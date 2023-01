Maciej Franta na 4 Design Days: Architektura potrafi zmieniać świat

Architektura jako jedyna potrafi zmieniać świat. Jeżeli mówimy o rozwoju, to architektura jest najważniejszym elementem rozwoju świata - mówi Maciej Franta, architekt i założyciel Franta Group Architect, prelegent 4 Design Days (26-29 stycznia, www.4dd.pl).

REKLAMA

Architekturę ma pan we krwi. Postanowił pan stworzyć swój styl i architektoniczny świat zupełnie od podstaw. Co wyróżnia pana pracownię na tle innych?

Tak, to prawda. Architektura to u nas w rodzinie niezwykle popularny zawód, ale nie oznacza to w moim przypadku kontynuacji wprost, a wręcz przeciwnie – to budowanie zupełnie nowej i swojej drogi.

W pracowni kierujemy się konkretnymi ideami. Staramy się być partnerami dla inwestorów. Nie stawiamy się tylko w pozycji architekta, lecz przede wszystkim partnera. Zależy nam na budowaniu zaufania klientów. Chcemy wspólnie tworzyć inwestycje, gdzie nie jesteśmy tylko podwykonawcą, ale też podmiotem, na którym inwestor może polegać. A przy tym stworzymy dla niego pewien nowy świat.

A jeśli chodzi o architekturę?

Zawsze w inwestycjach mieszkaniowych wychodzimy z założenia, że to, co jest dobre dla człowieka, jest również dobre dla natury i odwrotnie, a tym samym może być również świetne dla inwestorów. Spełnienie tego założenia to już duży sukces.

Inwestycje projektujemy, tak aby nie tylko użytkownicy mieli przyjemność z przebywania w naszych budynkach, ale również mieszkańcy okolicy, użytkownicy przestrzeni czy obserwatorzy zewnętrzni, czyli satysfakcję z powstania nowego obiektu w okolicy. Zależy nam też na jakości - niekoniecznie w obszarze wyposażania budynku w drogie materiały – to jest nam raczej obce, bardziej w kwestii rozwiązań potrzebnych człowiekowi, aby żyło im się lepiej w budynkach a przy okazji przyjemniej. Chcemy, aby mieszkańcy lubili w nich żyć.

Gdy, architektura jest ciekawsza, inwestor też na tym zarabia. Staramy się przełamywać stereotyp tzw. excela inwestycji deweloperskiej na rzecz podwyższenia jakości architektury oraz funkcjonalności, która może uwalniać krzywą wzrostu wartości nieruchomości.

Niektórzy twierdzą, że architekci nie odgrywają już tak dużej roli w procesie powstawania budynku. Czy to prawda?

Kiedyś architektura była dziedziną, szczególnie w Polsce, dużo bardziej poważaną. Rozumiano też lepiej funkcję architekta. Dziś widzimy jej brak zrozumienia wśród inwestorów. Staramy się to zmienić. Wrócić do podstaw.

Nie jesteśmy inżynierami budownictwa, którzy budują budynki. My porządkujemy świat w większych bądź mniejszych częściach, ale nasza praca to tworzenie nastrojów, budowanie emocji, kreowanie ekspresji w przestrzeni oraz tworzenie i utrwalanie wartości.

Architektura to olbrzymia, bardzo trudna, ale także najważniejsza dyscyplina naukowa w naszym życiu - czy tego chcemy czy nie. Jako jedyna jest elementem naszego codziennego życia 24 godziny na dobę – budzimy się w niej, żyjemy, pracujemy...

Zgłębienie tej wiedzy i nauczenie się jej trwa całe życie, a stworzona przez nas zostaje na lata i stanowi element naszej tożsamości.

Co mogą zrobić architekci, aby odzyskać dawną pozycję?

To, co możemy zrobić, to działać jednocześnie na dwóch płaszczyznach. Staramy się przekonać inwestorów, że nasza funkcja sprowadza się do czegoś więcej niż samego rysowania. To tworzenie aury wokół inwestycji. Architektura to przepiękny element kultury, który może być pokazywany wszędzie. Przy okazji przekłada się również na niesamowite pieniądze, jeżeli jest dobrze zrobiona.

Drugim elementem jest mówienie o architekturze jako o nauce koniecznej naszemu życiu i dobremu rozwojowi. To wyzwanie dla środowiska zawodowego, aby zaczęło mówić o architekturze więcej w mediach, zwracać uwagę na jej wagę w naszym życiu oraz znaczeniu w naszym rozwoju i przyszłości.

Sami zepchnęliśmy się na margines nauki, wykonując projekty budynków na zamówienie inwestorów, więc teraz, jeśli chcemy wrócić na należne nam miejsce, to uświadamiajmy wszędzie, gdzie się da, dlaczego architektura i urbanistyka ma super moc zmiany naszej rzeczywistości.

Moim zdaniem, jest to jedyna droga do jakości architektury, a także do poprawy wynagrodzeń i zrozumienia naszej pracy.

Czy w utracie pozycji przez architektów widzi pan w tym również winę ich samych?

Uważam, że przestaliśmy być istotnym elementem rozwoju naszego świata i kraju w dużej mierze z własnej winy.

Nasza wiedza bywa pomijana na rzecz pewnego rodzaju wdrażania systemowego rozwiązania biznesowego, które jest rozumiane na niskim poziomie – jako tzw. zysk z metra kwadratowego wartości mieszkania bądź innego budynku bez zwracania uwagi na wielką moc architektury również jako dźwigni biznesowej.

Uważam, że architektura to nauka i kultura. Ostatnio zaczęliśmy jako pracownia mocno promować te dwa „hasztagi” w naszych mediach społecznościowych #architekturatunauka #architekturatokultura.

Musimy mówić więcej o architekturze w przestrzeni miasta. Musimy w tej przestrzeni miasta być. Stanowić podmiot, który wypowiada się o tym, co się w mieście dzieje. Jest partnerem dla miasta, a przy tym krytycznie potrafi je ocenić i wyrazić jasno swoje stanowisko.

Dużo bardziej musimy być obecni jako branża zawodowa. Widzę nas, w takim „codziennym newsletterze” skierowanym do ludzi. W którym przypominamy, że architektura jest elementem naszej tożsamości. To jak miasto wygląda, jest zarządzane, estetycznie zadbane, zaprojektowane, funkcjonuje i jaki ma układ drogowy komunikacji miejskiej itd. – to są wszystko najważniejsze elementy życia. W architekturze jesteśmy 24 godziny na dobę. To naprawdę najważniejsza dziedzina naszego życia, a jest traktowana jako najmniej istotna z tzw. poważnych dziedzin.

My, sami architekci umieściliśmy się w roli wykonawców dokumentacji, w tym wielkim „biznesowym excelu” i przestaliśmy przekonywać wszystkich dookoła, że jesteśmy istotni i że mamy wpływ na rzeczywistość oraz rozwój naszego otoczenia

Musimy wrócić do tego, że architektura jest nauką, i to bardzo złożoną dziedziną naukową. Multidyscyplinarnym elementem, który zarządza przestrzenią nie tylko naszego ogródka, ale zarządza też całym globem.

Architekci muszą sami przed sobą przyznać, że są istotni. Inwestorzy, prezydenci miast lub inne struktury władzy nie będą się z nami liczyć, jeżeli nie będziemy im tego tłumaczyć. Tak samo jak władze miejskie nie będą konsultować z architektami tego, jak miasto ma się rozwijać. Czeka nas gigantyczna praca nad nami samymi, ale też naszymi organizacjami. Musimy budować nastrój wokół architektury jako ważnej dziedziny życia.

W jaki sposób pana pracownia działa na rzecz wzmocnienia pozycji architekta i samej architektury?

Bardzo pracujemy z inwestorami nad wspólną wizją tego, co robimy. Jako pracownia stawiamy także na edukację od podstaw. Angażujemy się w w działanie nie, aby uczyć architektury, ale uczyć życia w architekturze. I to tych najmłodszych, którzy wcale nie muszą zostać w przyszłości architektami. Tak aby mieli świadomość, że architektura nas otacza i żyjemy w niej cały czas. Jest najważniejszym elementem naszego życia codziennego, tak jak poranna kawa.

Jak zatem uczycie bycia w architekturze?

W chorzowskim „Słowaku”, czyli Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, wprowadziliśmy archi-klasę, zajęcia nie tyle z architektury, tylko życia w architekturze. Chcemy uświadamiać młodych ludzi, a także uczyć ich zauważać i oceniać, jak ich miasto wygląda, czy jest dobrze, czy źle zaprojektowane, i jaki ogromny wpływ może mieć na ich życie.

Dobrze zaprojektowane miasto dobrze się rozwija. Umożliwia dobrą pracę, lepsze powietrze, więcej terenów zieleni i rekreacji, łatwy dostęp do edukacji i usług zdrowia.

To wszystko są bardzo ważne elementy, które próbujemy uświadomić młodym ludziom. W przyszłości mogą zostać lekarzami czy prawnikami, ale chcielibyśmy, aby za te 10 lat nadal mieli świadomość, że architektura jest ważna.

Czy architektura potrafi jeszcze zmieniać świat?

Architektura jako jedyna potrafi zmieniać świat. Jeżeli mówimy o rozwoju, to architektura jest najważniejszym elementem rozwoju świata.

Osiągnięcia technologiczne, dzięki którym odkrywamy kosmos czy budujemy niezwykłe obiekty, to wszystko jest wiedza, która się rozwija. Jednak, żeby móc zastosować to wszystko w sposób mądry, przyjazny człowiekowi i przyrodzie, przy wzroście liczby ludności, zagęszczeniu miast, architektura zawsze była jedyną niezbędną dziedziną do jej skutecznej implementacji i powinna wrócić na swoje miejsce.

Architektura musi zmieniać świat. Jeśli chcemy, aby świat szedł w dobrym kierunku, to musimy, my jako architekci, potrafić wytłumaczyć światu, że jesteśmy niezbędni. Z każdym rokiem widzimy, że jesteśmy coraz bardziej potrzebni, bo do naszej przestrzeni wdał się nieokiełznany chaos i nikt nie wie jak go opanować.

......

Maciej Franta będzie jednym z prelegentów tegorocznej edycji 4 Design Days. Weźmie udział w sesjach #4HUMANITY Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku?, #Eye on… Prezentacje i wystąpienia. Droga do sukcesu, a także #Eye on… Prezentacje i wystąpienia. Domy przyszłości w duchu eco-friendly i zero waste w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.