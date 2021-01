Konrad Krusiewicz na 4 Design Days: pandemia przyspieszyła w czasie nadejście ery bezdotykowej technologii

Fantastyczne jest też to, że bezdotykowe rozwiązania można wprowadzić tak naprawdę w prawie każdym aspekcie przestrzeni użytkowej, która nas otacza - mówi architekt Konrad Krusiewicz, założyciel i właściciel pracowni architektonicznej The Design Group, który będzie prelegentem 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl).

REKLAMA

Koronawirus i trwająca wiele miesięcy izolacja sprawiły, że zaczęliśmy myśleć i zastanawiać się z jak wieloma ludźmi i przedmiotami mamy codziennie kontakt. Czy te doświadczenia sprawią, że czeka nas teraz nowa, bezdotykowa era? Czy jesteśmy na nią gotowi?

To, że w końcu zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi aspektami, moim zdaniem możemy zawdzięczyć niestety tej przykrej sytuacji, która dotknęła cały świat. Pandemia faktycznie uświadomiła nam jednak jak często mamy kontakt z brudem, zarazkami i bakteriami. Ludzie wreszcie uczą się dbać o higienę, wyrabiają nawyk mycia rąk, ale też i bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie. Oczywiście u niektórych zachowania te już zostały lub – prędzej czy później – zostaną w pewien sposób wymuszone.

Pandemia więc tylko przyspieszyła w czasie nadejście ery bezdotykowej technologii. Uważam też, że na tą chwilę nie jesteśmy jeszcze na nią gotowi – przynajmniej nie w życiu prywatnym. Oczywiście zdarza się, że ktoś w domu ma założone już bezdotykowe baterie czy elektryczne dozowniki do mydła, ale moim zdaniem w pierwszej kolejności będziemy oczekiwać tego od przestrzeni publicznych, w tym biurowych. To z kolei przyspieszy decyzje wielu firm, by takie rozwiązania bezdotykowe wprowadzać w biurach, galeriach, przestrzeniach miejskich itp.

Czy faktycznie dostępne obecnie nowoczesne, bezdotykowe technologie, systemy mogą nam pomóc w niełatwej walce z pandemią? Czy staną się powszechne w miejscach pracy, na ulicach, w sklepach i wreszcie w naszych domach? Jak je wykorzystać w praktyce?

Czy pomogą w walce z pandemią? Na pewno wesprą nas w pilnowaniu higieny i jej codziennym utrzymywaniu. Będziemy też dzięki nim czuli się bezpieczniej i pewniej. To też spowoduje, że technologie bezdotykowe staną się powszechne, bo i potrzebne, a obecna sytuacja pandemii to tylko przyspieszy.

Fantastyczne jest też to, że bezdotykowe rozwiązania można wprowadzić tak naprawdę w prawie każdym aspekcie przestrzeni użytkowej, która nas otacza. Wszystkie rzeczy związane z korzystaniem z toalet, kuchni, wind tj. bezdotykowe otwieranie drzwi, wybór jedzenia z menu w restauracjach przez kody QR, wspomniane elektryczne baterie – tego jest naprawdę dużo. Oczywiście nie unikniemy, przynajmniej na początku ery bezdotykowej, naszych nawyków i odruchów już wyuczonych tj. złapanie barierki czy dotknięcie przycisku w windzie. W dużej mierze, dzięki tym nowoczesnym technologiom i systemom, będziemy mogli ograniczyć kontakt z brudem i bakteriami.

Zajmuje się Pan projektowaniem przestrzeni biurowych. Spędzamy w nich sporą część swojego życia. Jakie nowoczesne rozwiązania według Pana warto zastosować właśnie w biurach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa?

Jest tego naprawdę sporo. Z technologią bezdotykową może spotkać się już na samym wejściu do budynku. Przejścia przez bramki mogą być już uzbrojone w technologię, która zidentyfikuje użytkownika poprzez np. elementy zbliżeniowe, identyfikację telefonu, algorytmy rozpoznawania twarzy itp. Dzięki temu system zaimplementowany w budynku otrzymuje informacje, o tym gdzie udaje się ta osoba i dlatego m.in. przywołuje windę, która jest już zaprogramowana na odpowiednie piętro. Ten proces powtarza się w sytuacji wejścia już do samego biura firmy.