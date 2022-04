Nowe marki podkręcają ruch na ulicach handlowych, ale Zachód dogonimy dopiero za 10 lat

Ulice handlowe rozwinęły się w pandemii. Zlokalizowane przy nich lokale były bardziej odporne na obostrzenia, dzięki lepszej dostępności i większemu bezpieczeństwu. W efekcie nie tylko struktura biznesów znajdujących się przy najpopularniejszych ulicach pozostała taka sama, ale zaczęły się tam pojawiać nowe marki m.in. kosmetyczne, modowe, a nawet motoryzacyjne - uważa Renata Kamińska, specjalistka ds. ulic handlowych w CBRE.

Rynek rodzimych ulic handlowych, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, wciąż ma nieduży udział w sektorach handlowym i gastronomicznym. -Jednak jego rola cały czas rośnie, a zachodnie rynki dogonimy za ok. 10 lat. Rozwój przyspieszyła pandemia, w której i marki i klienci zaczęli częściej zwracać się w stronę sklepów i restauracji dostępnych z poziomu ulicy, szczególnie w porównaniu do tych znajdujących się w trudniej dostępnych centrach handlowych. W efekcie zdecydowana większość najemców przy ulicach handlowych została w swoich lokalizacjach, zarówno tych gastronomicznych, jak i modowych czy kosmetycznych - twierdzi Renata Kamińska, specjalistka ds. ulic handlowych w CBRE.

Jak zauważa ekspertka, obserwuje również duże zainteresowanie wśród nowych biznesów, które chcą wejść na ten rynek. - Rośnie potrzeba dywersyfikacji swoich lokalizacji. Co ciekawe, są wśród nich nie tylko restauracje czy drobny handel, ale również firmy z branży motoryzacyjnej, np. produkujące samochody elektryczne. Największe zainteresowanie wzbudzają lokale w centrach miast, ale widać też więcej ruchu w dzielnicach typowo mieszkaniowych - podkreśla.

Kolejne miesiące będą dobre dla ulic

Mimo ostatnich zmian podatkowych, pensje w Polsce cały czas rosną, co ma pozytywny wpływ na handel i gastronomię, czyli sektory, które dominują na ulicach handlowych. - Pracownicy na większą skalę wracają do biur z pracy zdalnej. Czynnikami sprzyjającymi ich rozwojowi będą również zniesienie obostrzeń związanych z pandemią oraz nadchodzące ciepłe miesiące i wakacje, w których dużo chętniej wychodzimy na miasto. To czas, w którym pojawia się też więcej turystów z zagranicy. Możemy prognozować, że w kolejnych miesiącach lokale przy ulicach handlowych, które jeszcze nie osiągnęły poziomów obrotów sprzed pandemii zdołają to nadrobić - konkluduje.