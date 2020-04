Maciej Rybacki z The Space: Projekty dla branży horeca są obciążone od dawna regulacjami

Pandemia nie wywoła rewolucji w projektowaniu. Ale czy ciężar w projektowaniu przechyli się w stronę udoskonalenia przestrzeni sanitarnych oraz w większym stopniu projektanci skupią się na komforcie i poczuciu bezpieczeństwa użytkowników projektowanej przestrzeni? Czy takie zmiany dotkną nowe projekty dla branży horeca? O tym mówi Maciej Rybacki, CEO, pracowni The Space.

- Projekty dla branży horeca są obciążone od dawna regulacjami. Zapewne da się wprowadzić jeszcze większe restrykcje, choć może to doprowadzić do zablokowania rozwoju branży (...). Trzeba pamiętać, że zyski np. restauracji są wprost proporcjonalnym wynikiem do ilości zapełnionych stolików. Trudno mi też sobie wyobrazić klientów siedzących w maseczkach i cieszących się spotkaniem i dobrym jedzeniem w restauracji - mówi Maciej Rybacki, CEO, pracowni The Space.

Czy wyzwaniem będzie projektowanie obiektów, które łatwo można dopasować do panujących warunków, czyli jeszcze większe wyjście naprzeciw potrzebom elastyczności? Planując nowy obiekt, trzeba będzie od razu się zastanawiać, jak można wykorzystać daną przestrzeń w obliczu kolejnej pandemii? - Pewnie będziemy szukać bardziej elastycznych rozwiązań, ale nie wszystko da się przecież "uelastycznić". Ograniczeniem są pewne wymogi sanitarne, i nie będzie możliwe "z klucza" przygotowanie projektu na dwa warianty np. typu hotel i sala operacyjna - zaznacza architekt.