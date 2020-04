Marta Sękulska-Wrońska, WXCA o pracy architektów w czasie pandemii

WXCA jest jedną z największych pracowni architektonicznych w Warszawie. Jak wygląda dziś praca architektów tego biura, czy home office sprawdza się w branży architektonicznej? Rozmawiamy z Martą Sękulską-Wrońską, architekt i partner WXCA, a także prezes Oddziału Warszawskiego SARP-u.

- Cały nasz zespół pracuje zdalnie. Wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo. Motywuje nas duża elastyczność zespołu i ogromna chęć do działania - zaznacza Marta Sękulska-Wrońska, architekt i partner z WXCA.

Największą realizowaną obecnie inwestycją przez WXCA jest ta na warszawskiej Cytadeli. - Borykamy się m.in. z problemami związanymi z opóźnieniami w dostawach. Nasze wizyty na budowie ograniczamy do niezbędnego minimum - wyjaśnia.

Marta Sękulska-Wrońska jest też prezesem Oddziału Warszawskiego SARP-u. Jak stowarzyszenie funkcjonuje w czasach pandemii? - Musimy służyć dobrym przykładem, dlatego też byliśmy jedną z pierwszych organizacji, która ogłosiła pracę zdalną i zamknięcie biura przy ul. Foksal. Mieliśmy na uwadze bezpieczeństwo pracowników - podkreśla.

Jak zatem rozstrzygane są obecnie konkursy architektoniczne? - Jeden z ostatnich rozstrzygnięć konkursów dotyczył budynku naukowo-dydaktycznego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej i odbył się internetowo. Otwieraliśmy koperty, które obserwowali wszyscy zainteresowani, siedząc przed komputerem - opowiada.

Zdaniem architekt, obecna sytuacja to nie czas na przyjęcie postawy biernej, a kryzys to impuls do zmian. - Fantastyczna jest postawa naszych kolegów i koleżanek, którzy wykorzystują drukarki 3D do produkcji np. przyłbic ochronnych dla szpitali - wskazuje.