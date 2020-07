Na Dzień Policjanta. O wyzwaniach w projektowaniu obiektów policyjnych

Obiekty, które najtrudniej jest zaprojektować architektom? Niewątpliwie w tej kategorii znajdują się projekty dla służb policyjnych i więziennictwa. Dla architektów podstawowym dogmatem jest projektowanie w sposób pozytywnie oddziałujący na użytkowników i zapewniający dobrą jakość życia. Takie wytyczne niezwykle trudno jest połączyć z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom obiektów policyjnych, ale nie jest to niemożliwe. W Dzień Policjanta, o wyzwaniach w projektowaniu obiektów policyjnych opowiada Inga Rolek, główny architekt Demiurg Project.

- W pierwszej kolejności trzeba sobie zdać sprawę z tego, że każda komenda policji jest podzielona na trzy odrębne strefy dostępu, przeznaczone odpowiednio dla odwiedzających, pracowników oraz zatrzymanych. Każda z nich ma inne zadania i należy umiejętnie opracować zarówno powiązania funkcjonalne, jak i materiałowe, by osiągnąć wskazany efekt. Projektowanie takich obiektów to olbrzymia odpowiedzialność. Można sobie wyobrazić, że nieodpowiednio zaprojektowana komunikacja może przyczynić się do kontaktu ofiar z oskarżonymi, umożliwić ucieczkę aresztantom czy nawet narazić życie i zdrowie policjantów - mówi Inga Rolek, główny architekt Demiurg Project S.A.

Strefy różnią się także wizualnie, tak by wywoływać inne skojarzenia i emocje. W niektórych miejscach potrzebna jest zapraszająca, reprezentacyjna przestrzeń, a w innych ascetyczna, zamknięta forma. Z zewnątrz każda z projektowanych przez Demiurg Project S.A. komend posiada prostą, nowoczesną elewację z trwałych materiałów oraz monochromatyczne barwy. Wygląd zewnętrzny musi świadczyć o stabilności i pewności instytucji.

- Oszczędność detali rekompensujemy zróżnicowaną rytmiką okien i podcieni. Każdy z projektowanych przez nas budynków służb policyjnych jest inny, jednak widać w nich pewną spójność na której nam zależało. Uważamy, że takie obiekty powinny być łatwo rozpoznawalne w przestrzeni miasta, podobnie jak urzędy - dodaje Inga Rolek.

Wewnątrz, w strefie dla odwiedzających, zawsze zlokalizowany jest przestronny holl wejściowy z recepcją i poczekalnią. Dalej znajduje się kilka pomieszczeń do spotkań indywidualnych oraz salki do przesłuchań świadków, także tych małoletnich. Dla nich zawsze projektowane są indywidualnie pokoje dostosowane do ich potrzeb, aby zminimalizować stres związany z pobytem na komendzie. Równie ważne są odpowiednie oświetlenie, dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami, ułatwienia dla seniorów i najmłodszych oraz szeroko pojętą dostępność, także wrażeniową.

Zupełnie odmienna jest strefa PDOZ (Pomieszczeń dla osób zatrzymanych) gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo – zarówno zatrzymanych, jak i policjantów. Aresztantom należy zapewnić odpowiednie warunki zatrzymania, spełniając podobne wymagania jak dla pomieszczeń mieszkalnych, a przy tym umożliwiając strażnikom stały dozór. Strefa jest zawsze objęta największą ochroną oraz kontrolą dostępu, podobną jak w obiektach więziennych, jednakże w przypadku komend pomieszczenia zatrzymań graniczą często ze standardowymi pomieszczeniami biurowymi, a budynek otoczony jest nierzadko zabudową mieszkalną. Wymagania bezpieczeństwa trzeba więc zmieścić na zdecydowanie mniejszym metrażu.