Kolor we wnętrzu: jak wpływa na nasz nastrój?

Jak kolor wpływa na ludzi? Jak dobierać kolory do wnętrz? Karren Haller, ekspertka w dziedzinie psychologii koloru i projektowania opowiada o tym, jak kolor wnętrza może kształtować nasz nastrój.

Karen Haller jest autorką książek i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie psychologii koloru i projektowania. Ekspertka udziela konsultacji i prowadzi kampanie kolorystyczne. Współpracuje z globalnymi markami, takimi jak Rockfon, dla którego współtworzyła kolekcję kolorowych sufitów akustycznych Rockfon Color-all®. Z nami dzieli się spostrzeżeniami na temat tego, jak kolory mogą wywoływać zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje.

Jak kolor wpływa na ludzi?

Karen Haller: Kolor nie ma na nas wpływu tylko wtedy, gdy śpimy. Jednak większość z nas tylko w około 20 procentach zdaje sobie sprawę z powodów, dla których dokonujemy takich, a nie innych wyborów kolorystycznych. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej dokonują się one na poziomie podświadomości.

Widzenie koloru zaczyna się jako doświadczenie fizyczne, ale kiedy informacja o tym, co widzimy, wędruje do części mózgu zwanej podwzgórzem – regulującej metabolizm, cykle snu, zachowania i apetyt – wyzwala reakcję emocjonalną. To właśnie te reakcje stanowią podstawę badań nad psychologią koloru i projektowania, która zajmuje się tym, jak różne kolory i style projektowania wpływają na nasze myśli, uczucia i zachowania.

Czy istnieją uniwersalne reakcje na kolor?

Karen Haller: Niektóre badania sugerują, że istnieją wspólne dla wszystkich ludzi reakcje na kolory i połączenia kolorów w przyrodzie. Na przykład połączenie czarnego i żółtego lub czarnego i czerwonego instynktownie rozpoznajemy jako niebezpieczeństwo lub znak ostrzegawczy. Istnieją też wyuczone skojarzenia oparte na kulturze.

Kraje muzułmańskie cenią zieleń jako kolor islamu. W Chinach kolor czerwony jest kojarzony ze szczęściem i dobrobytem. Trendy w modzie i projektowaniu również wpływają na nasze wybory, ponieważ jesteśmy stale wystawieni na ich działanie za pośrednictwem reklamy, mediów społecznościowych i internetu. Na wybór kolorów wpływają również nasze osobiste skojarzenia, takie jak ulubione święto, drużyna sportowa czy mundurek szkolny.

Czy niektóre kolory sprawiają, że reagujemy w określony sposób?

Karen Haller: Każdy kolor wywołuje reakcje emocjonalne, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ. Do tego dochodzi pobudzające lub kojące działanie koloru w zależności od intensywności barw. Jeśli kolor jest mocno nasycony, prawdopodobnie będzie miał działanie pobudzające, a jeśli jego nasycenie jest niskie – kojące.

Na przykład niebieski to kolor odnoszący się do umysłu. Ciemniejsze, intensywnie nasycone odcienie niebieskiego sprzyjają skupieniu i koncentracji, a jasne błękity mogą uspokoić umysł. Podobnie jasne zielenie relaksują, a intensywna limonkowa zieleń pobudza. Projektanci mogą wykorzystać tę wiedzę do wywoływania oczekiwanych uczuć i zachowań we wnętrzach, aby uzyskać pozytywne rezultaty.