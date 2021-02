"Nagle pośród szarych kamienic wyrosła ściana ze szkła i blachy" - arch. Piotr Orzeszek o przemianach w architekturze lat 90.

Niektóre z prekursorskich gmachów czasu przełomu, mimo upływu lat, nie zestarzały się do dziś. O początki nowoczesnej architektury w Krakowie zapytaliśmy twórcę jednego z pierwszych, przełomowych projektów w mieście połowy lat 90., Piotra Orzeszka z pracowni architektonicznej Stvosh (czyt.: „Stwórz”).

REKLAMA

Szklane ściany, blaszane konstrukcje czy nowoczesne elewacje w stylu hi-tech, jak w przypadku Centrum Kongresowego ICE czy Muzeum Manggha, są dziś oczywistym elementem miejskiego pejzażu. Tymczasem zaledwie kilkanaście lat wstecz tego typu budowle można była oglądać co najwyżej na obrazkach z Zachodu. Moment zwrotny nastąpił w połowie lat 90-tych, kiedy to wraz z gospodarką, powoli zaczęła przeobrażać się też rodzima, siermiężna wówczas architektura.

Pańska pracownia ma na koncie różne, także duże inwestycje, jak choćby rewitalizacja Placu Matejki czy Kopca Krakusa. Nie każdy jednak wie, że w 1994 roku zaprojektował pan też jeden z pierwszych futurystycznych obiektów w Krakowie. Skąd wziął się pomysł na stworzenie czegoś tak nietypowego jak szklana, pochyła fasada Sali Obsługi Klienta Tauron przy ul. Śląskiej?

Piotr Orzeszek, pracownia architektoniczna Stvosh: Lata 90-te ubiegłego wieku były bardzo szczególnym momentem dla polskiej architektury. Pojawiły się wtedy nowe potrzeby – do Polski wchodziły właśnie międzynarodowe koncerny, takie jak McDonald’s czy Carrefour, które miały swoje standardy. Trzeba zatem było stworzyć im adekwatne do tych standardów miejsca. Stało się to możliwe, bo po transformacji ustrojowej zyskaliśmy dostęp do nowoczesnych materiałów budowlanych, które wcześniej były dla nas nieosiągalne. Widząc wszystkie te obiekty wznoszone na potrzeby globalnych firm, rodzime spółki jak choćby Tauron (ówczesny Zakład Energetyczny Kraków) same również nabrały większych apetytów, także ze względu na rozpoczętą współpracę partnerską firmy z Zachodem.

Wtedy, w 1994 r., spółce tej zależało na tym, by symbolicznie dołączyć do grona największych nowoczesnych firm i zaznaczyć jakoś swoją europejską tożsamość. Stanęło na tym, że nową wizytówką zostanie niewielki budynek, który będzie reprezentował Zakład na ówczesnej arenie międzynarodowej wymiany doświadczeń. Takie miejsce, które tchnęłoby świeżością i awangardą, miało powstać właśnie przy ul. Śląskiej, gdzie mieściła się dość ciasna i mało funkcjonalna sala obsługi interesantów. Temu pomysłowi przyklasnęły Władze Miasta, którym zależało na uzupełnieniu Krakowa o nowoczesne budownictwo. Realizacja pochłonęła znaczne nakłady finansowe, a jej rezultat dosłownie ludzi zaszokował.

Czas pokazał, że inwestycja warta była swojej ceny, bo mimo upływu lat wciąż jest to bardzo charakterystyczny punkt na mapie Krakowa. Pańska pracownia działa na rynku od wielu lat, macie na swoim koncie liczne i różnorodne realizacje, a ten duży i ryzykowny projekt zlecono Panu na samym początku kariery. Jak doszło do tego, że wielka spółka energetyczna swój flagowy projekt powierzyła świeżo upieczonemu, młodemu architektowi?