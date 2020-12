Pandemia koronawirusa przyspieszyła wdrażanie nowych technologii i rozwiązań smart w przestrzeniach, w jakich żyjemy. Robert Strzelecki, prezes TenderHut, wyszczególniając technologiczne trendy na przyszły rok zauważył, że nowe biurowce będą coraz bardziej smart. I to prawdopodobnie szybciej niż przewidywano przed pandemią.

– Pandemia z jednej strony obnażyła słabości systemu z drugiej pozwoliła na swoistą akcelerację rozwiązań, które bez niej czekałyby na wdrożenie przez kolejne lata. Cyfrowe technologie okazały się niezwykle pomocne we wsparciu prowadzenia biznesu. Zmieniło się także nastawienie zarówno przedsiębiorców, jak i administracji publicznej, co przyspieszyło wprowadzenie zmian w obszarze cyfrowych rozwiązań w wielu obszarach codziennego funkcjonowania rynku pracy – mówi

Robert Strzelecki, prezes TenderHut, jednej z najszybciej rozwijających się grup IT w Polsce.

– Praca zdalna stała się rzeczywistością, – ale, na jaką skalę? Według danych GUS na koniec września 2020 roku zaledwie 5,8% pracowników pracowało w takim systemie. Mimo wzrostu zakażeń w kolejnych miesiącach ilość osób pracujących zdalnie z pewnością nie przekroczyła 10% z pośród wszystkich zatrudnionych – zauważa ekspert.

Robert Strzelecki przewiduje jednak dominację pracy hybrydowej w przyszłym roku. – To, czego możemy z pewnością spodziewać się w 2021 roku, to model pracy hybrydowej, w której pracownicy spędzają tylko część tygodnia pracy w biurze. Ma to odzwierciedlenie w rynku nieruchomości biurowych. Inwestorzy, jak i klienci szukają inteligentnych biur, które będą wspierały ich potrzeby zakresu zarządzania zasobami ludzkimi patrząc na nie także przez pryzmat pandemii – zauważa.

Biurowce, zdaniem Roberta Strzeleckiego, będą cały czas powstawać, ale – tak jak cały otaczający nas świat w ostatnich miesiącach – staną się bardziej smart. – Rozwiązania takie jak Hot Desk czy rotowanie pracowników na stanowiskach pracy z zachowaniem dystansu społecznego, wymagają rozwiązań zarówno dostępnych dla wszystkich (np. poprzez aplikację mobilną) oraz na tyle zaawansowanych, aby były wstanie zarządzać dostępnymi zasobami takimi jak wolne biurka, sale konferencyjne czy miejsca parkingowe. Nowe biurowce będą powstawały i będą coraz bardziej smart, bo tego będzie oczekiwał postpandemiczny rynek – konkluduje prezes TenderHut.