to kobiety. Warto zainteresować się tematem, chociażby dlatego, że wzory okazują się być szczególną siłą polskiej ekonomii.

Polska jest ciekawym krajem jeżeli chodzi o wzory. Jest jedyny kraj, który znajduje się w europejskiej czołówce jeżeli chodzi o zgłaszanie wzorów w naszym urzędzie, ale także jeżeli chodzi o udział gałęzi przemysłu, które wykorzystują wzory w gospodarce, tzn. w produkcie krajowym brutto i w zatrudnieniu. Polska to w zasadzie jedyny kraj UE, który jest w TOP 10 i pod jednym i pod drugim względem. I jako twórca wzorów i jako kraj, który wzory wykorzystuje – zauważa Nathan Wajsman.

----------------------

Nathan Wajsman urodził się we Wrocławiu, posiada podwójne obywatelstwo polsko-duńskie. Kształcił się na Uniwersytecie w Aarhus w Danii, a następnie ukończył studia podyplomowe w USA, uzyskując tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Florydzkim oraz tytuł MBA na Temple University w Filadelfii. W EUIPO pracuje od 2007 roku. Zaczynał pracę w dziale Finansów i Zarządzania Jakością, a w 2011 r. został mianowany Głównym Ekonomistą EUIPO. Przed dołączeniem do EUIPO przez 20 lat pracował w sektorze prywatnym, w USA i kilku krajach europejskich.