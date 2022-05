Kultowa restauracja z 50-letnią historią w tle. Winnica odzyska splendor dzięki Tera Group

Winnica to jednorożec wśród restauracji. Jedno z ważniejszych miejsc na gastronomicznej mapie Kielc. Kultowa restauracja działa od prawie 50 lat. Ma też niezwykłą historię. Nazwano ją na część partnerskiego miasta znajdującego się wówczas w Związku Radzieckim, dziś w Ukrainie. W ukraińskiej Winnicy miała zaś powstać restauracja Kielce. Bywali w niej wybitni artyści, którzy rozsmakowali się w daniach kuchni ukraińskiej. Dziś Winnica przechodzi zjawiskową metamorfozę. - Miejsce to ma łączyć tradycję z współczesnością oraz zbliżać różne pokolenia mieszkańców Kielc. Estetyką przestrzeń restauracji nawiązuje do tradycji historycznych miejsca oraz kolorystyką do naturalnych barw krajobrazów otaczających ukraińskie miasto Winnica – opowiada architekt Paulina Bogdał-Śmierzyńska wiceprezes zarządu, pracowni Tera Group, która stoi za nową odsłoną "Winnicy".

REKLAMA

Zakres waszych projektów jest imponujący. Macie na koncie projekty o bardzo zróżnicowanej tematyce od mieszkaniówki poprzez budynki użyteczności publicznej i galerie handlowe. Projektujecie nie tylko kubaturę, ale też zajmujcie się wnętrzami. Czy udało wam się też zrealizować restauracje?

Paulina Bogdał-Śmierzyńska: W swoim portfolio mamy już kilka projektów o funkcji gastronomicznej, które wykonywaliśmy jako typowe projekty wnętrz, ale również jako projekty architektoniczno- budowlane do pozwolenia na budowę. Jednym z przykładów jest projekt wnętrza jednej z najbardziej znanych restauracji w Kielcach " Żółty Słoń''. Obecnie realizujemy projekt restauracji o charakterze industrialnym w mieście Włoszczowa w województwie świętokrzyskim.

Teraz zajmujecie się niezwykłym projektem. Winnica to jedno z najważniejszych miejsc na gastronomicznej mapie Kielc. Jest kultową restauracją działającą od prawie 50 lat. Rzadko można spotkać restauracje tak długo funkcjonujące na rynku, a do tego mające wyjątkową historię. Czy stanowiło to dla Was wyzwanie projektowe?

Naszym wyzwaniem projektowym było zmierzenie się zarówno z oczekiwaniami zamawiającego, klientów mocno związanych z tradycją lokalu, jak i nowych użytkowników. Restauracja posiada bogatą historię i tradycję, której początki zrodziły się w zawiązaniu partnerstwa pomiędzy miastem Kielce i ukraińskim miastem Winnica.

Pierwotnie restauracja była miejscem spotkań, wydarzeń artystycznym, i oczywiście lokalem o funkcji gastronomicznej. Miejsce to ma łączyć tradycję z współczesnością oraz zbliżać różne pokolenia mieszkańców Kielc.

A jak doszło do współpracy przy projekcie "Winnica"?

Po otrzymaniu zapytania ofertowego przedstawiliśmy zamawiającemu nasze portfolio i opowiedzieliśmy o doświadczeniach i pomysłach związanych z projektowanym lokalem. Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów tego rodzaju, które cieszą się społeczną akceptacją.

Czy przy projekcie restauracji musicie myśleć bardziej biznesowo?

Przy projektowaniu restauracji na pewno bardzo ważnym zagadnieniem jest aspekt finansowy. Tak duża restauracja jak Winnica powinna działać od rana do późnych godzin wieczornych. Dlatego zaprojektowaliśmy w restauracji strefy, jak śniadaniowa czy tez strefa zabaw dla dzieci, które będą głównie działać w godzinach porannych. Zaś strefa koncertowa, czy też Cigar room w godzinach wieczornych.

Pracowaliście na istniejącym wnętrzu. Jakich zmian oczekiwał inwestor? Jakie były główne założenia projektowe nowej "Winnicy"?

Ważnym aspektem w projektowaniu było poznanie specyfiki działania oraz problemów związanych z jej funkcjonowaniem istniejącej restauracji. Wprowadziliśmy korekty do pierwotnego programu funkcjonalnego poprzez wystrefowanie przestrzeni. Zaprojektowano nie tylko strefę głównej sali restauracyjnej, ale również salę VIP, ogród zimowy i wydzieloną strefę dla dzieci. Ze względu na dużą powierzchnię lokalu powiększona została strefa baru, który został podzielony na strefę wydawania dań, strefę serwowania napoi oraz strefę cukierniczą.

Estetyką przestrzeń restauracji nawiązuje do tradycji historycznych miejsca oraz kolorystyką do naturalnych barw krajobrazów otaczających ukraińskie miasto Winnica. W lokalu przyszłość spotyka się z teraźniejszością.

Dziś często sercem restauracji bywa otwarta kuchnia. Czy w przypadku "Winnicy" też tak będzie?

Istniejąca kuchnia nie zmieniła swojej lokalizacji, jednak współczesne tendencje w projektowaniu tego typu przestrzeni wskazują, że otwarcie kuchni na salę konsumpcyjną działa korzystnie na użytkowników lokalu.

W istniejącym lokalu gastronomicznych jest to znacznie trudniejsze w kontekście rozwiązań technologicznych, jednak poprzez powiększenie otworów w ścianie oddzielającej przestrzeń sali od kuchni uzyskano efekt otwarcia na kuchnię.

Czy to prawda, że nie ma możliwości, aby projektowana restauracja powstała bez rozmowy z szefem kuchni?

Jest to trudne, żeby zaprojektować restaurację bez rozmowy z szefem kuchni. W przypadku restauracji Winnicy już od początku działał z nami cały zespół gastronomiczny, który będzie współtworzył nową " Winnicę". Układ stolików, wielkość baru, sposób funkcjonowania restauracji został szczegółowo omówiony i dopracowany w oparciu o wspólnie opracowaną technologię.

Rola architekta w projektach komercyjnych jest ogromna. Czy na pewnym poziomie projektowania restauracji może okazać się niezbędny?

Projekt architektoniczny ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chcemy stworzyć spójną w estetyce, dobrze funkcjonującą przestrzeń. Na etapie projektu pojawia się wiele problemów i zagadnień do rozwiązania, które zmniejszają ryzyko pojawienia się ich przy realizacji. Dobry projekt umożliwia zatem sprawną realizacją zakończoną zadowalającym efektem.

Kiedy doczekamy się otwarcia nowej Winnicy?

Winnica będzie już oficjalnie otwarta na początku czerwca.