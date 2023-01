Miasta muszą być różnorodne. Romuald Loegler w dyskusji o projektowaniu miast na 4 Design Days 2023

Pozwólmy przywrócić sens definicji określającej architekturę jako sztukę organizującą dla nas przestrzeń - przekonuje Romuald Loegler, prezes zarządu, Atelier Loegler Architekci, prelegent 4 Design Days 2023 (26-29 stycznia 2023, MCK w Katowicach, www.4dd.pl).

Nie możemy miast "rozrastać" bez końca, musimy je przekształcać. Jak je przebudować, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do edukacji, pracy, zakupów, usług zdrowia, rekreacji i terenów zieleni? Co jest kluczowe?

Romuald Loegler: Przekształcanie i przebudowywanie miasta - co jest celem tych procesów? Czy rozwój miasta to rezultat tych procesów? Jeśli tak, to współczesnego urbanistycznego planowania nie można rozważać, nie pamiętając o publicznych nakazach strategii lat pierwszych dekad XXI wieku. Z nich wynika konieczność radykalnej poprawy miejskiej oferty zarówno w odniesieniu do przestrzeni i obiektów publicznych, jak i do tworzenia publicznych przestrzeni wyposażonych w infrastrukturę, która ma podnieść poziom jakości i atrakcyjności miasta, jego zdrowotności, nie tylko w takich przypadkach jak pandemia.

Rozwój miast to kreowane miejskich obszarów zapewniających mieszkańcom miejską witalność, głównie dzięki animowanym ulicom, działalności usługowej, kulturalnej atrakcyjności i społecznej infrastrukturze zapewniającą publiczny dostęp do nauki, oświaty i rekreacji w parkach i otwartych terenach zielonych włącznie.

Dla prawidłowego kształtowania procesu rozwoju miasta, kluczowym wydaje się konieczność przypomnienia o potrzebie uczynienia ponownie aktualnymi, historycznie zweryfikowanymi, kanonów tworzenia jakości zbudowanego przez człowieka środowiska, pozwalając tym samym przywrócić sens definicji określającej architekturę jako sztukę organizującą dla nas przestrzeń.

Historia pokazuje, że wszelkie próby wykreowania ideału przynosiły porażkę. Nie ma idealnego miasta. Do ideału można jednak dążyć. Gdzie znajdziemy dobre wzorce do naśladowania?

Romuald Loegler: Przestrzenna organizacja miasta winna być odpowiedzią na pytanie o miasto zwarte, wielofunkcyjne, przyjazne i pełne życia. Dla niej należy określić najbardziej racjonalny rdzeń. Zasadą winien być klarowny układ o miejskich cechach, zapewniający dobrą orientację i łatwą dostępność do budynków dzięki właściwej hierarchii ulic, racjonalnemu wyznaczaniu lokalizacji stref użytkowych i funkcjonalnych miasta czy dzielnicy, a także ich wzajemne powiązanie z systemem transportu publicznego, z systemem publicznych przestrzeni: ulic, placów, parków - tych przestrzeni będących własnością społeczną, które stanowią rdzeń porządkujący miejski układ przestrzenny, wyznaczający pola inwestycyjnej działalności publicznych i prywatnych inwestorów.

Dobre wzorce to miasta o doskonale czytelnym urbanistycznym kształcie.

