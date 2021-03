Maciej Łobos: Największym problemem polityki urbanistycznej w Polsce jest prawie całkowity jej brak

Jakość i intensywność międzyludzkich relacji, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna – to wszystko w dużym stopniu jest determinowane przez jakość otoczenia w którym na co dzień żyjemy. Konieczne jest powszechne społeczne zrozumienie tego jak ważna jest dla naszego życia jakość otaczającej przestrzeni – przekonuje arch. Maciej Łobos z pracowni MWM Architekci, który w rozmowie z redakcją mówi o największych grzechach polityki urbanistycznej w Polsce, klątwie WZ-tek i drodze ku lepszej jakości przestrzeni publicznych w kraju.

Jakie są największe problemy obecnej polityki urbanistycznej w polskich miastach?

Maciej Łobos: Największym problemem jest prawie całkowity jej brak. Robi się jakieś nerwowe ruchy, uchwala jakieś częściowe plany w miarę bieżącego zapotrzebowania, ale de facto brak jest strategicznego myślenia i o miastach, i o kraju jako całości. Żeby było jasne, to nie dotyczy tylko urbanistyki. Taki sam chaos i bieżączka panują w służbie zdrowia, edukacji, komunikacji, wojsku czy polityce zagranicznej. Nie zadajemy pytań o cele i nie planujemy ich realizacji.

W Polsce panuje absurdalne przekonanie, że planowanie jest przeszkodą w prowadzeniu inwestycji czy w ogóle w rządzeniu miastami i krajem. U nas wszystko robi się w panice i na ostatnią chwilę, czyli drogo i zazwyczaj źle. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że każda rzecz z jaką się na co dzień spotykamy została przez kogoś zaprojektowana – łóżko, radio, telefon, klamka, kosz na śmieci, samochód itp. Nawet własny ogródek staramy się świadomie zaprojektować – wytyczamy alejki tam, gdzie są potrzebne, sadzimy rośliny, które w danym nasłonecznieniu i na konkretnej glebie mają szansę wyrosnąć. Podobnie robimy z wnętrzami naszych mieszkań i domów.

Dziwnym trafem ta analogia jakoś nie może się przebić w przypadku projektowania miast czy planowania rozwoju całego kraju. Pokutuje przeświadczenie, że wszystko się jakoś samo zrobi. To po części wynik zmian jakie nam w zbiorowej świadomości poczyniła komuna, ze swoją pogardą do pracy umysłowej, a później zachłyśnięcie się wolnym (w domyśle, pozbawionym jakichkolwiek ograniczeń) rynkiem, bez świadomości tego, że istnieje coś takiego jak dobro wspólne.

Patologicznym tworem stały się też decyzje o warunkach zabudowy, czyli nieszczęsne WZ-tki. Rząd Leszka Milera w roku 1995 unieważnił wszystkie Plany Miejscowe, a że przyroda pustki nie znosi, trzeba było wprowadzić w zamian jakieś tymczasowe rozwiązanie, które pozwoli na prowadzenie inwestycji. Jak to z prowizorkami bywa, ta okazała się wyjątkowo trwała. Jak to mi kiedyś powiedział jeden z urzędników – WZ-tki w Polsce nie znikną nigdy, bo połowa polskich architektów żyje z ich przygotowywania.

Czy jakieś miasta w Polsce wypadają lepiej na tle innych?

MŁ: To nie jest wyłącznie kwestia samego procentowego pokrycia miasta planami. Są miasta, gdzie ten wskaźnik jest bardzo wysoki, np. Gdańsk czy Wrocław i takie gdzie jest bardzo niski, np. Rzeszów. Oczywiście samo funkcjonowanie planów to już duży plus, ale chodzi też o ich jakość. Plany miejscowe, które są de facto aktami prawa miejscowego, w oparciu, o które prowadzi się później inwestycje, są przygotowane bardzo często przez ludzi nie mających bladego pojęcia o tym co robią.