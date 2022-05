Nowy pomysł na kawiarnię. Boom Architects odmienili "Od jajka do jabłoni"

Jedną z ostatnich realizacji Boom Architects jest nietuzinkowa kawiarnia "Od jajka do jabłoni" w Krakowie. To ciekawy projekt, bo architekci odmienili wnętrze już działającej kawiarni. - Lokal funkcjonował, ale nie jak tego oczekiwała jego właścicielka. Nasz projekt miał odświeżyć wnętrza, nadać im nowy świeży look, zachowując wiele istniejących elementów. Zaś remont miał być szybki i skuteczny – opowiada Magda Wąsowicz-Gnatkowska, architekt i współwłaścicielka Boom Architects.

REKLAMA

Głównie zajmujecie się architekturą wnętrz. Wasz najnowszy projekt to kawiarnia „Od jajka do jabłoni” w Krakowie. Jakie macie doświadczenie w projektowaniu dla sektora horeca?

Magda Wąsowicz-Gnatkowska: Na przestrzeni lat przygotowaliśmy wiele projektów dla tej branży: od klubów, przez restauracje i kawiarnie. Bardzo lubimy te projekty, bo w przeciwieństwie do lokali prywatnych, mieszkań, domów przyjmują one codziennie setki gości, żyją, zmieniają się i dzielą się sobą. Sami mamy okazję tam bywać i cieszyć się atmosferą jaką udało się uzyskać.

Jakie były główne założenia projektowe? Jakie oczekiwania miał inwestor w stosunku do projektu kawiarni?

Lokal funkcjonował, ale nie jak tego oczekiwała jego właścicielka. Nasz projekt miał odświeżyć wnętrza, nadać im nowy świeży look, zachowując wiele istniejących elementów. Zaś sam remont miał być szybki i skuteczny.

Projektowo skupiliśmy się na ograniczeniu koloru i choć nie jest monochromatycznie to połączenia drewna i zieleni tworzy harmonijną spójną całość, kluczowa okazała się zmiana oświetlenia, ilości, lokalizacji i jego barwy, to wszystko razem tworzy projekt.

Kawiarnia ma zaledwie 50 mkw. Czy wyzwaniem była mała powierzchnia lokalu? Im mniejszy metraż to tym trudniejsze zadanie projektowe?

Wielkość lokalu nie jest ograniczenie, choć oczywiście ma ogromne znaczenie funkcjonalne. Mniejsze lokale bywają bardziej przytulne, łatwiej jest w nich zorganizować przestrzeń, ale nieuniknione są kompromisy. Nie wszystko jesteśmy w stanie pomieścić jak nie dysponujemy metrażem. Natomiast wcale bym nie powiedziała jednoznacznie, że mały lokal jest trudniejszy.

Największą trudność projektową sprawia sama idea, koncept, uzyskanie klimatu, spełnienie oczekiwań klienta i połączenie go z naszą wizją, budżetem i czasem realizacji.

Sercem i duszą każdej kawiarni często bywa bar, miejsce gdzie parzy się i zamawia kawę. Czy w przypadku kawiarni „Od jajka do jabłoni” także tak było?

Bar zawsze jest sercem restauracji, tu się wszystko zaczyna, stąd bierze się zapach, tam są ludzie, bez ludzi nie ma restauracji.

Sam bar wykonano z ciekawego drewna. Zresztą w całym wnętrzu kawiarni sporo znajdziemy drewna i elementów z historią w tle.

Mebel barowy został wykonany z odzyskanego drewna. W lokalu pozostawiono elementy z poprzednich dekad na przykład zabytkowy parkiet czy piękne pianino.

Oczywiście część mebli jest nowa, wygodne krzesła, sofy, stoły do dowolnej aranżacji w przypadku wizyty większych grup.

Czy w projekcie znalazło się miejsce na polski design?

W przypadku każdego projektu staramy się współpracować z polskimi artystami różnych branż. Na ścianach pozostawiliśmy grafiki i obrazy polskich twórców, a sufit został ręcznie pomalowany przez artystkę z Krakowa.

Uwzględniamy w pierwszej kolejności materiały i meble polskich produkcji, wspieramy i polecamy agencje graficzne, i marketingowe.

W przypadku „Od Jajka do Jabłka” współpracowaliśmy z Agnieszką Górką z Singlesours.

Zdradzicie, czy w jeszcze tym roku zobaczymy kolejny wasz projekt dla branży horeca?

O tak, kończymy realizacje lokalu na pl. Szczepańskim, myślę, że to będzie bardzo nietypowy projekt na tle obecnie realizowanych w Krakowie lokali.