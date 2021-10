Najwyższy budynek w Czechach, brutalistyczny terminal, niezwykła winiarnia. Pracownia Chybik+Kristof nie próżnuje

Trzy międzynarodowe lokalizacje, prestiżowe i trudne projekty - czeska pracownia Chybik+Kristof Architects nie boi się wyzwań i stawia sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Ondrej Chybik opowiedział nam o początkach biura, największych wyzwaniach i kilku projektach.

Jaka jest historia biura biura Chybik+Kristof Architects?

Ondrej Chybik: Ja i mój partner znamy się od czasów wspólnego studiowania na politechnice w Brnie. Oboje pracowaliśmy zagranicą, w dużych pracowniach architektonicznych. To doświadczenie pokazało nam, jak ważna jest szeroko pojęta współpraca w dzisiejszym projektowaniu. W pewnym momencie zapragnęliśmy stworzyć swoją własną pracownię. Naszym pierwszym międzynarodowym sukcesem był czeski pawilon przygotowany na EXPO 2015 w Mediolanie. Obecnie nasze biuro liczy ok. 50 pochodzących z różnych krajów architektów, mamy oddziały w Brnie, Pradze i Bratysławie. Na samym początku działalności biura naszych pracowników mogliśmy policzyć na palcach jednej ręki.

Istniejąca, historyczna tkanka miejska - czy wasza pracownia dąży do specjalizowania się w projektach opartych na rewitalizacji?

Nie chcemy się ograniczać. Współcześni architekci muszą posiadać umiejętność trafnej diagnozy miejsc, które źle funkcjonują i inicjowania ich wzrostu i naprawy. Trzeba szukać szans i rozwiązań. Nasze portfolio jest bardzo szerokie, oprócz projektów przestrzeni publicznych i rewitalizacji, prowadzimy również inne realizacje. Kochamy dywersyfikację.

Jakie są zatem największe wyzwania w pracy architekta?

Aby przekonać do naszego pomysłu zarówno inwestora, jak i przyszłych użytkowników przestrzeni, każdego rodzaju. Przykładem jest np. temat modernizacji skweru Mendla w Brnie. Przestrzeń ta od dawna zasługuje na remont, a jednak nadal znajduje swoich amatorów i spełnia różne funkcje, m.in. komunikacyjną. Dobrze funkcjonujący plac musi spełniać wszystkie potrzeby. Nasza koncepcja przebudowy tego miejsca zakłada dostępność bez barier. W efekcie daje to np. inny układ przystanków niż obecny. Z jednej strony ludzie narzekają, bo dostają coś, do czego nie są przyzwyczajeni, ale z drugiej grono odbiorców znacznie się poszerza. Projekty trzeba dobrze komunikować.

Wasza pracownia stoi za przywróceniem do życia brutalistycznego piękna Zvonarka Bus Station w Brnie. Jaka jest historia tego projektu?

Terminal był w opłakanym stanie. Miejsce to było nieprzyjemne i niebezpieczne. Sam dość często korzystałem z terminala, już na studiach czułem w sobie potrzebę zmiany tej przestrzeni. W 2015 r. z własnej inicjatywy przygotowaliśmy projekt modernizacji terminala, prywatny właściciel nie był przekonany do tej idei. Jednak po kilku rozmowach udało się go namówić na inwestycję. Prace rozpoczęły się w marcu 2020 r., a od stycznia tego roku terminal jest w całkowitym użytkowaniu, choć przed nami jeszcze kilka etapów remontu. Naszym głównym celem w projekcie Zvonarka było dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań, przekształcenie go w funkcjonalną przestrzeń publiczną i zachowanie jego pierwotnego wyrazu architektonicznego. Wierzymy w to, że dziś powinno się przekształcać i zagęszczać tkankę miejską, niż budować na peryferiach.

Winiarnia Lahofer. Dlaczego zdecydowaliście się na beton i drewno przy tym projekcie?

Drewno, jak wino, reprezentuje naturę, zaś beton to dla nas symbol reprezentujący zakorzenioną w ziemi trwałą strukturę. Jest to bardzo organiczny projekt, choć wydaje się "mocny" i antropogeniczny.

Nad czym dziś pracuje biuro Chybik+Kristof Architects?

M.in. nad wcześniej omawianym skwerem Mendla w Brnie. Realizujemy również projekt wieży Ostrava Tower, która będzie najwyższym obiektem w Czechach. Niezwykle ciekawą koncepcją jest projekt budynku szkolnego w indyjskiej wiosce Mulbekh w Himalajach.