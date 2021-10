Nowe Miasto w Krakowie: przyszłościowa inwestycja z rozmachem czy wątpliwy pomysł?

Nowe Miasto to ogromny 700-hektarowy projekt mieszkalno-biznesowy, który miałby powstać na terenie krakowskich Rybitw i Bagrów jeszcze w trakcie trwającej dekady. Inwestycja, o której nie ma wielu oficjalnych informacji, już wzbudza emocje, również wśród mieszkańców Krakowa. O potencjalne projektu, jego możliwych zaletach i wadach opowiada arch. Piotr Orzeszek, właściciel pracowni Stvosh.

REKLAMA

Jakie potencjalnie dobre i złe strony mogą wiązać się z krakowskim Nowym Miastem? Czy możliwa jest realizacja przedsięwzięcia tej skali w tak niedługim czasie? Tego typu pytań można zadawać mnóstwo. Tymczasem jak dotąd nigdzie nie pojawiły się 100-procentowo pewne, źródłowe informacje na ten temat. Pokusiliśmy się zatem o zebranie dostępnej wiedzy, analizując ją w rozmowie z architektem Piotrem Orzeszkiem, właścicielem pracowni architektonicznej Stvosh (czyt: Stwórz) odpowiedzialnej m. in. za realizacje z zakresu osiedli mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej na terenie Krakowa.

Przeczytaj także >> Kraków bez tytułu „Zielonej Stolicy Europy 2023”

Nowe Miasto na terenie krakowskich Rybitw i Bagrów – co Pan, jako architekt, sądzi o tym pomyśle?

arch. Piotr Orzeszek: Przede wszystkim to, że niemożliwym jest udzielenie prostej, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Choć z całą pewnością można stwierdzić, że powierzchnia, jaka miałaby być wykorzystana pod kątem tej inwestycji, jest absolutnie bezprecedensowa. Byłoby to drugie po Nowej Hucie, która początkowo powstała jako odrębne miasto przy Krakowie, tak ogromne rozbudowanie miasta.

Niestety, na ten moment nigdzie, oprócz materiałów medialnych, nie można znaleźć żadnych obiektywnych informacji o tej inwestycji. Brak jest oficjalnych komunikatów czy oświadczeń ze strony miasta. Jedyne, co pozostaje, to opierać się na subiektywnych ocenach i opiniach na ten temat. Choć oczywiście, jako architekt, mam tutaj swoje przemyślenia…

Pozostańmy zatem na chwilę przy nich. Jakie pozytywne aspekty tej inwestycji dla miasta Pan dostrzega?

arch. Piotr Orzeszek: Jest ich naprawdę dużo! Przede wszystkim już sama skala przedsięwzięcia robi ogromne wrażenie. 700 hektarów, mnóstwo zieleni, parki… Nowe Miasto z jednej strony miałoby powstać jako swego rodzaju odpowiednik krakowskiego Manhattanu, a z drugiej strony jest wyraźnie określane słowem „eko”. To zdecydowane przeciwstawienie się „betonozie”, co niewątpliwie buduje obraz absolutnie pozytywny. Tak samo jak pozytywna jest z pewnością chęć rozwijania miasta w jego granicach administracyjnych, choć jednocześnie w sporym oddaleniu od centrum. Zwłaszcza, że od kilku lat mamy do czynienia z sytuacją zagęszczenia jedynie już istniejącej tkanki miejskiej, co sprawia, że Kraków staje się coraz bardziej zatłoczony. Tymczasem dla sporej części ludzi, nawet z sąsiednich terenów, centrum życiowe skupiałoby się wtedy zapewne właśnie tutaj.