Krystyna i Ida Mikołajskie o byciu kobietą w branży architektonicznej

Droga kobiet do zaistnienia w świecie architektury i architektury wnętrz nie była prosta. Początkowo był to zawód zarezerwowany dla mężczyzn. W Polsce dopiero w 1915 kobiety zaczęły studiować architekturę. Na szczęście dziś sprawy wyglądają nieco inaczej. Nikogo już nie dziwi kobieta studiująca architekturę, prowadząca własne biuro projektowe, doglądająca postępów na budowie.

REKLAMA

Droga kobiet do zaistnienia w świecie architektury i architektury wnętrz nie była prosta. Początkowo był to zawód zarezerwowany dla mężczyzn. W Polsce dopiero w 1915 kobiety zaczęły studiować architekturę. Sam fakt, że płeć piękna również może zająć się zawodem technicznym, nie oznaczał jednak, że stało się łatwiej – niewielu mężczyzn wierzyło, że kobiety rzeczywiście są w stanie podołać tak trudnemu zadaniu, jak zaprojektowanie budynku czy wnętrza.

Na szczęście dziś sprawy wyglądają nieco inaczej. Nikogo już nie dziwi kobieta studiująca architekturę, prowadząca własne biuro projektowe, doglądająca postępów na budowie. Nikt zapewne nie odważy się też powiedzieć „mężczyzna zrobi to lepiej”. Jednak mimo to, wśród autorów znanych realizacji architektonicznych, którzy mają w dorobkach najważniejsze nagrody, kobiet jest bardzo mało. Prestiżową nagrodę Pritzkera przyznawaną od 1979 roku dostały tylko cztery kobiety: jedna z najbardziej znanych na świecie architektek, zmarła przed pięcioma laty Zaha Hadid, pochodząca z Japonii Kazuyo Sejima oraz założycielki Grafton Architects – Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Kobietom wciąż trudno jest się przebić w męskim, technicznym świecie.

Kobiety w architekturze wnętrz

Sytuacja wygląda o wiele lepiej w przypadku kobiet zajmujących się architekturą wnętrz. W Polsce jest to zawód zdominowany przez płeć piękną – studia architektoniczne wybiera i kończy zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. Jednak nadal niewiele z nich decyduje się na założenie własnej pracowni projektowej.

– Na stanowiskach kierowniczych w branży architektonicznej – a w Polsce zazwyczaj jest to równoznaczne z pozycją właściciela pracowni, ponieważ mało mamy biur na tyle dużych, by stworzyć kadrę pośrednią – jest nadal mniej kobiet niż mężczyzn – mówi arch. Ida Mikołajska. – Praca pod własnym nazwiskiem, stworzenie znanej, rozpoznawalnej marki to praca na zdecydowanie więcej niż jeden etat, przez wiele lat. Jeśli któraś z nas decyduje się na macierzyństwo, zazwyczaj na jakiś czas wypada z gry. To szalenie wymagająca działalność, od której nie ma urlopu. Jeśli ktoś zdecyduje się na przerwę, musi potem zaczynać od nowa albo przynajmniej robi kilka kroków wstecz w stosunku do osiągniętej pozycji – dodaje.

Spełnione marzenie

Ida Mikołajska wraz ze swoją mamą, Krystyną, prowadzi biuro projektowe MIKOŁAJSKAstudio. Obie są absolwentkami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, doskonale więc znają realia studiowania na „męskiej”, technicznej uczelni. Są nie tylko architektkami, ale też sprawnie działającymi kobietami biznesu – zarządzają ponad dwudziestoosobowym zespołem architektów oraz koordynują pracę podwykonawców. Jak to się zaczęło?