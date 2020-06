Kulturalna kuracja

Skończył się maj, miesiąc, w którym od lat na całym świecie przed muzeami ustawiały się kilometrowe kolejki chętnych do udziału w "nocy muzeów". W tym roku, z oczywistych względów, wydarzenie się nie odbyło. A muzealnicy i zarządane przez nich placówki stanęły przed poważnym dylematem - zauważa Mirosław Nizio, właściciel pracowni Nizio Design International.

REKLAMA

UNESCO i Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM alarmują, że w wyniku pandemii, z kulturalnej mapy świata może zniknąć aż 13 proc. z ponad 95 tysięcy funkcjonujących muzeów. W ostatnich latach nowe placówki wyrastały, jak grzyby po deszczu. Dane przytoczone przez UNESCO i ICOM mówią o 60-procentowym wzroście ich liczby w okresie między 2012 a 2020 rokiem.

- Dziś przyszłość części z nich jest więcej niż niepewna. Pandemia, konieczność zamknięcia się na zwiedzających albo drastycznego ograniczenia działalności pozbawiły muzea nie tylko dochodów z biletów wstępu na ekspozycje specjalne, warsztaty i spotkania, projekcje filmów czy koncerty towarzyszące wystawom. Nie generują ich wstrzymane zagraniczne współprace, branżowe konferencje, wynajem przestrzeni na działania komercyjne czy wreszcie pozamykane muzealne sklepiki. Nie wszystkie galerie i muzea mogły pozwolić sobie na prowadzenie intensywnych działań online i podtrzymywanie zainteresowania wirtualnych zwiedzających swoją ofertą. Wiadomo, to generuje koszty i często wymaga dodatkowych nakładów finansowych na profesjonalne narzędzia – i tak już mocno uszczuplone budżety takich wydatków nie podźwignęły. A przecież brak widocznych śladów funkcjonowania w wirtualnej przestrzeni wiele miejsc skazał na brak zainteresowania ze strony potencjalnych zwiedzających. To jedna z twarzy kryzysu, o której głośniej zrobiło się przy okazji obchodzonego w maju Międzynarodowego Dnia Muzeów. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, z której nawet największym instytucjom trudno się będzie dźwignąć. A prognozy wskazują, że wielu graczy, niestety, mocno odczuje skutki tej nierównej walki z niespodziewanymi okolicznościami, jakie postawił przed nimi COVID-19 - zauważa Mirosław Nizio.

Choć w Polsce galerie i muzea mogą już oficjalnie działać to wciąż zmagają się z pytaniami o przyszłość. - Planowane otwarcia wystaw stają pod znakiem zapytania, pewne jest, że wiele inicjatyw na dłużej przeniesie się do świata on-line. Ale jasne jest, że dla instytucji to niekomfortowa sytuacja. Dlatego, jak nigdy, dziś ważne jest, żeby odbiorcy kulturalnej oferty wspierali je swoją obecnością. To co, kiedy spotykamy się w muzeum? - pyta Mirosław Nizio.