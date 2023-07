Mirosław Nizio o tworzeniu architektury pamięci

Moim zdaniem założenie, że jedynym celem tworzonej architektury powinno być upamiętnienie jest błędne. Powinniśmy skupić się na tworzeniu narracji i przestrzeni edukacyjnych, które nie będą tylko memoriałem – przekonuje Mirosław Nizio, architekt, artysta rzeźbiarz, architekt wnętrz, mecenas kultury, założyciel pracowni Nizio Design International. Rozmawiamy z nim o wyzwaniach towarzyszących projektowaniu architektury pamięci, misji jaką może ona pełnić, a także obchodzonym w tym roku 20-leciu istnienia pracowni.

REKLAMA

W tym roku założona przez Pana pracownia obchodzi 20-lecie istnienia. Czy są jakieś konkretne projekty, które były dla Pana szczególnie istotne z punktu widzenia jej rozwoju?

Mirosław Nizio: Za szczególny projekt uważam Muzeum Powstania Warszawskiego, które ukierunkowało naszą pracownię w wymiarze narracji historycznej. Konkurs na realizację udało nam się wygrać w partnerstwie z dwoma kolegami: Jarkiem Kłaputem i Darkiem Kunowskim. Wraz z nim wprowadziliśmy 20 lat temu nowy sposób prezentacji narracji na poziomie scenograficzno-projektowym.

Innowacyjne podejście do użycia multimediów, w tym czasie uważanych za zabieg dość nietypowy, jak również elementów scenograficznych i materiałów odzyskowych – wszystko to pozwoliło stworzyć bardzo oryginalną formułę narracji odzwierciedlającą życie powstańczej Warszawy roku 1944, a także stanowiącą godną formułę upamiętnienia świadków historii.

Gdybym miał wskazać, który projekt odegrał największą rolę w rozwoju naszej pracowni, byłoby to Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Kompleksowo odzwierciedla wszystkie aspekty, które muzeum czy miejsce pamięci powinno ująć, tj.: bryłę (architekturę), wnętrze, historię i narrację.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, fot. Marcin Czechowicz

Warto też wspomnieć o pomniku pamięci Gross-Rosen Kamienne Piekło, jako nietypowym projekcie łączącym architekturę i rzeźbę. Na jego przykładzie widać wyraźnie interakcję zachodzącą między kontekstem, architekturą, a instalacją artystyczną.

Rzeczywiście kiedy wystawa stała Muzeum Powstania Warszawskiego została otwarta była w Polsce czymś zupełnie niespotykanym, nowatorskim. Innym. Otrzymał Pan za nią zresztą Złoty Krzyż Zasługi. Czy uważa Pan, że to właśnie ten projekt – a może jakiś inny – był Pana najważniejszym wkładem w polskie muzealnictwo i szeroko pojęta architekturę pamięci?

Wyzwanie, które nam postawiono w przypadku zaprojektowania Muzeum Powstania Warszawskiego stało się dla mnie krokiem milowym, który dał mi możliwość kreowania innych przestrzeni w innowacyjny, oryginalny i nietypowy sposób.

Podjęcie się tego tematu dało mi bardzo wiele, gdyż wyznaczyło kierunek naszej pracowni. To był też projekt bardzo na czasie, ważny pod względem obszarów w jakich się poruszaliśmy. To było coś, co dało nam wszystkim – także moim współpracownikom i współautorom – udział w czymś niezwykłym.

Muzeum Powstania Warszawskiego, fot. mat. prasowe

Pana pracownia ma na koncie realizacje z różnych branży, jednak jest kojarzona chyba najbardziej z architekturą zaangażowaną społecznie i kulturowo, projektami muzeów, ekspozycji… Co skłoniło Pana do pójścia własnie w tym kierunku?

MZ: Mając na uwadze moje zainteresowania związane z różnymi dziedzinami sztuki, jak architektura, rzeźba i scenografia, było dla mnie ważne, aby ostatecznie obrany przeze mnie kierunek odzwierciedlał te właśnie uzdolnienia i fascynacje. Chciałem móc wykorzystać je do kreowania narracji historycznej. Dzięki temu, podejmowane dzisiaj przez pracownię działania są na bardzo profesjonalnym poziomie, uwzględniając zarówno wymiar architektoniczny jak i wnętrzarsko-narracyjny.

Podobnie jest w przypadku pozostałych inicjatyw, w które jestem zaangażowany, a które od lat realizuję za pośrednictwem założonych przeze mnie fundacji i galerii – te również obejmują działalność na polu zarówno społecznym, jak i kulturalnym[1]. Wszystko to, obok działalności pracowni, uzupełnia się wielowymiarowo.

Jak projektując architekturę pamięci, architekturę, której celem jest oddanie hołdu lub opowiedzenie historii miejsca zachować równowagę pomiędzy jej głównym zadaniem, a tak prozaicznymi kwestiami jak ład urbanistyczny czy – po prostu – funkcjonalność? Czy jest to trudniejsze niż w projektach o innym charakterze?

MZ: Projektowanie architektury to za każdym razem uwzględnienie kontekstu i ładu urbanistycznego. Dotyczy to również przestrzeni narracji historycznych, takich jak muzea, uwzględniających wszystko, co wokół (ład, kontekst). Ich zadaniem jest łączenie historii z teraźniejszością i przyszłością.

Tworząc narrację historyczną, mierzymy się ze zdarzeniami ważnymi dla pewnych społeczności, często traumatycznymi. Wtopienie narracji historycznej w obiekt czy miejsce upamiętnienia stanowi wyzwanie: ma ona wypełnić bolesną pustkę i służyć pokoleniom. Jest to niezwykle trudne, ale absolutnie kluczowe, aby narracja historyczna powstała w pełnej symbiozie z otoczeniem i kontekstem.

Tworząc tę narrację należy więc szukać również odpowiednich środków w narracji architektonicznej. Tak, aby dany obiekt czy struktura upamiętnienia nie były wyrwane z kontekstu, ale – wręcz przeciwnie – zakorzeniły się w nim jako akt pewnej historii narracji, której zadaniem jest służyć, ukoić, inspirować, wzbudzać w nas refleksję nad tym wydarzeniem. Wszystko to powinno być ze sobą połączone, aby nie tworzyło efektu oderwania od rzeczywistości. W zasadzie każdy element, który uczestniczy w narracji musi być niezwykle dobrze uporządkowany i zharmonizowany.

Ważne również, aby tworzone przez nas obiekty były ponadczasowe i uniwersalne, nabierały w pewien sposób znaczenia w odbiorze i młodszych i starszych, jak również – w przyszłości – nowego pokolenia. Historia, którą opowiadamy musi żyć, musi się uzupełniać, tworzyć pewną interakcję międzypokoleniową. Uniwersalizm i prostota są zatem tym, czym powinny się rządzić te zjawiskowe lub odpowiednie narracje odnoszące się do historii i wydarzeń. Nie da się ukryć, to nie lada wyzwanie.

Wspomniał Pan o różnych pokoleniach, wchodzących w interakcję z obiektami architektonicznymi. Czy architektura pamięci może mieć wpływ na społeczeństwo i jego kulturową tożsamość? Jeśli tak, to w jaki sposób?

MZ: Oczywiście. Architekturę pamięci tworzy przeszłość. Jej zadaniem jest wpływać na świadomość, kształtować ją, a także doprowadzać do interakcji międzypokoleniowej. Każda architektura, a szczególnie architektura pamięci czy narracja historyczna, kształtują w jakiś sposób tożsamość kulturową, dbając o podtrzymywanie pamięci i jej interpretacji, tak aby w przyszłości oddziaływała również na przyszłe pokolenia.

Pogodzenie różnych perspektyw – pamięci zbiorowej i indywidualnej – to niezwykle trudne zadanie, przed którym stają nie tylko architekci, ale również kuratorzy i historycy. Razem mają cel wytworzenia czegoś uniwersalnego i ponadczasowego, w oparciu o prawdę i kompleksową formułę, przy pomocy której będą mogli o niej opowiedzieć.

Czyli nie mówimy tu tylko o architekturze, która jest czystym ideowym wyzwaniem, ale architekturze jako koncepcie wypracowanym przez zespół ludzi: historyków, ekspertów, autorytetów w dziedzinie, których zadaniem jest przywrócenie pamięci w sposób absolutnie wiarygodny. Prawda historyczna, podparta wspomnieniami świadków i dostępnymi źródłami pisanymi, pozwala nam zbudować wiarygodną opowieść oraz przetransponować treści pisane w formułę wizualną, abstrakcyjną.

Jak NIE tworzyć architektury pamięci?

MZ: Moim zdaniem założenie, że jedynym celem tworzonej architektury powinno być upamiętnienie jest błędne. Powinniśmy skupić się na tworzeniu narracji i przestrzeni edukacyjnych, które nie będą tylko memoriałem, ale – poprzez działania interdyscyplinarne i kluczowe wartości – posłużą refleksji, staną się w konsekwencji żywym organizmem, który pozwoli połączyć przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Te kluczowe wartości muszą być oczywiście zdefiniowane a priori.

Muzeum Hołodomoru w Kijowie to jeden z najważniejszych i jednocześnie największych obiektów muzealnych powstajcych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego powstanie jest swoistym symbolem odzyskiwania przez Ukrainę jej pamięci historycznej – o Wielkim Głodzie przez lata w Ukrainie nie mówiono. Czuł Pan ciężar odpowiedzialności, tworząc tak ważny dla Ukraińców obiekt?

Muzeum Hołodomoru jest przykładem złożenia w ręce polskiej pracowni architektonicznej niezwykłej odpowiedzialności związanej z koniecznością przekazania w odpowiedni sposób prawdy historycznej dotyczącej sąsiedniego kraju.

Muzeum Narodowe Hołodomoru - Ludobójstwa w Kijowie, wiz. mat. Nizio Design International

To zresztą nie tylko odpowiedzialność niezwykle ważna w odniesieniu do tego konkretnego projektu, ale również do wszystkich innych, które – podobnie jak Muzeum Hołodomoru – posiadają jednocześnie warstwę tragiczną i traumatyczną, z którą musimy się zmierzyć.

Muzeum Hołodomoru jest przykładem niezwykle trudnym, gdyż wydarzenia, do których się odnosi, były ukrywane przez sowiecki reżim i przez długi czas pozostawały bez odpowiedzi. Gromadzenie materiałów, źródeł oraz faktów o tym wydarzeniu było bardzo żmudnym i skomplikowanym procesem. Odkrywanie tej prawdy jest rzeczą niezwykle istotną dla ukraińskiej tożsamości i historii.

W kontekście toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, coraz silniejsza jest potrzeba mówienia o tym wydarzeniu, potrzeba wyzwolenia się z traumy i opowiedzenia historii ludzi, którzy zostali unicestwieni w sztucznie wywołanym głodzie. Muzeum, jak i konstruowana narracja służą temu, żeby nie tylko wspominać i rekonstruować historię, ale również, aby zadawać pytania, wywoływać refleksje, jak również uświadamiać, edukować i przeciwdziałać podobnym tragediom w przyszłości. Narracja ta ma przeciwstawić się podobnym wydarzeniom i kreować nowe idee.

Czy rosyjska inwazja na Ukrainę i towarzyszące jej wydarzenia wpłyną na koncepcję ekspozycji muzeum?

MZ: Pracujemy nad koncepcją muzeum i ekspozycji już od 5 lat. W okresie rosyjskiej inwazji na Ukrainę projekt został wstrzymany. Po roku pracy został częściowo wznowiony, natomiast właściwa realizacja ekspozycji zostanie wznowiona, kiedy nastaną odpowiednie warunki, aby móc się tym zająć. W obecnej sytuacji są większe priorytety.

Wojna zmienia spojrzenie całego świata na Ukrainę i Rosję i jeszcze bardziej podkreśliła znaczenie sowieckiego ludobójstwa w latach 1932-33. Nie pozostaje to bez znaczenia dla ekspozycji Muzeum Hołodomoru. Wiemy, że zespół kuratorski historyków z Ukrainy zamierza uzupełnić wystawę o ważne odniesienia do współczesnej tragedii wojennej, nie zmieniając oczywiście wymowy faktów. One były jasne i przekonujące od lat: narracja placówki będzie prezentowała kremlowskie zbrodnie w Ukrainie oraz to jak mieszkańcy tego kraju stawiali opór komunistycznej agresji i wspierali się wzajemnie w tragicznym okresie.

Wskazane przez Pana wcześniej, jako projekt który pełnił największą rolę w rozwoju Pana pracowni, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich upamiętniające masowy mord ludności cywilnej we wsi Michniów otrzymało (kolejną już) nagrodę. Charakteryzuje je nietuzinkowa bryła tworząca narrację, przedstawiając ulegającą stopniowej degradacji wiejską chatę. Z kolei w projekcie Muzeum Wielkiego Głodu pęknięcia w ziemi nawiązują do wydzierającej się na powierzchnię skrywanej przez lata prawdy. Czy wplatanie tego typu wizualnej narracji w projekty można traktować jako swoisty „trademark” Pana pracowni?

MZ: Każdy obiekt upamiętnienia jest szczególny w swojej charakterystyce. Każdy obiekt cechują wartości odzwierciedlające się tak w wewnętrznej, jak i zewnętrznej strukturze. Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie to dobry przykład. Tragiczny wyraz historii ukazywany jest właśnie w bryle, pojawiających się w niej pęknięciach i stopniowej degradacji. Bryła, w sposób bardzo ekspresyjny, ukazuje historię.

Projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach, fot. mat. Nizio Design International

Podobnie rzecz ma się w przypadku Muzeum Wielkiego Głodu, gdzie ujawnienie prawdy o historii zostało zaprezentowane poprzez pęknięcia w strukturze. W przypadku Muzeum Bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach pęknięcia nawiązują do traumatycznej historii księdza Jerzego w wymiarze jego tragicznej śmierci.

Tektonika i pęknięcia to również znak fizyczny w znaczeniu symbolicznym oddziaływania człowieka na odkrywanie tej prawdy. W przypadku chociażby Michniowa, pęknięcia te odnoszą się do palenia wsi i pacyfikacji. Każdy element w architekturze ma znaczenie i cechy, które są uwydatnione lub ukryte, ale które warto odkryć.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz



[1] Mowa o założonych przez Mirosława Nizio Fundacji i Galerii Nizio, działających już prawie 20 lat.