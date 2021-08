Marta Zawadzka, Yareal o warszawskim projekcie Lixa: Wyróżnia nas zieleń, przestrzeń i placemaking

Lixa – największy zespół biurowców w historii Yareal - powstał w nowym centrum biznesowym Warszawy rodzącym się wokół Ronda Daszyńskiego. Czym kompleks wyróżnia się na tle konkurencji? O tym opowiada Marta Zawadzka, Leasing Director, Yareal Polska.

- Lixa na tle konkurencji wyróżnia się zdecydowanie przestrzenią. Jest to projekt typu kampus o bardzo dużej ilości zieleni na powierzchniach wspólnych. Mowa tu m.in. o patiach i tarasach. Stawiamy na zieleń, przestrzeń, worklife balance oraz placemaking - mówi Marta Zawadzka, Leasing Director, Yareal Polska.

Kompleks Lixa będzie składał się z 4 budynków z niezależnym dostępem do lobby i parkingu. Każdy budynek umożliwi najemcom elastyczne dostosowanie charakteru powierzchni biurowej do potrzeb biznesowych i oczekiwań pracowników. Rozwiązania projektowe pozwolą na organizację przestrzeni w sposób umożliwiający jej adaptację do wymagań dużych najemców. Lixa będzie kompleksem cenionym przez przedsiębiorców wymagających biura wysokiej efektywności, ponieważ na jednej kondygnacji powstanie nawet do 4 tys. mkw. powierzchni biurowej. Takie rozwiązanie - sprzyjające formule tailor made project - pozwala na dowolny podział przestrzeni, ułatwiając jej aranżację i dopasowanie do specyfiki działalności najemców oraz funkcjonowanie nowoczesnych powierzchni coworkingowych.