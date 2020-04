Mniej nowych projektów, te w toku tracą dynamikę - Maciej Miłobędzki o sytuacji w branży

- Niepewność inwestorów co do dalszego rozwoju wypadków, spowolnienie gospodarcze powoduje spadek zleceń na prace studialne. Mniej jest nowych projektów, te w toku tracą dynamikę… Na budowach obserwujemy spadek tempa prac - opisuje sytuację w dobie pandemii Maciej Miłobędzki, współzałożyciel pracowni JEMS Architekci.

- Atmosferę biura w czasie epidemii kształtują duże puste przestrzenie, denaturat w sprayu na większości ze stołów, cisza i skupienie - opisuje Maciej Miłobędzki. W biurze JEMS Architekci wciąż są pracownicy. Jest ich jednak niewielu. - W pracowni, przebywa niewielka ilość osób, większość pracuje zdalnie , wykorzystując rozmaite komunikatory i możliwość komunikacji z serwerami firmowymi. Dla tych, którzy przychodzą daje to komfort pracy w bardzo niewielkim zagęszczeniu 20/30 mkw. na osobę. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy pracują nad wstępnymi koncepcjami, gdzie praca zdalna jest możliwa, ale dość kłopotliwa i zajmuje dużo więcej czasu… - mówi współzałożyciel pracowni.

Praca zdalna to jednak nie jedyne wyzwanie w dobie pandemii. Spowolnienie gospodarcze staje się odczuwalne w wielu branżach, również architektonicznej i budowlanej. - Architekci są dotknięci przez kryzys, podobnie jak inne zawody. Niepewność inwestorów co do dalszego rozwoju wypadków, spowolnienie gospodarcze powoduje spadek zleceń na prace studialne. Mniej jest nowych projektów, te w toku tracą dynamikę… Na budowach obserwujemy spadek tempa prac. Wykonawcy borykają się z brakami dostaw produktów i materiałów, mniejszą ilością pracowników... - wylicza Maciej Miłobędzki.

Pandemia wpłynie jednak nie tylko na kondycję branży w krótkiej perspektywie, ale może mieć również długoterminowe skutki, także w ogólnym podejściu do budowania. - Wielu komentatorów twierdzi, że po kryzysie epidemicznym, nastąpi wiele trwałych zmian. Można zastanawiać się np. czy zmieni się podejście do odpowiedzialnego budowania, nie tylko ze względów środowiskowych ale i zdrowotnych? Czy epidemia zmieni podejście do takich rozpowszechnionych szaleństw jak zamykanie wielkich zespołów ludzkich w odizolowanych klimatycznie wnętrzach, wespół z ich chorobotwórczymi bakteriami, wirusami? - zastanawia się architekt.

Zapytany o to, jakie kroki może podjąć rząd w celu wsparcia branży Maciej Miłobędzki wymienia różne narzędzia, zwraca jednak szczególną uwagę na już istniejące, uciążliwe procedury administracyjne. - Architekci borykają się z ekonomicznymi problemami, należy pomóc w podtrzymaniu funkcjonowaniu firm poprzez złagodzenie polityki fiskalnej, przejściowe obniżenie kosztów pracy. Nade wszystko jednak należałoby wykorzystać ten kryzys do rewizji niewiarygodnie, absurdalnych procedur administracyjnych, eskalacji często wzajemnie sprzecznych wymogów prawnych, ograniczenia rozpasanej normatywności - apeluje.