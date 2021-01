Marcin Lewandowski o projekcie nowej części Galerii Oławskiej

Otwarcie nowej części Galerii Oławskiej planowane jest na 2021 rok. Architekt Marcin Lewandowski z pracowni Zamek Design zdradza szczegóły powstania projektu nowej części obiektu.

Zaprojektowaliście Państwo nową część rozbudowanej Galerii Oławskiej. Jak przebiegały prace nad projektem? Jakie były jego najważniejsze założenia?

Nasza firma zaprojektowała, dla istniejącej Galerii Oławskiej wnętrza sklepów Vistula i Wólczanka. Jako firma projektująca przestrzenie publiczne, podjęliśmy się również zaprojektowaniu nowej części rozbudowywanej Galerii Oławskiej. Dzięki współpracy z inwestorem stworzyliśmy spójną koncepcję dla przestrzeni wewnętrznego atrium, podążając w myśl przewodnią jaką jest ekologia i edukacja.

Pracujemy dalej nad pozostałymi strefami m.in. pasaż, toalety ogólnodostępne, klatki schodowe, biuro galerii jak również parkingi z małą architekturą i oświetleniem. Powstaje również koncepcja i projekt zewnętrznej elewacji budynku galerii. Chcemy przekonać ludzi, również poprzez architekturę, o pozytywnym wpływie OZE na ich życie.

Jak chcecie to osiągnąć?

Galeria Oławska to najbardziej popularne i przyjazne miejsce w Oławie. Położona w samym centrum miasta. Instalacja paneli fotowoltaicznych, które zostały zaprojektowane w nowej części Galerii Oławskiej, pozwoli na zaopatrzenie galerii w energię elektryczną i cieplną. We wnętrzu jak również na elewacji, pojawią się duże powierzchnie ekranów LED dla celów informacyjnych i marketingowych zasilane z własnej energii odnawialnej. Na elewacji obecnej i nowej części budynku galerii, zostaną zainstalowane innowacyjne systemy ruchomych osłon przeciwsłonecznych/lameli z modułami fotowoltaicznymi. Dzięki temu również ściany budynku będą źródłem czystej energii odnawialnej, czym kreują zupełnie nową funkcję galerii handlowej.



Obok ekologicznych rozwiązań w Państwa projekcie jest również dużo zieleni…

Współczesne galerie handlowe to nie tylko miejsce do robienia zakupów. Stanowią one kompleks udogodnień dla gości : sklepy, strefy gastronomiczne, strefy zabaw dla małych dzieci, strefy pracy i relaksu. W nawiązaniu do tego obecność roślin jest niezwykle ważnym aspektem. Dlatego też naszą ideą było stworzenie architektury, której integralną częścią jest zieleń. Obecność żywej zieleni wpływa pozytywnie na stan naszego zdrowia, uspokaja nas, zmniejsza stres i zwiększa koncentrację. Wnętrza urozmaicone roślinnością poprawiają nastrój klienta.

Biophilic design jest obecnie bardzo na czasie. Czy oprócz roślinności zastosowaliście Państwo inne rozwiązania z myślą o komforcie klientów?

Zastosowaliśmy obecne trendy kolorystyczne. Wprowadziliśmy barwy inspirowane naturą. Pojawi się beton, naturalna zieleń, biały tynk, cegła. Wnętrza zostaną ocieplone wizerunkiem drewna, które ma na celu wzbudzić pozytywne emocje i dodać energii do działania, płynącej prosto z natury.

Aby uatrakcyjnić urządzaną przestrzeń, zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania oświetleniowe. Atrium doświetlone zostało świetlikiem, zapewniając dużą ilość światła do wewnątrz. Wyjątkowe efekty wizualne stworzą liniowe podświetlenia przeziernych barierek. Aby zapewnić maksymalny komfort dla klientów oraz pracowników, postawiliśmy na maksymalne wyciszenie przestrzeni. Na suficie zostały przewidziane materiały akustyczne, zapewniające odpowiednie wytłumienie pogłosów.

Dziękuję za rozmowę