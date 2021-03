Mural jest idealnym miejscem dla kobiet!

Kamila Kurczab to artystka sięgająca w swoim malarstwie po żywe kolory i mocne kontrasty, która niedawno zaprojektowała swój pierwszy mural. W rozmowie z Property Design mówi o muralu jako dyskusji w przestrzeni publicznej, potencjale jaki niesie ze sobą dialog obrazem, a także roli kobiet w świecie muralu.

Wygrała Pani zorganizowany przez Accolade w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej konkurs na projekt muralu, który zwieńczy ścianę oporową należącej do firmy inwestycji. Była to Pani pierwsza przygoda z muralem. Podobno od dawna Pani o tym marzyła?

Kamila Kurczab: Murale od zawsze przyciągały moją uwagę. Pierwsze murale pochodzą z czasów prehistorycznych, więc zdają mi się być częścią ludzkiej natury. Czasem zachwycała mnie pomysłowość artystów, czasem złościł jakiś szczegół, ale za każdym razem budziły emocje. Zapewne więc takie odczucia towarzyszyły nie tylko mi, ale i wielu przed mną. Zapełnienie pustych przestrzeni tworami wyobraźni jest niesamowicie intrygujące i ja również uległam pokusie zmierzenia się z malarstwem wielkoformatowym. Od kiedy pamiętam, widząc niezagospodarowane przestrzenie, wyobrażałam sobie co mogłabym tam umieścić.

Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez Accolade, że mój pomysł zostanie wcielony w życie, a przede wszystkim cieszy mnie to, że projekt zwyciężył głosami pracowników białostockiego parku przemysłowego, którzy będą na co dzień go oglądać. Możliwość kreacji jak i komunikacji z odbiorcą są dla mnie niesamowitą przygodą.

Różnic jest pewnie wiele, ale jakie wskazałaby Pani największe pomiędzy malowaniem obrazów, a projektowaniem muralu

KK: Oczywiście format, ale to nie wszystko. Murale zajmują przestrzeń publiczną i moim zdaniem, powinny mieć pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców miast, więc moim zdaniem artyści powinni brać pod uwagę potrzeby odbiorców. Niezwykle ważne jest, aby wkomponować pracę w otaczające ją środowisko.

Malując obraz skupiam się na odczuciach, które chce przekazać, nie zastanawiam się nad wnętrzem, w którym zawiśnie, kolorem ścian czy miejscem, w którym ktoś ustawi fotel. Podczas projektowania muralu, pierwszą myślą jest dla mnie to, jak mój pomysł będzie się prezentował w danym miejscu i jak mogę wnieść coś pozytywnego w codzienność. Zastanawiam się na przykład, gdzie jest najbliższe skrzyżowanie i czy ludzie czekający na zielone światło będą mogli przyjrzeć się pracy dłużej i czy właśnie dlatego trzeba dać im coś do przemyślenia. Przemycić coś, co mogą odkryć lub zobaczyć po czasie.

Mural, który powstanie w Białymstoku jest aż 30 metrowym dziełem, wiec największym wyzwaniem było stworzenie spójnej koncepcji, która będzie się dobrze prezentować zarówno z bliska, jak i z szerszej perspektywy. Malując obraz, łatwo przyjąć pozycję obserwatora odchodząc tylko kilka kroków w tył. W przypadku projektu muralu trzeba znacznie bardziej uruchomić wyobraźnię, gdyż zarówno kąt, jak i odległość z jakiej praca może być odbierana są znacznie większe.