Magdalena Federowicz-Boule: dbanie o ekologię powinno zaczynać się od małych, codziennych spraw

Z Magdaleną Federowicz-Boule, architekt, prezes zarządu Tremend rozmawiamy o greenwashingu w architekturze, jej najbardziej ekologicznym projekcie i trwających inwestycjach.

Pocczas 4 Design Days wzięła Pani udział w sesji dyskusyjnej o greenwashingu. Czy jako architekt spotkała się Pani w swojej pracy z oczywistymi przykładami greenwashingu? Czy uważa Pani, że jest to problem w branży?

Osobiście nie spotkałam się z greenwashingiem w swoich projektach. Jednak uważam , że problem istnieje. Rozmawiamy o tym z kolegami architektami.

Zależy jak się spojrzy na ten problem. Nawet przereklamowanie tematu ekologii jest nadużyciem. Jest to temat, który jest bardzo modny i dobrze się sprzedaje. A przecież chodzi o to, żeby chronić naszą planetę. Uczciwie podejść do tego problemu, a nie zarabiać na reklamie i modnych hasłach.

Czasami małe działanie na korzyść środowiska jest ważniejsze niż akcja dużych firm zanieczyszczających środowisko, a promujących inne działania, które mają odwrócić naszą uwagę. Wiele jest artykułów w gazetach na ten temat.

Moim zdaniem dbanie o ekologię powinno zaczynać się od małych, codziennych spraw: - ograniczenie konsumpcji dóbr, używanie materiałów lokalnych, redukcja transportu, recycling, segregacja i redukcja śmieci.

Hotele w The Warsaw Hub otrzymały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Na jakie aspekty projektując wnętrza musiała zwrócić Panią uwagę, aby zapewnić tak wysoki zielony standard?

Crowne Plaza - The Warsaw Hub to projekt wielobranżowy. Wykonaliśmy projekt architektoniczny hotelu oraz wnętrz, a także projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Całość pod kątem technicznym i instalacyjnym jest zaprojektowana z wysokim poszanowaniem środowiska, rozwiązania architektoniczne i dobór materiałów wykończeniowych uwzględniały również zrównoważony rozwój. Postawiliśmy na marki, które mają w swojej filozofii dbałość o środowisko, a produkty mają swój cykl życia.

Jeżeli miałaby Pani wskazać swój najbardziej zrównoważony projekt – jaki obiekt by to był?

Staramy podchodzić ekologicznie do większości naszych projektów.

Jednak Dworzec autobusowy w Lublinie to projekt od początku zaprojektowany jako obiekt ekologiczny, zakładający rewitalizacje obszarów przemysłowych.

Zaprojektowana bryła, to pudełko w pudelku. W tradycyjny sposób ogrzewamy tylko część obiektu, gdzie przebywają ludzie. Reszta obiektu ogrzewana jest powietrzem z rekuperacji.

Zastosowaliśmy również pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, ściany kumulujące energię, odzysk wody deszczowej, przewietrzany parking podziemny oraz wiele innych rozwiązań technicznych ekologicznych.

Ostatni raz kiedy miałyśmy okazję rozmawiać, była Pani bardzo enigmatyczna co do nowych projektów zaplanowanych na ten rok. Czy teraz mogłaby uchylić Pani rąbka tajemnicy? Nad czym pracuje Tremend?

W chwili obecnej projektujemy hotel butikowy w Paryżu niedaleko wieży Eiffla, gdzie odpowiadamy za uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, projekty wnętrz. Ponadto projektujemy apartamenty nad morzem w oraz w górach. Wygraliśmy projekt resortowy hotelu w Albanii, gdzie będziemy projektować bryłę oraz wnętrza. Projektujemy kilka hoteli butikowych Collection dla sieci Marriott i Hilton. Odpowiadamy w nich zarówno za bryły jak i projekty wnętrz.

Jeszcze w ubiegłym roku połączyłyście Panie siły z Pani siostrą, Anną Federowicz, która dołączyła z zespołem do Tremendu. Czy biuro przeszło wobec tego reorganizację? Jakich projektów i działań możemy się spodziewać od nowej ekipy Tremendu?

Tak połączyliśmy się z biurem Ani Federowicz. Wzbogaciliśmy kompetencje mieszkaniowe i biurowe. Mamy nowe projekty , ale o tym wkrótce…