Nietypowa inicjatywa: Ruth Reichstein o Nowym Europejskim Bauhasie

Nowy Europejski Bauhaus był głównym tematem wydarzenia 4 Design Days Online, które odbyło się 13 maja. W przededniu wydarzenia udało nam się porozmawiać z Ruth Reichstein z Biura Doradców IDEA działającego przy przewodniczącej KE, która opowiedziała nam o założeniach, celach i planach nowej inicjatywy Komisji Europejskiej.

REKLAMA

W oparciu o interdyscyplinarną wiedzę

Nowy Europejski Bauhaus to nietypowa dla Komisji Europejskiej inicjatywa. Nietypowa o tyle, że do jej tworzenia zaproszenia są... wszyscy. – Jak Państwo wiecie, zazwyczaj pracujemy nad tworzeniem dyrektyw i dokumentów, które następnie są przez nas przedstawiane. Tym razem najpierw chcemy wysłuchać każdego z Państwa, Państwa opinii, zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą tego, co dokładnie chcemy zrobić w ramach tego projektu – wyjaśnia Ruth Reichstein.

Autorom projektu zależy na tym, aby w jednym miejscu zebrać wiedzę i doświadczenie przedstawicieli różnych dziedzin. Taka współpraca ma zapewnić sukces inicjatywy. – Podobnie jak propagatorzy historycznego Bauhausu, chcielibyśmy zaangażować w naszą inicjatywę osoby z szerokim doświadczeniem, zestawić ze sobą kulturę i technologię, poświęcić uwagę i rękodziełu, i wzornictwu, zaangażować i naukowców, i artystów. Jest to coś, co udało się zrobić historycznemu Bauhasowi doskonale i my również mamy ambicję osiągnąć podobne wyniki – mówi Ruth Reichstein.

Informacje, sugestie i pomysły zebrane w pierwszej fazie projektu zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu jego ostatecznego kształty. – Jak już będziemy dysponować raportem z etapu projektowania, będziemy mogli przygotować ramy tego, co będzie możliwe w ramach Nowego Europejskiego Bauhasu, na poziomie jakości, finansowania czy chociażby tego, jakie działania mogą być podjęte w kontekście budowania jego społeczności czy innych programów operacyjnych – obiecuje Ruth Reichstein.

Nagroda Europejskiego Bauhausu

Elementem Nowego Europejskiego Bauhausu jest nowy plebiscyt, w którym wybierane będą najlepsze projekty i produkty z dziesięciu kategorii, tak różnorodnych, jak renowacja, design cyrkularny czy edukacja. Projekty mają stanowić inspirację dla Nowego Europejskiego Bauhausu. – W tym roku konkurs skupia się przede wszystkim na istniejących projektach, które mogą stanowić źródło inspiracji dla Nowego Europejskiego Bauhausu. Szukamy zatem projektów i produktów, które już są na rynku. Nagroda wręczona zostanie w dziesięciu kategoriach, które obejmują m.in. renowacje, design cyrkularny, meble, cyrkularne dziedzictwo czy rewitalizację nieużywanych obszarów, np. przemysłowych – wylicza przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Chociaż plebiscyt powstał z myślą o zrealizowanych projektach i produktach, szansę na nagrodę będą mieli również młodzi twórcy ciekawych koncepcji. – W każdej kategorii dodaliśmy również segment dla młodych uczestników do trzydziestego roku życia. Ponieważ w tym wieku trudno jest mieć już gotowy projekt istniejący na rynku, młodsi uczestnicy mogą zgłaszać pomysły i koncepcje. Te projekty muszą być już jednak na zaawansowanym etapie, a ich twórcy mieć zamiar i pomysł ich wdrożenia. Ten segment nazywa się Wschodzące Gwiazdy – wyjaśnia Ruth Reichstein.

Kompleksowe transformacje poszukiwane