Max Lamb: Tworzenie przedmiotów to prawdziwe zrozumienie potrzeb drugiej osoby

Max Lamb jest projektantem i twórcą mebli oraz innych przedmiotów, znanym ze swojego podejścia do surowca polegającego na dokładnym zbadaniu jego charakterystyki i potencjału. W przeszłości eksperymentował m.in. ze stopem cyny z antymonem i miedzią, polistyrenem, granitem, a także pochodzącą z odpadów wełną; w swojej pracy wykorzystywał zarówno techniki cyfrowe, jak i starodawne metody pracy. Ostatnio stworzył nietuzinkowy projekt z drewna pod hasłem "Legacy" (Dziedzictwo) dla dr Marii Balshaw CBE, dyrektorki Galerii Tate.

Co zaprojektowałeś ostatnio dla dr Marii Balshaw CBE, dyrektorki Galerii Tate?

Maria Balshaw poprosiła mnie, abym w swoim projekcie skupił się na jej środowisku biurowym w Tate. W ciągu dnia wielokrotnie pojawia się w biurze i je opuszcza, a wieczorami uczestniczy w aukcjach charytatywnych, bierze udział w spotkaniach czy wernisażach. Biuro jest praktycznie jej drugim domem i potrzebuje miejsca do przechowywania strojów i przebierania.

Jakie podejście do projektowania reprezentuje twoje studio i jak wpisuje się ono w stworzony przedmiot?

Zwykle sam zajmuję się tworzeniem projektu i jego wykonaniem, ale tym razem tak się nie stało ze względu na to, że za produkcję odpowiedzialny był warsztat Benchmark. Moje projekty często zmieniają się podczas procesu produkcji poprzez eksperymentowanie z materiałami i testowanie nowych technik. Zależało mi na tym, aby rozpocząć proces projektowania od wykonania próbek i przeprowadzenia testów kolorystycznych na czerwonym dębie amerykańskim, ponieważ od początku wiedziałem, że Marię interesuje kolor.

Jaki był twój punkt wyjścia do projektu i jak ewoluował?

Pomysł na „Pokojowca” (ang. Valet) wziął się od wieszania ubrań. Niemal natychmiast chciałem nadać mu ludzkie cechy, które świetnie by współgrały z tkaninami. Zacząłem od miękkich form i kształtów, z haczykami i wypustkami wykonanymi z kawałków materiału. „Pokojowiec” miał być przedmiotem wolnostojącym, a nie przymocowanym do ściany, więc musieliśmy pamiętać o tym, by projekt był trójwymiarowy i posiadał stabilną podstawę. Ten przedmiot ma swoją osobowość, jest prawie jak osoba stojąca w pokoju i podająca Marii jej ubrania.

Jakie były techniczne aspekty projektu?

Zacząłem od dość skomplikowanych form łamanych, które wymagały zainstalowania gotowych zawiasów, których nie chciałem używać, albo stworzenia własnej, bardziej skomplikowanej wersji zawiasu. Chciałem maksymalnie uprościć projekt i spodobał mi się koncept wpasowywania komponentów w siebie, inspirując się meblami w płaskiej paczce do samodzielnego montażu, ale wychodząc poza nasze postrzeganie takich mebli. Dobrze to współgrało z miękkością, którą nadałem czerwonemu dębowi poprzez zaokrąglenie i uwypuklenie krawędzi.

Jak jeszcze przetworzyłeś drewno?

Jedną z unikalnych cech czerwonego dębu i jedną z głównych różnic między dębem czerwonym a innymi gatunkami drewna jest duża porowatość surowca, czyli słoje przyrostu, co sprawia, że jest to materiał bardzo podatny barwienie. Interesowało mnie, w jaki sposób mogę zmienić kolor drewna, zachowując jednocześnie jego naturalny odcień. Nałożyłem kolor na powierzchnię drewna, wciskając go głęboko w pory, pozwoliłem mu wyschnąć, a następnie zeszlifowałem drewno tak, aby barwa była widoczna w otwartych porach, ale nie na całej powierzchni. W ten sposób barwa nie przysłania naturalnego koloru czerwonego dębu.