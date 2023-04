Nowozelandzki projektant o nietypowych meblach i pierwszej współpracy z polską marką

Nowozelandzki projektant i założyciel studia Conzzepp, Greg McKinley opowiada o nowych metodach projektowania, rzemieślniczej jakości, meblach z efektem "wow" oraz współpracy z polską marką Nobonobo.

REKLAMA

Czy to pana pierwsza współpraca z polską firmą?

Greg McKinley: Tak, to moja pierwsza współpraca z polską firmą meblową i w ogóle pierwsza współpraca z europejskim producentem. Firmie Nobonobo przedstawiła mnie Agata Opałka. Udzieliłem Nobonobo wyłącznej licencji na wdrożenie do produkcji określonej liczby moich projektów. Z tego co wiem, obecnie trwają prace nad fotelem „Parfait Lounge Chair” i łóżkiem „Peter Panel”.

Greg McKinley, fot. serwis prasowy Conzzepp

Czy od razu zakładał pan projektowanie mebli dla innych marek, czy tylko dla własnej?

G. McK.: Założyłem firmę Conzzepp w 2021 roku z zamiarem oferowania unikatowych designerskich mebli najwyższej jakości, w przystępnych cenach. Moim celem początkowo było projektowanie unikalnych nowozelandzkich mebli i wykonywanie ich tu na miejscu z najlepszych lokalnych materiałów, we współpracy z rodzimymi rzemieślnikami o bogatym doświadczeniu.

Do pierwotnych założeń podszedłem jednak w sposób elastyczny i zmodyfikowałem je, gdy pojawiła się propozycja od firmy Nobonobo, która włączyła meble przeze mnie zaprojektowane do swojej oferty. Równolegle pracuję z rzemieślnikiem z Nowej Zelandii nad wyprodukowaniem sofy „Rosco” mojego autorstwa, która będzie sygnowana marką Conzzepp.

Projektowane przez pana meble wyróżniają się formą na tle standardowej oferty.

G. McK.: Jestem osobą kreatywną, o bogatej wyobraźni, być może dlatego moje projekty są tak unikatowe, różne od typowych. Nie mam wykształcenia w dziedzinie designu, wzornictwa przemysłowego. Uczyłem się „w pracy”, metodą prób i błędów – obserwując, słuchając.

Modelowanie 3D pomaga mi wizualizować pomysły, w sposób odbiegający od tradycyjnych technik projektowania. Z moich obserwacji rynku wynika, że teraz jest dobry czas dla mebli nietypowych, efektownych wizualnie, a przy tym funkcjonalnych i wygodnych.

Nobonobo zapowiedziało już w mediach społecznościowych, że oferta firmy wzbogaci się niebawem o fotel „Parfait Lounge Chair”. Co pana zainspirowało do jego stworzenia?

G. McK.: Czerpię inspiracje z wielu źródeł, często nawet nieświadomie. Zdarza się, że przefiltrowuję przez swoją wyobraźnię interesujące kształty, które znajduję w otaczającym mnie świecie. Przeglądam publikacje na Pintereście i Instagramie, co też musi mieć wpływ. Spotkałem się z opinią, że „Parfait Lounge Chair” jest utrzymany w klimacie lat 80. XX w., ale, mówiąc szczerze, nie było to zamierzone. Fotel w dużej mierze jest efektem eksperymentów w programie Marvelous Designer.

Gdzie widzi pan dla niego zastosowanie?

G. McK.: Myślę, że fotel „Parfait Lounge Chair” może mieć wiele zastosowań, zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i komercyjnych. Wszędzie tam, gdzie klient chce mieć mebel nie tylko komfortowy, ale i wywołujący efekt „WOW!”.

Producent jeszcze nie zdradził, z jakiego rodzaju tkaniny będzie tapicerka fotela. Jaką pan miał koncepcję?

G. McK.: To może być każdy rodzaj – od pluszowego aksamitu po wysublimowaną skórę. Wszystko zależy od preferencji klienta i jego budżetu. Kwadratowy przekrój siedziska sprawia, że tkanina jest optymalnie wykorzystana, co jest korzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Dziękuję za rozmowę

rozmawiała Iwona Ławecka-Marczewska

Greg McKinley od najmłodszych lat interesuje się architekturą, wzornictwem i wysokiej klasy autami. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Massey University w Wellington. Po studiach, pracując w firmie architektoniczno-inżynieryjnej, po godzinach uczył się modelowania 3D i tworzenia wizualizacji architektonicznych.

Kilka lat później, mieszkając w Australii, zajmował się już tym profesjonalnie. W tym samym czasie odkrył w sobie talent do wirtualnej stylizacji wnętrz. Zaciekawiły go zagadnienia związane z projektowaniem wnętrz, designem i pasja przerodziła się w nowy zawód. W Wellington w Nowej Zelandii założył firmę Conzzepp, by tworzyć własne projekty mebli.