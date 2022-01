O doborze artykułów do wnętrz z ekspertem marki VOX

Dekoracje i elementy wyposażenia wnętrz są niezwykle ważnym elementem naszej codzienności. Czym się kierować, dobierając je do danej przestrzeni? Czy skupiać się przede wszystkim na ich estetyce, a dopiero później na funkcjonalności? Na te pytania odpowiada Małgorzata Bernady, Head of Visual Concept w VOX.

Zacznijmy od tego, czym jest koncepcja wizualna dla VOX?

Koncepcja wizualna dla VOX to otwartość na zmieniającą się rzeczywistość. A ta, zwłaszcza w ostatnich latach, przeszła sporą metamorfozę, gdy nasze domy i mieszkania stały się czymś więcej. To nie są już tylko przestrzenie, w których spędzamy nasz wolny czas lub do których powracamy po całym dniu w pracy. Teraz to nasz dom często pełni funkcję biura, sali wykładowej, siłowni czy kina. Obecna sytuacja sprawiła, że nie tylko my sami musieliśmy się do nowej rzeczywistości dostosować, ale nasze wnętrza, które potrzebują ponownego zaopiekowania również. A VOX niejako partneruje tym zmianom, oferując kompleksowe rozwiązania, odpowiadające koncepcji całościowej wnętrz, w których liczy się każdy detal. Jeśli chcemy urządzić w naszym salonie kącik do pracy, w VOX znajdziemy produkty, które nam to ułatwią – nie tylko meble, ale lampy, pojemniki i akcesoria pomagające utrzymać porządek oraz elementy dekoracyjne, a nawet przydatne rozwiązania ścienne.

Podczas aranżacji wnętrz często zapominamy, jak ważną rolę pełnią w nich dekoracje. W jaki sposób mogą one odmienić nasz dom lub mieszkanie?

Przede wszystkim proponuję zacząć od zmiany narracji na taką, w której dekorowanie domu oznacza jego wyposażanie. Przedmioty nas otaczające nie tylko powinny służyć estetyce, wynikającej z podstawowej ludzkiej potrzeby, ale mieć też określone funkcje. Warto stawiać na elementy, których przeznaczeniem nie będzie jedynie przyciąganie kurzu. Chodzi o to, aby ich funkcjonalność razem z miłą dla oka formą, kolorytem i ciekawą fakturą tworzyły domowe piękno i dekoracyjny krajobraz.

Jeśli kupujemy nowy kubek, myślmy o tym, żeby był tym ulubionym - który dobrze się chwyta, jest wyważony, a dotykanie go sprawia przyjemność. Oczywiście sama jego forma też musi nam się podobać, ale zachęcam do tego, by nie wybierać przedmiotów tylko dlatego, że ładnie wyglądają. Pamiętajmy, że przedmioty mogą być żywe, czyli zmieniać swoje miejsce w domu i pełnić inną, nowa rolę. Wspomniany kubek może być naczyniem do picia, ale i przybornikiem, w którym będziemy trzymać ołówki. W ten sposób, nawet jeśli urwie mu się ucho, to dalej będzie nam służyć.

Od czego powinniśmy zacząć, jeśli jesteśmy dopiero na samym początku dobierania elementów dekoracyjnych? Co oprócz cieszenia naszego oka musimy wziąć pod uwagę?

Zaczęłabym od zastanowienia się nad tym, jak żyjemy – na ile dynamicznie i towarzysko, a na ile domowo i statycznie. Dużo zależy też od tego, co już posiadamy. Każdy dorosły człowiek niesie już jakiś bagaż doświadczeń – ma ulubione pamiątki lub prezenty, które są dla niego cenne. Gdy już odbierzemy klucze do nowego domu lub mieszkania, zadajmy sobie pytanie – co chcemy do niego wnieść?