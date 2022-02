Maciej Franta: Kontakt z dziadkiem i jego "podświadomy" przekaz był początkiem mojej drogi architekta

Pracownia Franta Group za swoje realizacji w ciągu ostatnich miesięcy zgarnęła kilkanaście nagród, również tych międzynarodowych. Jedną z nich jest tytuł Najlepszego architekta 2021 r. dla Macieja Franty. W rozmowie z Propertydesign.pl architekt zdradził, jak to jest być wnukiem autora pereł architektury, za co kocha Śląsk i jakie wartości przyświecają mu w codziennej pracy.

Rok 2022 rozpoczął się z przytupem - jury konkursu The Architecture Community ogłosiło Pana najlepszym architektem 2021 r. Jakie to uczucie zostać okrzykniętym takim tytułem?

Maciej Franta: Oczywiście jest to duża satysfakcja, nawet jeśli konkurs nie jest najważniejszym na świecie. Każda nagroda nas cieszy i również ta jest dla nas ważna, gdyż odnosi się do szerszego kontekstu naszej pracy. Z perspektywy architekta prowadzącego pracownię w Polsce niezwykle ważne jest, aby starać się zgłaszać prace do konkursów i walczyć o nagrody, gdyż Polska nie należy do najbardziej referencyjnych krajów na świecie pod względem jakości realizowanej architektury a co za tym idzie bardzo ciężko jest zdobyć uznanie poza naszymi granicami i realizować tam nasze projekty, a takie mamy ambicje.

Porozmawiajmy o korzeniach. Pochodzi Pan z rodziny, w której są niemal sami architekci! Pana dziadek, Aleksander Franta stworzył takie ikony architektury, jak osiedle Gwiazdy czy Tysiąclecia w Katowicach. Pana rodzice również od wielu lat działają w branży. Miłość i talent do kreślenia została Panu przekazana w genach, to przypadek czy kwestia wypracowania sobie tego fachu?

Cała rodzina to w 80 proc. krąg architektów lub osób związanych ze sztuką i architekturą. Taka artystyczno-inżynierska rodzina od pokoleń. Niełatwo jest zadeklarować w liceum przed egzaminem, że jednak interesuje mnie astrofizyka. Zawsze byłem przekonany, że u mnie ta świadomość wyboru architektury była w 100 proc. zadeklarowana przeze mnie bez wpływu otoczenia. Dopiero teraz po latach wiem, że to właśnie kontakt z dziadkiem i jego "podświadomy" przekaz emocji zawodowych był początkiem drogi, którą dopiero zaczynam rozumieć.

Działanie w branży, w której pracowało kilka pokoleń o tym samym nazwisku to łatwizna czy przekleństwo? Czuje Pan pewien ciężar „doścignięcia” krewnych?

To nieustanny brak anonimowości. Proszę pamiętać, że praca architekta niestety obarczona jest dużą ilością problemów i konfliktów więc będąc w kolejnym pokoleniu architektem niestety trafia się często na emocjonalne podejście do siebie, gdyż ktoś miał jakąś relację z rodzicami lub dziadkiem. A te czasem bywały dobre a czasem złe. Trudno w takiej sytuacji jest działać tak, że wszystko co się zrobiło jest z czystą kartą. Jednak uważam za własny personalny sukces fakt, że ani przez chwilę nie bazowałem na tym dziedzictwie tylko wraz z cudownym zespołem walczymy na zupełnie innych frontach, tworzymy własne światy i czasem udaje nam się coś zrobić lepiej bez porównawczego kontekstu rodzinnego.

Tworzy Pan projekty głównie na południu kraju. Czy to tylko kwestia przywiązania do swojego miejsca zamieszkania, czy próba „naprawy” tych rejonów?