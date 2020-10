Magdalena Federowicz-Boule: Design, który łączy wciąż będzie ważny

Jesteśmy istotami społecznymi, dlatego nadal relacje i design, który łączy, będzie ważny. Epidemia zmusi nas jednak do poszukiwania rozwiązań, które zapewnią jednocześnie bezpieczeństwo w strefach wspólnych - mówi o projektowaniu w erze postpandemicznej arch. Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend.

Już podczas pandemii realizowała Pani projekty w różnych miejscach Europy. Czy zauważa Pani zmieniające się nastawienie do projektowania hoteli pod wpływem koronakryzysu?

Magdalena Federowicz-Boule: Na pewno musieliśmy dostosować się do dynamicznie rozwijającej się sytuacji. Jednak z mojej perspektywy, to, co najważniejsze pod względem towarzyszących nam idei, pozostało niezmienne. Wciąż dążymy do integracji, do tego, by ludzie mieli okazję się spotykać i wspólnie spędzać czas podczas pobytu w hotelu. Jesteśmy istotami społecznymi, dlatego nadal relacje i design, który łączy, będzie ważny.

Epidemia zmusi nas jednak do poszukiwania rozwiązań, które zapewnią jednocześnie bezpieczeństwo w strefach wspólnych. Widzę potrzebę zaprojektowania dividerów, które zastąpią nieestetyczne plexi - tu można sięgnąć na przykład po rośliny, które wprowadzą do przestrzeni inną energię i nie będą tak jednoznacznie kojarzyć się gościom z zagrożeniem. Ponadto, bardzo istotna jest możliwość wprowadzania szybkich zmian w przestrzeni. Mobilność wyposażenia, wielofunkcyjność - to klucz do dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Podczas Property Forum zwróciła Pani uwagę na to, że pandemia przyhamowała rozwój stref socjalnych w hotelach, które wcześniej przeżywały prawdziwy boom. Prognozowała Pani, że większy fokus będzie skierowany na atrakcyjnie zaprojektowane pokoje. Jak mogą wyglądać pokoje ery pandemii? Jak by Pani taki pokój zaprojektowała?

MFB: Nadal ważne będą dla nas motywy związane ze storytellingiem i local touch, ale pokój stanie się miejscem bardziej multifunkcyjnym. Pojawią się strefy: sleep, relax, work. Warto wzbogacić go o miejsce do pracy czy kącik, w którym można przyjąć gościa na krótkie spotkanie. Powinien on w razie wystąpienia takiej konieczności, mieć możliwość zastąpienia stref coworkingowych czy lobby.

Oczywiście, tak jak w całym hotelu, warto także przy wejściu do pokoju umieścić dozownik z płynem dezynfekującym, oznaczony infografiką czy fragmentem muralu. Ważne, aby elementy związane z pandemią nie tworzyły “szpitalnej” atmosfery, były dobrze widoczne, ale nie wysuwały się na pierwszy plan.

Jak, z Pani perspektywy jako architekta współpracującego stale z branżą hotelową, rynek odczuł skutki pandemii? Czy miała ona negatywny wpływ również na Pani pracę?

MFB: Nasza pracownia miała na szczęście możliwość kontynuowania rozpoczętych projektów zdalnie, ponieważ wiele z nich powstaje za granicą i wizyty na budowach były utrudnione bądź niemożliwe ze względu na panujący reżim sanitarny. Zespół bardzo szybko odnalazł się w nowej sytuacji i na szczęście projekty są realizowane bez większych przeszkód. Korzystamy z narzędzi do pracy online, spotykamy się na wideokonferencjach i powoli funkcjonowanie w takim trybie staje się dla nas naturalne.