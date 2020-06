Michal Krištof: pandemia pokazała nam, że nie potrzebujemy aż tylu typowych biurowców

- Biurowce nie będą budowane jako stricte biurowce, ale jako zespoły funkcji, w których będziemy mogli jednocześnie żyć i pracować. Obecny kryzys pokazał nam, że być może nie potrzebujemy aż tylu typowych budynków biurowych. Bo niby po co? - mówi Michal Krištof, współzałożyciel, architekt, Chybik+Kristof Architects & Urban Designers.

Pytany o architekturę przyszłości ery postcovidowej, Michal Krištof, współzałożyciel, architekt, Chybik+Kristof Architects & Urban Designers prognozuje boom nowych technologii. - Oczywiście możemy się spodziewać dużych zmian w sposobie projektowania lotnisk czy innych węzłów transportowych, ale koniec z końców większość widocznych aspektów architektury pozostanie bez zmian. Co innego te elementy, które są niewidoczne, jak kamery termowizyjne czy też jakieś kompletnie nowe rodzaje filtrów w instalacjach wentylacji etc. Myślę, że możemy spodziewać się wielu nowych rzeczy właśnie w tej dziedzinie. Myślę, że będziemy mieć wielki boom na technologie nanofiltrów powietrza, które będą integrowane z budynkami, zwłaszcza w miejscach, gdzie przebywa na raz wiele osób, jak lotniska, stacje kolejowe, muzea czy galerie - wszędzie tam, gdzie istnieje większe ryzyko zarażenia się jakimkolwiek wirusem czy bakterią - wylicza.

Zdaniem architekta, zmienią się również nasze przestrzenie do pracy i życia, a granica między obiema funkcjami stanie się bardziej płynna. - Osobiście uważam, że w przyszłości przestrzenie do pracy i życia będą budowane w zupełnie inny sposób. Wszyscy widzimy obecnie, że jeżeli przestrzeń do życia i do pracy są zlokalizowane w zupełnie różnych miejscach, daleko od siebie, to pojawienie się sytuacji, takiej jak nowy wirus, może sprawi, że niektórzy nie mogą chodzić do biura przez trzy miesiące. Poza tym, wiele osób przywykło już do pracy w systemie home office. Dlatego myślę, że w przyszłości te dwie funkcje, życia i pracy, będą się ze sobą bardziej przenikać, a biurowce nie będą budowane jako stricte biurowce, ale jako zespoły funkcji, w których będziemy mogli jednocześnie żyć i pracować; twoja rodzina mieszka w tym budynku, a ty pracujesz w tym samym budynku i jesteś wśród jakiejś grupą ludzi funkcjonujących w tej samej przestrzeni. Obecny kryzys pokazał nam, że być może nie potrzebujemy aż tylu typowych budynków biurowych. Bo niby po co? Wiele firm, np. z sektora IT czy choćby biur architektonicznych nie potrzebuje typowych biurowców, możemy pracować z różnych miejsc, w różnym środowisku - zauważa architekt.

Krištof przyznaje przy okazji, że nie jest fanem tradycyjnych biurowców. - Takie budynki nie pełnią funkcji miastotwórczej, zwłaszcza wtedy kiedy mamy do czynienia ze skupiskiem wielu biurowców w jednym miejscu. Praca w nich toczy się kilka godzin dziennie, a wieczorami i w weekendy ta część miasta zamienia się w miasto-widmo. Poniekąd trochę się cieszę, że obecny kryzys może sprawić, że w przyszłości będzie mniej tego typu budynków. Jesteśmy otwarci na nowe konstrukcje, nowe pomysły dotyczące tego, jak możemy jednocześnie godzić życie prywatne z pracą - wyjaśnia.