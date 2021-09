Michał Balcerkiewicz, Balma: Biura staną się miejscami spotkań

Biuro trzeba postrzegać dzisiaj przede wszystkim jako arenę wymiany myśli i pracy kreatywnej dla firm - mówi Michał Balcerkiewicz, prezes zarządu Fabryki Mebli Balma, jeden z prelegentów tegorocznego Property Forum.

REKLAMA

- Biura zmieniały się już przed pandemią, proces ten przebiegał już od kilku lat. Pandemia natomiast na pewno przyspieszyła te zmiany. Docelowy kształt biur na ten moment nie jest znany i wiele firmy ciągle rozpatruje, w jakim modelu będą pracować. Będzie to na pewno wpływać w sposób bezpośredni na to, jakie biura będą projektowane i realizowane już na poziomie konkretnych firm i projektów. Jako Balma zawsze staraliśmy się projektować produkty uniwersalne i trwałe. Mamy w ofercie wiele produktów, które pozwalają na elastyczne aranżowanie przestrzeni. Projekt czy potrzeby danego klienta i wyobraźnia projektanta nadają życia konkretnej przestrzeni. Nasze rozwiązania doskonale się do tego nadają - dodaje Michał Balcerkiewicz.

Michał Balcerkiewicz był prelegentem konferencji Property Forum 2021 w Warszawie.