Krakowscy architekci z Quadart od teraz jako Stvosh

Mają na swoim koncie m.in. rewitalizację Placu Matejki, renowację Kopca Kraka czy zaprojektowanie ikonicznego skośnego budynku Sali Obsługi Klienta Tauron przy ul. Śląskiej 10. Przez 26 lat funkcjonowali jako pracownia architektoniczna Quadart, teraz postanowili dać poznać się szerzej. Od tego roku zaczynają działać jako Stvosh.

REKLAMA

Quadart była pracownią znaną również z takich realizacji jak biurowce przy ul. Zakopiańskiej i ul. Kalwaryjskiej 33 w Krakowie, osiedla mieszkanio-we czy realizowany obecnie projekt budowlany warszawskiego hotelu Intercontinental. Ci sami projektanci odpowiedzialni są też za rewitalizacją kluczowych obiektów przestrzeni publicznej i liczne reprezentatywne realizacje budowlane. Po ponad ćwierć wieku działalności autorzy tych projektów postanowili symbolicznie wyjść z pracowni do klientów i podzielić się z odbiorcami swoją pracą, doświadczeniem i filozofią działania.

Jak mówi założyciel Stvosh, architekt Piotr Orzeszek, po latach intensywnej pracy przy różnorodnych inwestycjach deweloperskich i działaniach na rzecz użyteczności publicznej, nadszedł czas na zmiany i podsumowania.

Zmiana nazwy i wizerunku – nie filozofii

Przeprowadziliśmy pewien „lifting” pracowni połączony z redesignem wizerunkowym oraz namin-giem, chcąc uspójnić i podkreślić w ten sposób naszą tożsamość. Przez lata działalności firma wyspe-cjalizowała się w projektowaniu proinwestycyjnym i kwalifikowanej obsłudze budowlanej tworzo-nych projektów. Nowa nazwa lepiej odzwierciedla to, co robimy. Stvosh, bo tworzymy, a ściśle mó-wiąc, stwarzamy – od początki do końca, od planu i projektu aż po wykończenie. Poza tym, chcieliśmy też podkreślić krakowską proweniencję – czerpiemy po równo z tradycji i przyszłości, a to również cecha Krakowa, czyli miejsca, z którego się wywodzimy i gdzie pracujemy. Architektura jest sztuką, która nie tylko pozostawia w naszym otoczeniu najtrwalsze ślady, ale i decyduje o jakości życia ludzi „tu i teraz”. W swojej działalności odświeżamy zarówno obiekty szacowne i wiekowe – tak, by wciąż spełniały dobrze swoją rolę, jak i od podstaw tworzymy nowoczesne projekty, które mają sprawdzić się w przyszłości – mówi Piotr Orzeszek, architekt prowadzący Stvosh.

Nie zmieni się natomiast podejście do tego, co najważniejsze, a więc do samego projektowania. Jak mówi architekt, przez wszystkie lata funkcjonowania pracownia nigdy nie zapominała o tym, że projektowanie to nie tylko biznes, ale też użytkownicy projektowanej architektury. Realizując duże inwestycje komercyjne czy użyteczności publicznej, nie tracimy z oczu ich przyszłych użytkowników. Może dlatego tyle razy zaufało nam miasto Kraków, powierzając m.in. rewitalizację najstarszego ziemnego zabytku w Krakowie – mówi Piotr Orzeszek. I dodaje: Od lat pozostajemy wierni filozofii 360° architektury. Uwzględnia ona wszystkie niezbędne elementy, takie jak: potrzeby rynku, skalę zamierzenia, układ urbanistyczny, wpisanie przestrzeni w lokalne uwarunkowania, funkcjonalność, estetykę, punkty widzenia zleceniodawcy i przyszłych odbiorców.

Architektura to wspólna sprawa

Odświeżenie wizerunkowe to nie wszystko. Kolejna zmiana wiąże się z decyzją o szerszym niż dotychczas zaistnieniu pracowni w przestrzeni wirtualnej. Poza nową stroną internetową, na której będzie można obejrzeć dotychczas nigdzie niepublikowane portfolio firmy, poczynania Stvosh będzie też można śledzić odtąd w mediach społecznościowych. Na swoim facebookowym fanpage’u architekci poprowadzą stałą komunikację z odbiorcami. Zamierzają też opowiadać m.in. o kulisach powstawania swoich najważniejszych projektów.

Dotychczas bardziej niż komunikacją zajmowaliśmy się po prostu realizacją kolejnych zadań. Chcemy to zmienić – mówi założyciel Stvosh. – Architektura to najtrwalszy ślad, jaki człowiek pozostawia po sobie na ziemi. Przestrzeń, w której żyjemy, to sprawa nas wszystkich. Stąd pomysł stworzenia prze-strzeni, która umożliwi dialog i wymianę doświadczeń z naszymi odbiorcami. A z czasem, być może, ze wszystkimi zainteresowanymi architekturą i urbanistyką.

Niektóre z największych realizacji Stvosh trwają nadal. Choćby prace nad nową odsłoną Kopca Krakusa, które swoim zasięgiem objęły dotychczas m.in. wykopaliska archeologiczne, a są przez miasto Kraków zaplanowane na kilka lat do przodu. Sporo ma się też w najbliższych latach jeszcze zmienić na terenie Zalewu Nowohuckiego. Gdy tylko miasto Kraków podejmie decyzję o wdrożeniu kolejnych etapów realizacji, wówczas zakrojone na co najmniej kilka najbliższych lat prace będzie można na bieżąco śledzić w sieci, a informacji na ich temat dostarczą sami projektanci.