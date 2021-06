O magii światła z Marią Berntsen

Na początku lat 90., po ukończeniu studiów na Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuki i I’Ecole d’Architecture de Bordeaux, duńska projektantka Maria Berntsen założyła autorskie studio projektowe. Od tego czasu z sukcesem pracuje dla renomowanych – zarówno duńskich, jak i międzynarodowych klientów – a jej pomysły wielokrotnie nagradzano Red Dot Award, IF Award, Focus Open Gold czy Formlan Price Award. Głęboka wiedza i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu zaowocowały na przestrzeni lat stworzeniem wielu udanych kolekcji mebli, dekoracji, a także wyjątkowego oświetlenia dla marki Design For The People.

Co sprawia, że światło jest dla Pani magiczne?

Nie ukrywam, że światło jest bardzo ważne w skandynawskiej mentalności, ponieważ mamy tu do czynienia z dość długimi i ciemnymi zimami. Odpowiednio dobrane oświetlenie potrafi stworzyć w domu zupełnie nowy klimat, nadając aranżacji „przytulność". Tworzenie koncepcji lamp to obszar projektowania, który absolutnie uwielbiam.

Jak zaczęła się Pani przygoda z projektowaniem?

Już jako dziecko odkryłam swoje zainteresowania i radość z projektowania oraz tworzenia czegoś własnymi rękami, ale dopiero w połowie lat dwudziestych rozpoczęłam naukę w szkole architektury w Kopenhadze, ponieważ wcześniej – co ciekawe – zdobyłam wykształcenie ekonomiczne.

Co jest największym wyzwaniem w profesji, którą się Pani zajmuje?

Tworzenie nowych projektów oświetlenia stanowi dla mnie zawsze duże wyzwanie, ponieważ zazwyczaj mam do czynienia z dużym obszarem projektowania, w dodatku z wieloma markami. Moim celem jest stworzenie jak najwięcej nowych klasyków designu.

Czy projekty oświetlenia zmieniają się w czasie?

Dany projekt zawsze odnosi się do czasu, w którym go tworzę, ale na powstanie nowego modelu lampy składa się wiele różnych czynników, które podlegają cyklicznym zmianom. W miarę upływu lat pojawiają się nowe materiały, nowe metody produkcji, a także nowe źródła światła, na które zwracam uwagę.

Jakie nadchodzące trendy obserwuje Pani w projektowaniu oświetlenia?

Minęły już na szczęście czasy, kiedy oświetlenie było wyłącznie funkcjonalnym elementem wyposażenia wnętrza. Teraz zaczęło ono odgrywać niebagatelną rolę zarówno w aranżacjach małych mieszkań, jak i domów czy obiektów publicznych. Trendy w wystroju salonów przełożyły się również na zmianę podejścia do kwestii ich prawidłowego oświetlenia. Jeśli mam wskazać trendy, skupię się na lampach o charakterze rzeźb a także znanych i lubianych lampach ikonach, które nigdy nie wyjdą z mody. To właśnie tego rodzaju oświetlenie tworzy w domu unikalną i artystyczną atmosferę.

Jakie idee są Pani szczególnie bliskie? W jaki sposób wpływają one na Pani pracę jako projektantki?

Pracuję bardzo koncepcyjnie i wizualizuję wcześniej moje projekty, aby znaleźć odpowiedni klimat dla koncepcji lampy. Zanim zacznę rysować nowy projekt, wszystko odbywa się w mojej głowie.

Zaprojektowała Pani tak wiele znakomitych projektów dla dostępnej w Ardant.pl marki Design For The People. Wiele z Pani wzorów zdobyło międzynarodowe nagrody. Która z lamp – Glossy, Angle, czy Stay podoba Pani najbardziej i dlaczego?

Uhonorowana w tym roku nagrodą Red Dot lampa Glossy to mój faworyt. Zdobyła serce wielu architektów i znawców designu. Projektując ją, połączyłam ze sobą moje ulubione materiały, osiągając w rezultacie lampę o spokojnym, nowoczesnym i bardzo stylowym wyglądzie.

Co powiedziałaby Pani następnemu pokoleniu, które chce pracować w tej branży?

Młodzi projektanci mogą dziś cieszyć się z faktu, że jest coraz więcej marek, które profesjonalnie zajmują się rozwojem innowacji wzorniczych. Ale jako kreatorzy, musimy zawsze pamiętać, jak wielką odpowiedzialność ponosimy, tworząc kolejną rzecz na świecie. Dbajmy, by było to po prostu dobre!